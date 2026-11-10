Perfume Bar pentru evenimente, o idee de business care începe cu alegerea furnizorului

Pentru cine lucrează deja cu nunți, botezuri sau evenimente corporate, un serviciu nou vine cu o întrebare practică. Îl poți integra în activitatea pe care o ai? Un Perfume Bar poate completa oferta unui organizator de evenimente sau a unei firme de mărturii și cadouri. Poate fi și punctul de plecare pentru o activitate dedicată, cu propriile cerințe de aprovizionare și organizare.

Conceptul este ușor de explicat unui client. La petrecere, invitații descoperă o selecție de parfumuri, aleg aroma preferată și primesc o fiolă umplută pe loc. Serviciul reunește prezentarea barului, interacțiunea cu invitații și cadoul pe care aceștia îl iau acasă.

Ce trebuie calculat înainte de primul eveniment

Fotografiile unui bar amenajat sunt doar începutul planificării. Oferta către client trebuie să acopere parfumul, fiolele, ambalajele, personalizarea, transportul și timpul persoanei care deservește barul. La acestea se adaugă montajul, demontajul și consumabilele.

Un calcul pentru un eveniment concret ajută mai mult decât un preț estimat pe fiolă. Câți invitați vor participa? Ce cantitate primește fiecare? Câte arome vor fi disponibile? Cine transportă și pregătește barul? Răspunsurile arată ce resurse sunt necesare și ce preț poate susține serviciul.

Contează și publicul ales. O nuntă poate cere etichete cu numele mirilor și ambalaje asortate decorului. La un eveniment corporate, discuția poate porni de la identitatea vizuală a companiei, program și numărul participanților.

Parfumul vrac și aprovizionarea pentru propriul bar

Miraj produce și furnizează parfumuri vrac pentru cei care vor să înceapă sau să dezvolte această activitate. Oferta pentru propriul Perfume Bar include și echipamente și consumabile.

În discuția cu furnizorul merită clarificate selecția de parfumuri, cantitățile, termenele de aprovizionare și documentația produselor. Pentru o activitate cu evenimente recurente, posibilitatea de a reface stocul trebuie luată în calcul de la început.

Parfumul vrac poate fi folosit și de firmele care realizează mărturii parfumate sau includ fiole în pachete cadou. Astfel, aceeași direcție de aprovizionare poate susține atât serviciile la eveniment, cât și comenzile pregătite în avans.

Antreprenorii pot solicita o ofertă de furnizare de la Miraj, precizând dacă au deja un Perfume Bar, ce produse caută și ce volume estimează. Aceste detalii permit construirea unei propuneri raportate la activitatea lor.