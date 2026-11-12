[P] De la advertoriale la reclame In-App: Sevio Marketplace simplifică achiziția de publicitate pe piața locală

Sevio lansează în România Marketplace-ul prin care advertiserii colaborează direct cu publisheri locali și internaționali. Platforma reunește peste 4.000 de oferte de promovare, disponibile pe mai bine de 2.000 de site-uri. Brandurile și agențiile își pot alege publicațiile potrivite și pot compara formatele și condițiile, iar apoi pot plasa comanda direct din platformă.

Pe lângă accesul la toate aceste oferte, lansarea vine cu o noutate pentru piața locală: un agent AI care construiește planuri media în funcție de obiectivele de marketing ale fiecărui brand.

Cu aceste instrumente, Sevio Marketplace nu înlocuiește canalele de promovare pe care advertiserii le folosesc deja, ci le completează. Totodată, simplifică un proces care, de cele mai multe ori, înseamnă e-mailuri lungi și negocieri purtate separat cu fiecare publicație.

Campanii pe mai multe site-uri, fără zeci de emailuri

De obicei, atunci când un brand vrea să apară pe mai multe site-uri, pregătirea durează aproape cât campania în sine. Fiecare publicație trebuie contactată separat, iar ofertele vin în formate diferite. În realitate, nu este nevoie de e-mailuri nesfârșite și discuții repetate pentru fiecare comandă.

Pe deasupra, negocierile și follow-up-urile se adună rapid, iar aceeași campanie ajunge să fie explicată de fiecare dată de la zero.

În Sevio Marketplace, în schimb, toate ofertele sunt prezentate în același format, cu prețuri și condiții afișate de la început. Prin urmare, advertiserii pot filtra și compara după preț, volumul de trafic, specificul audienței, autoritatea domeniului (DR/DA), categorie sau formatul dorit. Astfel, decizia se ia pe baza unei imagini clare asupra pieței, nu a unor oferte adunate din inbox.

„Pentru un advertiser, media kit-ul este doar punctul de plecare. Urmează cereri de ofertă, negocieri și discuții separate cu fiecare publicație. Prin Marketplace, vrem să scurtăm și să clarificăm drumul de la alegerea publisherului până la publicarea campaniei”, spune Tiberiu Stingaciu, CBDO & Co-Founder, Sevio.

Un singur brief, mai multe canale de promovare

Pe lângă articole, platforma acoperă și alte canale de promovare:

Website-uri : advertoriale, articole SEO, comunicate de presă, backlinkuri, mențiuni de brand, bannere și reclame native.

: advertoriale, articole SEO, comunicate de presă, backlinkuri, mențiuni de brand, bannere și reclame native. Aplicații : reclame native, bannere și notificări push.

: reclame native, bannere și notificări push. Social media : postări sponsorizate, materiale video și campanii personalizate.

: postări sponsorizate, materiale video și campanii personalizate. Newslettere: inserții sponsorizate și conținut dedicat.

Astfel, aceeași campanie poate combina formate și publicații diferite. Fiecare publisher își stabilește singur prețurile, formatele și regulile editoriale, iar în platformă apar doar publisheri activi.

Planul media se face acum dintr-o conversație: Sevio Marketplace lansează primul agent AI din România

Pe lângă platformă, Sevio a dezvoltat un agent AI care îi ajută pe advertiseri să își construiască un plan media personalizat, pornind de la obiectivele lor de marketing. Echipele nu trebuie să învețe un instrument nou, pentru că agentul lucrează în asistenții AI pe care îi folosesc deja, precum Claude, ChatGPT sau Gemini, conectați la Sevio Marketplace prin MCP (Model Context Protocol).

Advertiserul îi spune agentului ce buget are, la ce audiență vrea să ajungă și ce tip de promovare îl interesează. Agentul analizează apoi toate ofertele din platformă și propune o listă de formate potrivite, fiecare cu prețul ei. Advertiserul poate ajusta planul dacă simte nevoia, iar când este mulțumit de el, lansează campania direct din Sevio Marketplace.

Astfel, orele pe care echipele le petreceau comparând site-uri și formate se reduc la o simplă conversație.

De la alegerea ofertei la publicare, în câțiva pași

Odată ce a găsit oferta potrivită, advertiserul trimite cererea împreună cu materialele campaniei. Publisherul analizează solicitarea și acceptă sau refuză colaborarea. Plata se face direct prin platformă, iar comenzile și istoricul colaborărilor rămân disponibile în același cont, gata pentru următoarea campanie.

„Advertiserii vor să ajungă rapid la publicațiile potrivite, fără să piardă timp cu partea administrativă. Marketplace-ul le arată clar ce opțiuni au și le permite să își gestioneze toate colaborările dintr-un singur cont”, explică Tiberiu Stingaciu.

Acces la publicații locale și internaționale

Marketplace-ul este deja activ la nivel internațional, unde conectează advertiseri și publisheri pentru diferite tipuri de colaborări. Odată cu extinderea în România, advertiserii pot accesa din aceeași platformă atât publicații locale, cât și oferte ale publisherilor internaționali.

În România, Sevio colaborează cu publicații precum: GSP, ProTV, Digi24 și TVR; HotNews, Forbes România, Ziarul Financiar și Wall-Street.ro, A1.ro, Elle.ro, Autovit, RoMedic, IQads și Playtech. Rețeaua internațională include, la rândul ei, Blockchain.com, Investing.com, CoinMarketCap, CoinGecko, DexTools, Etherscan, Finbold.com, Birdeye.so și Decrypt.co.

Pentru ca primii pași să fie cât mai simpli, echipa Sevio îi ajută pe advertiserii să își configureze contul și să plaseze primele comenzi.

Despre Sevio

Sevio este o companie adtech românească, fondată în 2014, care dezvoltă soluții software pentru publicitatea digitală și monetizarea conținutului. Cu sediul principal în Iași și un birou în Dublin, compania are o echipă de peste 40 de specialiști și colaborează cu publisheri din România și din piața internațională, din domenii precum știri, business și finanțe, sport, auto, sănătate, lifestyle și tehnologie.

Mai multe informații despre Sevio Marketplace sunt disponibile pe sevio.com/ro/marketplace, iar detalii despre companie pot fi găsite pe sevio.com.