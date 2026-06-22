Comisia Europeană a publicat noi orientări privind conținutul educațional digital. Descarcă PDF

Comisia Europeană publică noi orientări privind conținutul educațional digital în UE, document care introduce prima definiție la nivelul Uniunii pentru acest tip de resurse și stabilește criterii clare pentru identificarea materialelor educaționale digitale de înaltă calitate.

La ghidul despre conținutul educațional digital a contribuit și compania românească Ascendia S.A., conform unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Recent, Comisia Europeană a publicat un pachet de patru seturi de orientări, cuprinzând două ediții noi și două ediții actualizate, toate fiind dezvoltate în cadrul Planului de acțiune pentru educația digitală pentru a oferi profesorilor instrumente și resurse practice. Rolul acestor resurse este de a ajuta cadrele didactice să se implice în utilizarea etică a inteligenței artificiale și a datelor în educație, să promoveze alfabetizarea digitală, să predea informatica și, în mod special, să selecteze conținut educațional digital de înaltă calitate.

Obiectivul principal al participării firmei românești a fost de a pune expertiza tehnică și pedagogică acumulată de echipă în slujba unui cadru european coerent, care să sprijine integrarea firească și eficientă a soluțiilor de învățare în procesul de predare.

„Publicarea acestor orientări marchează un moment important pentru ecosistemul european al educației digitale. Faptul că Ascendia a avut oportunitatea de a contribui, prin intermediul Grupului DEC, la definirea unor standarde europene pentru conținutul educațional digital reprezintă o recunoaștere a experienței acumulate de companie în dezvoltarea de soluții și resurse educaționale digitale. Credem că existența unor criterii clare și a unei definiții comune va sprijini atât cadrele didactice, cât și dezvoltatorii de conținut, contribuind la creșterea calității educației digitale în Europa”, a declarat Cosmin Mălureanu, CEO Ascendia.

Pe lângă pilonul conținutului educațional digital la care a colaborat Ascendia, noul pachet de orientări acoperă și alte provocări stringente ale prezentului.

Orientările actualizate privind utilizarea etică a inteligenței artificiale și a datelor în procesul de predare și învățare abordează considerente etice și juridice esențiale, sporind încrederea profesorilor și promovând responsabilitatea în rândul elevilor.

De asemenea, în concordanță cu Scutul european pentru democrație, ghidurile privind combaterea dezinformării abordează impactul IA generative, dependența de rețelele sociale și rolul influencerilor, cultivând gândirea critică, incluziunea și implicarea civică activă pentru a construi societăți democratice mai reziliente.

În completare, orientările pentru predarea informaticii oferă strategii practice pentru o educație incluzivă și de înaltă calitate în diferite contexte școlare.

„Profesorii sunt esențiali pentru a se asigura că fiecare elev are posibilitatea de a înțelege, de a se implica și de a modela lumea digitală. Profesorii sunt acum, într-un fel, "gardieni digitali" pentru tinerii noștri. Scopul nostru este de a dota educatorii cu abilitățile și încrederea de care au nevoie nu doar pentru a se adapta, ci și pentru a conduce într-un peisaj educațional în continuă evoluție. Aceste orientări reflectă angajamentul nostru în cadrul Uniunii competențelor, capacitând cadrele didactice în viața lor profesională cu cunoștințele și expertiza de care au nevoie”, a declarat Roxana Mînzatu, Vicepreședintele executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Publicarea acestor orientări face parte din implementarea Planului de Acțiune pentru Educația Digitală și precede viitorul pachet european privind educația și competențele digitale, care va include o foaie de parcurs pentru 2030 dedicată consolidării învățării digitale în întreaga Uniune Europeană.

Toate cele patru seturi de orientări menționate în documentul oficial sunt deja disponibile publicului, în toate limbile Uniunii Europene, și pot fi consultate pe site-ul web al Spațiului european al educației.