Cine sunt antreprenorii din spatele unui proiect de 32 milioane EUR lângă Piața Obor. Au legături cu o fostă afacere a lui Gică Popescu. Dezvoltatorii au negociat credite de aproape 17 milioane EUR

Un grup de antreprenori români, ale căror afaceri imobiliare se intersectează cu cele ale fostului fotbalist Gică Popescu, dezvoltă un ansamblu rezidențial de 32 de milioane de euro în apropierea Pieței Obor din București. Compania Rock Development, care și-a schimbat majoritatea acționarilor în 2025, a negociat credite de aproape 17 milioane de euro pentru construirea a peste 200 de apartamente, potrivit documentelor studiate de StartupCafe.ro.

Investiția vizează a doua etapă a ansamblului Avrig Park Residence, de pe strada Avrig, în apropierea Primăriei Sectorului 2. Proiectul cuprinde 222 de apartamente și ar urma să fie finalizat în decembrie 2027.

Lucrările au ajuns la aproximativ un sfert din total, iar peste 100 de apartamente au fost deja precontractate, potrivit informațiilor comunicate de dezvoltator. Prima etapă a ansamblului, cu peste 130 de locuințe, a fost finalizată și vândută integral.

În spatele investiției se află Rock Development Holding, grup imobiliar care a trecut printr-o schimbare importantă de proprietari în 2025, când doi investitori au preluat împreună 90% din capital.

Cine sunt antreprenorii din spatele investiției

Rock Development Holding este controlată în prezent de Ștefan Șaguna și Simina-Ada Chebac, aceasta din urmă prin firma 3AM Apartments. Cei doi dețin împreună 90% din grup, în părți egale.

Restul acțiunilor aparțin, indirect, lui Mircea Cotigă, fost director general al UniCredit Leasing România și unul dintre fondatorii Rock Development.

Potrivit documentelor studiate de StartupCafe.ro, schimbarea proprietarilor s-a produs în perioada 2024–2025. Mircea Cotigă și-a transferat participația directă către firma proprie, Lapis Development, iar ulterior Constantin Mihali și Eugenia Roateș au ieșit din acționariat, fiind înlocuiți de Ștefan Șaguna și Simina-Ada Chebac.

Cotigă a rămas implicat în conducerea grupului prin firma sa, care asigură administrarea holdingului.

Simina-Ada Chebac are experiență în management și dezvoltări imobiliare, ocupând anterior funcții de conducere la Immobiliar Group Exim și Doldora Capital, companii legate de istoricul fostului proiect comercial Doldora Bazaar. Ea are și afaceri în sectorul imobiliar din Spania, unde a înființat o companie în 2023.

Credite de aproape 17 milioane EUR pentru construirea apartamentelor

Pentru finanțarea celei de-a doua etape a ansamblului Avrig Park Residence, dezvoltatorul a negociat două facilități de credit în valoare totală de aproape 17 milioane de euro, potrivit documentelor studiate de StartupCafe.ro.

Din această sumă, aproximativ 14 milioane de euro sunt destinate achiziției terenului și lucrărilor de construcție, iar aproape 2,5 milioane de euro sunt prevăzute pentru finanțarea TVA aferente proiectului.

Creditele urmează să fie garantate cu terenul de aproximativ 3.200 mp și construcțiile în curs de edificare, dar și cu veniturile viitoare rezultate din vânzarea apartamentelor, locurilor de parcare și spațiilor comerciale.

Acționarii au aprobat inclusiv constituirea unor garanții asupra societății prin care este dezvoltat proiectul.

Documentele confirmă negocierea finanțării și aprobarea garanțiilor, fără să precizeze ce sume au fost efectiv utilizate până în prezent.

Legătura cu Gică Popescu și fostul Doldora Bazaar

Istoria grupului Rock Development se intersectează cu una dintre investițiile imobiliare ale fostului căpitan al echipei naționale de fotbal, Gică Popescu.

În 2010, fostul internațional, alături de oamenii de afaceri Marius Roateș și George Șaguna, a inaugurat centrul comercial Doldora Bazaar din cartierul Rahova, o investiție de aproximativ 10 milioane de euro.

Partenerii fotbalistului cumpăraseră anterior, pentru aproximativ 6 milioane de euro, terenul fostei fabrici Fabryo, unde intenționau inițial să construiască sute de apartamente. Criza imobiliară i-a determinat însă să schimbe destinația proiectului și să dezvolte un centru comercial.

Afacerea a întâmpinat ulterior dificultăți financiare, iar proprietatea a ajuns în portofoliul unei companii de leasing.

Centrul comercial a fost preluat ulterior de Constantin Mihali, unul dintre fondatorii Rock Development, pentru aproximativ 10 milioane de euro. Proprietatea a fost reamenajată și transformată în Mega Center, cu chiriași precum Mega Image și Farmacia Tei.

Legăturile dintre cele două grupuri de antreprenori nu se opresc însă la această tranzacție.

Simina-Ada Chebac, unul dintre actualii proprietari ai Rock Development, a ocupat anterior funcții de conducere la companiile implicate în istoricul Doldora Bazaar. În plus, Eugenia Roateș, fostă acționară a Rock Development până în 2025, este mama lui Marius Roateș, unul dintre partenerii lui Gică Popescu în afacerea Doldora.

În iunie 2026, Rock Development a vândut Mega Center antreprenorului Vlad Papuc, într-o tranzacție evaluată în presă la aproximativ 10 milioane de euro.

Gică Popescu nu figurează printre actualii proprietari ai Rock Development, legătura cu fostul fotbalist provenind din istoricul afacerilor imobiliare ale grupului.

Investiția de la Obor a crescut cu 9 milioane EUR

Rock Development a început proiectul Avrig Park Residence înainte de schimbarea proprietarilor din 2025.

În 2023, compania estima investiția în cea de-a doua etapă la aproximativ 23 de milioane de euro. Valoarea anunțată în octombrie 2026 este de 32 de milioane de euro, cu 9 milioane de euro mai mare, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 40%.

Nu este clar dacă cele două estimări includ aceleași categorii de cheltuieli.

La finalizare, Avrig Park Residence va avea peste 350 de apartamente, dezvoltate în două etape, și aproximativ 400 de locuri de parcare.

Grupul Rock Development are în istoricul său și ansamblul Politehnica Park Residence din zona Grozăvești, precum și investiții imobiliare și hoteliere în Poiana Brașov.

Noua dezvoltare din apropierea Pieței Obor este continuată, astfel, de un grup care și-a schimbat majoritatea acționarilor în 2025, a vândut între timp fostul centru comercial Doldora Bazaar și a negociat credite de aproape 17 milioane de euro pentru construirea apartamentelor.