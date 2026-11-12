Business CheckIn. După joburi în bănci și două afaceri care n-au mers cum spera, Adrian a găsit „rețeta” potrivită pentru el

Adrian Jilcu (foto) și-a început cariera în domeniul financiar, apoi a încercat să-și construiască propriul drum în antreprenoriat. Primele două businessuri, unul în marketing și publicitate, celălalt în imobiliare, nu au avut rezultatul dorit, dar experiențele acumulate l-au ajutat să-și găsească o nouă direcție. În 2023 a deschis Avalon Dental Clinic alături de un medic stomatolog. Astăzi, dezvoltă afacerea și pregătește deschiderea unei a doua locații în București, cu planuri de extindere în alte orașe din țară.

În dezvoltarea afacerii, Adrian Jilcu a apelat la BT Stup, unde a găsit sprijinul necesar și recomandări de furnizori pentru diverse nevoi ale clinicii, de la publicitate și case de marcat până la servicii fiscale.

„Ca servicii, inițial am accesat partea de networking, de a mă pune în legătură cu furnizori pentru partea de reclame, case de marcat, furnizori fiscali. Am rezolvat-o foarte ușor cu ei”, spune antreprenorul în interviul video acordat StartupCafe.ro.

De asemenea, pentru extinderea business-ului, Adrian a apelat și la o finanțare BT Mic, pe care a folosit-o pentru deschiderea celui de-al doilea punct de lucru al clinicii. Procesul de analiză, spune el, a fost rapid, iar fondurile au ajuns la timp pentru ca antreprenorul să-și poată duce planul la bun sfârșit.

„Analiza cred că a durat 5 zile. Am avut și banii în cont, am reușit să-mi țin promisiunea față de vânzător, în momentul respectiv, de unde am preluat clinica. Totul a decurs flawless (trad. impecabil). N-am avut nicio problemă. Ba chiar m-au susținut din multe puncte de vedere. Când a venit vorba de finanțare, de financiar, de documentație necesară, ce ar trebui să fac în următorii pași ca să pot să susțin acea rată lunară”, spune Adrian Jilcu.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii din România nu doar prin finanțare, ci și prin resurse și know-how utile pentru dezvoltarea unui business. Prin soluții dedicate mediului de afaceri, banca îi ajută pe fondatori să își înțeleagă mai bine partea financiară, să își organizeze procesele și să ia decizii mai bune pentru creșterea afacerilor.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, disponibil atât fizic, în București, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. Aici, cei care își lansează sau își dezvoltă o afacere au acces la resurse și servicii practice, utile în diferite etape de creștere: de la înființarea firmei și instrumente de facturare, până la soluții pentru magazine online, semnătură electronică, servicii foto pentru produse și alte facilități care simplifică activitatea antreprenorială.

Prin BT Mic, antreprenorii au acces la finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, menite să susțină dezvoltarea afacerii. Aceste resurse pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității operațiunilor zilnice.

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StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Adrian Jilcu: Bună, sunt Jilcu Adrian, am 33 de ani și sunt proprietarul Avalon Dental Clinic sau avalondent.ro. E o poveste lungă aici. Am început pe partea financiară în bănci, unde ca side business aveam partea de marketing. Făceam publicitate pentru diverse persoane, cunoștințe, să le ajut să se promoveze. Atunci am dat de un medic, i-am promovat partea de cabinet, ea fiind angajată la o altă clinică. Îi aduceam destul de mulți pacienți. După 2-3 ani, i-am propus să-și deschidă ea un cabinet, având în vedere că îi aduceam deja destul de mulți pacienți și era destul de talentată și încă este, pe partea de protetică, pe partea de reabilitări orale. Atunci i-am propus: hai să-ți deschidem cabinet. Am dat diferite locații ca puncte cheie: aici ar fi bine să rămânem în aceeași locație, să rămânem în București, pe același sector.

Ea a dat cu capul de partea financiară, economică și de dosare, acte, tot amalgamul de birocrație din România. Și am zis: atunci intervin și eu, vin și eu cu capital, te ajut, preiau partea de marketing și de financiar, mă pricepeam deja la asta, și deschidem împreună. Practic, așa am găsit o locație unde avem patru scaune de stomatologie, toate specializările dentare și am deschis-o în 2023.

Între timp, plăcându-mi atât de mult domeniul, am reușit cumva să îi preiau și părțile ei sociale, ca ea să se focuseze pe partea de reabilitări orale, să-și facă treaba de medic în continuare. Am rămas colaboratori, suntem prieteni. Ea a rămas ca medic și eu continui să dezvolt clinica.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Adrian Jilcu: Practic, ar fi al treilea business de care m-aș ocupa. Primele două, să zic, au fost falimentare. Orice idee ajunge să fie și un succes până la urmă. Primul a fost o firmă de marketing și publicitate, unde am fost mai mulți asociați.

Am încercat să cochetăm cu ceva nou în piață, să aducem ceva din afară. Numai că fiind patru bărbați în aceeași cameră, fiecare cu idei separate, n-a mers chiar așa de bine. Am rămas, la fel, prieten cu unul dintre ei, care momentan este cam cel mai bun UI/UX designer din România.

Ulterior, am vrut să trec pe partea de imobiliare, având networking-ul meu, persoane care se ocupă de dezvoltări. Am încercat să intermediez terenuri de mari dimensiuni, ville impresionante, case foarte mari. Dar și acolo am intervenit în piață fix în 2020.

Toată lumea știe ce s-a întâmplat atunci și a fost un declin total. Acolo a fost iarăși un fail. Apoi, în 2023, a apărut clinica și în 2026, acum, a apărut și o cofetărie.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Adrian Jilcu: Ca servicii, inițial am accesat partea de networking, de a mă pune în legătură cu furnizori pentru partea de reclame, case de marcat, furnizori fiscali. Am rezolvat-o foarte ușor cu ei. Ulterior, am luat finanțarea pentru a deschide al doilea punct de lucru, unde a fost un cost destul de mare, dar cu ajutorul lor a fost foarte OK. Analiza cred că a durat 5 zile. Am avut și banii în cont, am reușit să-mi țin promisiunea față de vânzător, în momentul respectiv, de unde am preluat clinica. Totul a decurs flawless (trad. impecabil). N-am avut nicio problemă.

Ba chiar m-au susținut din multe puncte de vedere. Când a venit vorba de finanțare, de financiar, de documentație necesară, ce ar trebui să fac în următorii pași ca să pot să susțin acea rată lunară. Totul a fost OK.

Chiar recomand antreprenorilor să ajungă la Stup, pentru că fără networking este cam greu să faci afaceri în România. Asta pentru că, efectiv, nu ai cum să te pricepi la orice. Trebuie să ai un om, cum este și cazul meu, pe medical, pe cineva pe marketing, pe cineva pe financiar, un PR, un avocat bun, un contabil bun. Dacă nu-i cunoști deja, e foarte greu.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Adrian Jilcu: Cel mai util sfat pe care l-am primit a fost tot de la un antreprenor din zona medicală, și anume comunicarea. Comunică întotdeauna cu pacientul, fii deschis cu el, vorbește-i pe aceeași limbă, folosește comparații, cuvinte pe care pacientul deja le-a folosit în cabinet.

Să ajungi la același nivel cu el, să poți să-i explici pas cu pas, efectiv, ceea ce se întâmplă în cabinet. Pentru că și eu am fost pacient și mi s-au dat planuri de tratament pe care nu le înțelegeam și am zis că asta trebuie schimbat.

Pacientul, când ajunge în cabinet, trebuie să fie confortabil, trebuie să fie în siguranță și trebuie să înțeleagă ce i se întâmplă. De multe ori, unii medici

ocolesc acest sfat, dar ar fi bine de implementat. Pacientul trebuie să știe întotdeauna ce i se întâmplă. Pornind de la o carie foarte simplă, unde poți să-i spui pacientului: acum facem anestezia, acum intrăm cu freza, acum am terminat de intrat cu freza, acum intrăm cu fillingul. Trebuie să știe fiecare pas.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Adrian Jilcu: Practic, pornind cu doamna doctor, am decis să facem clinica multidisciplinară. Asta însemnând să avem toate specializările în clinică, mai puțin partea de radiologie, dar asta se va schimba curând.

Am decis, în momentul în care un pacient vine în clinică, să aibă fiecare specializare, să nu se ducă pentru tratamente endodontice la un alt medic, să nu se ducă pentru implanturi la un alt medic, să nu se ducă pentru protetică în altă parte.

Efectiv, un pacient ajunge la noi în clinică și este tratat de la A la Z de medici diferiți. Este ceva amuzant, pentru că, discutând liber cu pacienții, prind drag de medicii noștri și vor să rămână la același medic pe tot parcursul planului de tratament. Atunci intervine medicul și îi spune: OK, dar pe partea de chirurgie nu mă ocup eu, se ocupă colega mea. Pe partea de endo, se ocupă cealaltă colegă. Și îi trecem prin două, trei mâini până la finalizarea planului de tratament.

Cu medicii avem o relație deschisă, pentru că suntem toți prieteni, mâncăm la aceeași masă, să zic așa. Aici depinde de direcțiile de discuție, pentru cele de business, unde este nevoie de dezvoltare, trebuie să întreb medicul ce aparat sau instrument i-ar trebui în plus, cu ce îl ajută, cât timp se poate folosi de el, care este durata lui de viață, și medicul îmi face un sumar.

Sau când e vorba de trecut la un alt aparat, spre exemplu, la un alt microscop sau la un alt laser dentar, trebuie să pun în balanță, pe lângă partea tehnică, de care m-aș putea ocupa foarte ușor, ar fi partea medicală. Dacă medicului chiar i-ar folosi acel aparat, dacă chiar l-ar utiliza la capacitatea lui maximă și, bineînțeles, brand-ul, pentru că nu m-aș pricepe atât de bine pe cât o fac ei la brand-uri medicale. Să fie un producător de top din Europa, să aibă toate certificările necesare, să-i fie ușor medicului, din punct de vedere ergonomie, să-l folosească.

StartupCafe.ro: Primii pacienți nu o să-i uit pentru că…

Adrian Jilcu: Primii pacienți din clinică au fost rude și prieteni. Până am reușit să targetăm clinica, să îi punem pe picioare social media și Google, să ne putem face publicitate, am stat pe cunoștințele noastre, rude, familie, care aveau nevoie de tratamente stomatologice. Ușor, ușor, au început să vină și pacienții, din pacienții vechi ai doamnei doctor, din pacienții celorlalți medici din clinică. Numai că primii pacienți ne-au rămas și prieteni.

Încă postează la fiecare postare de-a noastră, reacționează la postările noastre de pe social media, ne sună ocazional să ne întrebe ce facem, dacă suntem OK. Chit că ne vedem cu ei de cam de două ori pe an, o dată la șase luni pentru controale. Mereu vin cu zâmbetul pe buzele la noi și din jumătatea de oră de consultație, ajungem undeva la oră jumătate în care doar vorbim cu ei.

StartupCafe.ro: Ce mă ține treaz noaptea?

Adrian Jilcu: Aici ar fi complicat, pentru că m-ar ține multe lucruri treaz noaptea.Ar fi dezvoltarea celei de-a doua locații, pe care o să o avem pe Bulevardul Magheru numărul 1, unde intervin părțile de autorizații de la stat, intervin noi interviuri cu medicii, unde sunt foarte strict și caut întotdeauna medici foarte buni.

Partea de asistență, să caut un asistent bun, să ai un recepționer care știe să vorbească cu clientul. Apoi partea financiară din spate, adică planificat la un nivel micro, să-i zic, pentru că neavând un buget huge (trad. foarte mare), trebuie planificat în detaliu. Și pe lângă asta este și clinica principală, cea de pe Mărășești, care trebuie susținută în continuare.

Trebuie dezvoltată, trebuie aparatură nouă, trebuie bani băgați în publicitate. Planul ar fi să ajungem la nivel național în câțiva ani de zile și trebuie să ne creăm numele de acuma. Nu pot să apar în trei ani cu o campanie de zeci de mii de euro și să zic: uite cine sunt eu. Trebuie totul creat mai mult pe recenziile pacienților și asta ia timp și energie.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Adrian Jilcu: Pe lângă deschiderea celei de-a doua locații, pe care sper să o finalizez până la sfârșitul lunii, îmi doresc să mai stau doi ani sau un an, să o aduc pe linia de plutire, să pot să-mi dezvolt numele în București, să dezvolt serviciile și ușor, ușor, în 5-7 ani, vreau să ajung la nivel național, în cel puțin trei orașe mari din România.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.