Chirii 2025: Oferta locuințelor de închiriat a explodat înainte de începerea anului universitar. Cât cer proprietarii

Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, în septembrie 2025, piața chiriilor a avut o creștere a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din 2024, conform unei platforme de anunțuri imobiliare.

În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%, potrivit Storia.

Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni. Creșterea ofertei este susținută și de un interes mai mare al proprietarilor și agențiilor imobiliare de a lista apartamente.

Pe lângă creșterea ofertei, și dinamica tranzacțiilor s-a schimbat. În septembrie, durata medie de publicare a unui anunț a fost cu 15% mai mică decât anul trecut, ceea ce arată că apartamentele care corespund criteriilor de căutare s-au închiriat mai repede. În prezent, pe Storia sunt disponibile peste 29.000 de anunțuri active cu imobile de închiriat la nivel național, dintre care peste 10.000 doar în București.

„August și septembrie sunt, în mod tradițional, luni de vârf pentru piața chiriilor, datorită revenirii din vacanță și începutului de an universitar, iar datele noastre confirmă acest interes ridicat. În perioada următoare, ne așteptăm ca ritmul să se tempereze, însă evoluția pieței va depinde în mare măsură de contextul economic și de impactul măsurilor fiscale resimțit încă pe piață. De aceea, putem vorbi astăzi de un climat de așteptare, în care oamenii sunt mai atenți la deciziile pe care le iau”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Evoluția chiriilor în București

În Capitală, nivelurile chiriilor au rămas relativ stabile de la o lună la alta, însă față de anul trecut diferențele sunt vizibile, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.

Prețul mediu al unei garsoniere a ajuns în septembrie la 403 euro, în creștere cu 9% față de 2024, în timp ce la apartamentele cu două camere media este de 602 euro, cu 4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a urcat la 831 de euro, cu 5% peste nivelul din septembrie 2024.

Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu o chirie medie de 792 de euro, urmat de Sectorul 2, unde media este de 676 de euro. La polul opus, cele mai accesibile chirii se regăsesc în Sectorul 6, cu 521 de euro, și Sectorul 4, unde nivelul mediu este de 534 de euro. Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat la garsonierele din Sectorul 4 (+14%), iar cele mai vizibile variații lunare au fost în Sectorul 5, cu +9% în cazul garsonierelor și +8% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Prețurile medii ale chiriilor din marile orașe ale țării

În Cluj-Napoca, chiria medie a unei garsoniere este de 420 de euro (cu 5% mai mare față de anul trecut și cu 5% mai mică față de luna august). În cazul apartamentelor cu două și trei camere, prețurile chiriilor s-au menținut stabile, respectiv de 600 de euro și 750 de euro.

În Constanța, garsonierele costă în medie 350 de euro, cu 13% mai mult decât în urmă cu un an, iar apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere spectaculoasă de 16%, până la 750 de euro. Prețurile pentru închirierea apartamentelor cu două camere au rămas la fel ca anul și ca luna trecută, de 500 de euro.

Brașovul a avut câteva variații, cu o medie de 380 de euro pentru garsoniere (+9% față de anul anterior), 520 de euro pentru două camere ( +4% față de luna august) și 600 de euro pentru trei camere.

În Craiova, garsonierele s-au scumpit cu 7% față de anul trecut, ajungând la 300 de euro, iar apartamentele cu trei camere au ajuns la 550 de euro, cu 10% peste nivelul din 2024. Apartamentele cu două camere au crescut la 420 de euro, cu 5% mai mari atât față de luna anterioară, cât și față de anul trecut.

În Iași, o garsonieră se închiriază în medie cu 370 de euro, cu 6% mai mult decât în septembrie 2024, în timp ce apartamentele cu trei camere au ajuns la 580 de euro, în creștere cu 7% față de anul anterior. La două camere, chiria medie este de 450 de euro (cu 2% mai mică față de luna anterioară).

În Timișoara, chiria medie a garsonierelor este de 300 de euro, cu 7% mai mult decât în urmă cu un an, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 450 de euro, tot cu 7% peste nivelul din 2024. Apartamentele cu trei camere se mențin la 500 de euro.

Oradea rămâne printre cele mai accesibile orașe, cu garsoniere la 270 de euro (+8% față de anul anterior). La două camere media este 420 de euro, iar la trei camere 500 de euro.

În Sibiu, chiriile s-au menținut la același nivel ca în 2024 și ca în august 2025: 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere.

În Arad, garsonierele se închiriază cu 220 de euro, un nivel constant față de anul trecut. La două camere, prețul a crescut la 360 de euro (+3% față de anul anterior), însă la apartamentele cu trei camere chiria medie a scăzut față de anul trecut cu 3%, la 450 de euro.