15 afaceri înființate pe Via Transilvanica vor primi granturi nerambursabile de până la 8.000 EUR fiecare

Acceleratorul de Întreprinderi Sociale pe Via Transilvanica, derulat de ADV România și Asociația Tășuleasa Social, își extinde finanțarea de la 10 la 15 inițiative antreprenoriale, după ce procesul de evaluare a evidențiat mai multe proiecte cu potențial de dezvoltare decât permitea bugetul inițial, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

15 antreprenori vor primi finanțare și sprijin pentru a le transforma în activități economice durabile. Extinderea programului vine cu sprijinul partenerilor și va oferi mai multor antreprenori oportunitatea de a-și pune ideile în practică și de a contribui la dezvoltarea economică a comunităților de pe traseu.

„Am întâlnit antreprenori care au investit deja timp, resurse și multă muncă în ideile lor și care au nevoie de un sprijin relativ mic pentru a face următorul pas. Ne-am dorit să putem susține mai multe dintre aceste inițiative, iar sprijinul finanțatorului ne-a permis să extindem programul. Următoarea etapă este la fel de importantă: vom lucra alături de antreprenori pentru ca investițiile să se transforme în afaceri viabile, care să aducă venituri și beneficii reale comunităților locale”, a declarat Angela Achiței, președinte ADV Group.

Lansat în martie 2026, programul a atras 283 de înscrieri din partea persoanelor interesate să dezvolte afaceri de-a lungul traseului sau în apropierea acestuia.

După etapa de formare antreprenorială organizată la Iași, 38 de planuri de afaceri au intrat în competiția pentru finanțare. Dintre acestea, 25 au ajuns în etapa finală, în care antreprenorii și-au susținut proiectele în fața juriului, pe 15 și 16 octombrie 2026.

Selecția a avut în vedere viabilitatea economică a propunerilor, capacitatea de implementare, relevanța serviciilor pentru traseu și beneficiile pentru comunitățile locale. Cele 15 inițiative selectate acoperă domenii diverse: gastronomie locală, cazare, turism experiențial, valorificarea patrimoniului cultural și natural, servicii de recuperare fizică și asistență pentru drumeți.

Multe proiecte pornesc de la resurse deja existente: spații amenajate, investiții din fonduri proprii, experiență în turism sau colaborări cu producători locali. Pentru acești antreprenori, finanțarea poate fi resursa care le permite să extindă serviciile, să finalizeze investiții începute sau să transforme o activitate mică într-o afacere sustenabilă.

Via Transilvanica: o punte între drumeți și comunitățile locale

Via Transilvanica, creată de Asociația Tășuleasa Social, traversează România de la Putna la Drobeta-Turnu Severin. Dincolo de cei peste 1.600 kilometri, traseul îi aduce pe drumeți în sate și orașe mici pe care altfel le-ar ocoli și îi pune față în față cu oamenii, meșteșugurile și obiceiurile locale.

Pentru ca această întâlnire să aducă venituri în plus în aceste comunități, drumeții au nevoie de servicii pe care să se poată baza: o masă caldă, un loc unde să se odihnească, o bicicletă reparată, un ghid care cunoaște zona. Aici se întâlnesc cei doi parteneri ai Acceleratorului. Asociația Tășuleasa Social a creat traseul și cunoaște foarte bine nevoile pe care le au cei care îl parcurg. ADV România aduce peste 20 de ani de experiență în economia socială, în finanțarea și sprijinirea antreprenorilor.

„Via Transilvanica a fost gândită ca un proiect prin care să aducem oamenii mai aproape de comunitățile rurale și să creăm oportunități pentru cei care trăiesc acolo. Un astfel de traseu nu poate exista independent de oamenii locului și de serviciile cu care aceștia îi întâmpină pe drumeți. De aceea, cred că este important să sprijinim inițiativele antreprenoriale care apar de-a lungul drumului și să încurajăm dezvoltarea ospitalității locale. Fiecare afacere care prinde rădăcini înseamnă o oportunitate pentru comunitate, un motiv în plus pentru ca oamenii să rămână, să investească și să-și valorifice priceperea. Ne dorim ca Via Transilvanica să fie un liant economic și social, un drum care aduce valoare locurilor pe care le traversează și care lasă comunitățile mai puternice decât le-a găsit”, a menționat Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

Prima ediție a Acceleratorului intră astfel într-o nouă etapă, în care accentul se mută de la selecția planurilor de afaceri la implementarea investițiilor. În următorii doi ani, partenerii vor urmări rezultatele celor 15 inițiative și măsura în care acestea contribuie la diversificarea serviciilor și la creșterea veniturilor în comunitățile de pe Via Transilvanica.

Granturile nerambursabile de până la 8.000 EUR fiecare sunt completate de un program de mentorat și consultanță de 24 de luni de la contractare. Antreprenorii vor primi sprijin pentru realizarea investițiilor, organizarea activității, promovarea serviciilor și identificarea unor noi oportunități comerciale. Sprijinul individualizat va viza și provocările identificate în evaluare: sezonalitatea turismului, estimarea cererii, costurile de funcționare și obținerea autorizațiilor necesare.

„La ADV lucrăm zi de zi la firul ierbii, cu propriile noastre întreprinderi sociale, așa că știm că o afacere nu se construiește doar cu o finanțare. De aceea, grantul este doar începutul: timp de doi ani vom fi alături de fiecare antreprenor, de la realizarea investițiilor și obținerea autorizațiilor până la promovare și găsirea clienților. Pentru noi, impactul nu înseamnă indicatori bifați într-un raport, ci schimbarea pe care aceste afaceri o aduc în comunitățile de pe Via Transilvanica”, a subliniat Manuela Iftimoaei, manager de proiect și director Programe Europene, ADV Group.

În paralel, evoluția afacerilor va fi monitorizată pornind de la situația inițială a fiecărei inițiative, pentru a evalua rezultatele economice, sustenabilitatea activităților și contribuția lor la dezvoltarea comunităților locale.