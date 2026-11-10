Anthropic setează prețul pe acțiune între 70 și 78 dolari, înaintea listării pe bursă. Valoarea firmei AI ar putea trece de 1.400 miliarde dolari

Anthropic a declarat, într-un raport actualizat pentru oferta publică inițială (IPO) înaintea listării pe bursă, că va oferi în total 825 milioane de acțiuni de clasa A, la un preț estimat între 70 și 78 dolari pe acțiune, potrivit TechCrunch.

Se așteaptă ca Anthropic, prin oferta sa publică, să strângă între 57,75 miliarde și 64,35 miliarde dolari.

Totodată, firma de inteligență artificială din spatele chatbotului și agenților Claude ar putea ajunge să valoreze 1.404 miliarde dolari dacă acțiunile sale sunt în topul intervalului de preț, o creștere semnificativă față de evaluarea de 965 miliarde dolari pe care Anthropic a atins-o în luna mai a acestui an.

Separat, Anthropic a anunțat că a încheiat o înțelegere pentru a vinde privat 26 miliarde dolari în acțiuni de Clasa N fără drept de vot la prețul IPO-ului către AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC. Google și Nvidia investesc câte 10 miliarde de dolari fiecare.

Compania a inițiat procedura de listare pe bursă în luna iunie a acestui an, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Aceasta ar putea începe tranzacționarea pe 19 noiembrie, conform CNBC.