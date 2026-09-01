Începe implementarea proiectului pentru prima fabrică de inteligență artificială din România, parte a inițiativei EuroHPC. Când va deveni operațională

Astăzi, 1 septembrie 2026, începe implementarea proiectului „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest” – RO AI Factory, prima fabrică AI din România, finanțat de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), transmite ICI București într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) București funcționează ca Hosting Entity pentru RO AI Factory.

Institutul va găzdui infrastructura de calcul de mare performanță pentru inteligența artificială și va oferi suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și funcționarea acesteia. Implementarea și dezvoltarea portofoliului de servicii RO AI Factory vor fi realizate în strânsă colaborare cu co-coordonatorul proiectului, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, și cu ceilalți membri ai consorțiului, valorificând expertiza complementară a partenerilor pentru furnizarea de servicii avansate de inteligență artificială.

Conform calendarului de implementare pentru infrastructură, primele etape vor viza pregătirea capacităților de găzduire și instalarea sistemelor hardware, urmate de integrarea serviciilor și conectarea la infrastructurile naționale și europene. Se estimează că RO AI Factory va deveni operațională până la sfârșitul anului 2027, serviciile și ecosistemul urmând să fie dezvoltate și extinse progresiv.

RO AI Factory va oferi infrastructură de calcul de înaltă performanță, alături de un ecosistem integrat de resurse, servicii, expertiză și competențe în domeniul inteligenței artificiale, conceput pentru a sprijini cercetarea, inovarea și adoptarea AI la scară largă, spune ICI București.

Proiectul prevede dezvoltarea unui portofoliu extins de servicii care va include acces la resurse HPC, sprijin pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor AI, infrastructuri și servicii pentru date, biblioteci de algoritmi și instrumente dedicate dezvoltării unei inteligențe artificiale responsabile și de încredere.

„Începerea oficială a proiectului RO AI Factory vine după o perioadă în care am început deja să construim în jurul acestei inițiative o comunitate de organizații interesate de dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii și sectorul public și, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza și colaborarea să ducă la proiecte și soluții concrete", a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Directorul General al ICI București.

Un obiectiv central al RO AI Factory este democratizarea accesului la resurse avansate de inteligență artificială și supercomputing. Serviciile dezvoltate vor fi adresate unei comunități extinse de utilizatori, de la universități și organizații de cercetare până la startup-uri, IMM-uri, companii de tehnologie, industrie și instituții publice.

O atenție deosebită va fi acordată startup-urilor și IMM-urilor, RO AI Factory urmărind să le sprijine în trecerea de la statutul de simpli utilizatori ai tehnologiei la cel de dezvoltatori și inovatori activi în domeniul AI. Accesul la infrastructură va fi completat de expertiză tehnică, programe de formare, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea, testarea și validarea unor produse și servicii noi bazate pe inteligență artificială.

Prin această abordare, proiectul urmărește reducerea barierelor tehnologice și de competențe care limitează în prezent accesul la infrastructurile AI de mare capacitate și crearea unor condiții favorabile pentru transformarea rezultatelor cercetării în soluții cu aplicabilitate economică și societală.

Consorțiu

Alături de ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, consorțiul RO AI Factory reunește Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu" (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Romanian Digital Innovation Hubs (RoDIH).

Complementaritatea partenerilor permite conectarea infrastructurii HPC și AI cu expertiza academică și de cercetare, formarea de competențe, dezvoltarea de aplicații și relația directă cu startup-urile, IMM-urile și ecosistemele regionale de inovare.

Ecosistemul european al AI Factories

RO AI Factory va funcționa ca parte a rețelei europene de AI Factories dezvoltată sub coordonarea EuroHPC JU, contribuind la obiectivul Uniunii Europene de a construi un ecosistem competitiv, sigur și sustenabil pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Prin acest proiect, România va avea la dispoziție o infrastructură proprie pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea unor modele și aplicații de inteligență artificială, disponibilă pentru cercetare, mediul economic și sectorul public.