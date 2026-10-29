Chinezii de la Hexing deschid la Timișoara un centru regional de service pentru echipamente fotovoltaice și baterii de stocare a energiei

Grupul chinez Hexing dezvoltă la Timișoara un centru regional pentru repararea invertoarelor fotovoltaice, a sistemelor de stocare a energiei și a altor echipamente energetice, care va deservi clienți și parteneri din Europa. Prin noua infrastructură, echipamentele nu vor mai trebui trimise în China pentru reparații, iar durata intervențiilor ar urma să scadă de la aproximativ patru luni la două-patru săptămâni.

Compania, prezentă în România prin Hexing Technologies Europe și brandul Livoltek, dezvoltă un hub tehnic care va include, pe lângă centrul de reparații, două centre specializate în testarea echipamentelor și instruirea instalatorilor și partenerilor tehnici.

Noua infrastructură va deservi atât piața românească, cât și partenerii companiei din alte țări europene, completând operațiunile de producție și distribuție pe care grupul le desfășoară deja în județul Timiș.

Reparații în România, în locul transportului echipamentelor în China

Principala componentă a noului hub este Livoltek Repair Center, dedicat diagnosticării și reparării invertoarelor fotovoltaice, sistemelor de stocare a energiei și componentelor de management energetic.

Până acum, anumite echipamente care necesitau intervenții tehnice trebuiau expediate în China, procesul complet de reparație putând dura aproximativ patru luni.

Prin dezvoltarea capacităților locale de service și asigurarea disponibilității pieselor de schimb, compania estimează reducerea acestui interval la două-patru săptămâni, în funcție de complexitatea intervenției și de disponibilitatea componentelor.

Pentru distribuitorii și instalatorii de sisteme fotovoltaice, această schimbare ar putea însemna reducerea perioadelor în care echipamentele sunt indisponibile și soluționarea mai rapidă a problemelor tehnice apărute după instalare.

„România ocupă un loc important în strategia de dezvoltare a Hexing în Europa. După consolidarea operațiunilor locale de producție și distribuție, continuăm să dezvoltăm infrastructura tehnică și serviciile oferite partenerilor noștri. Pentru noi, prezența pe piața europeană înseamnă mai mult decât comercializarea de produse. Înseamnă construirea unui ecosistem local solid, care să ofere partenerilor acces la expertiză tehnică, servicii eficiente și suport pe termen lung. Dezvoltarea acestui hub reprezintă un nou pas în angajamentul nostru față de România și piața europeană”, declară Xiong Huazhen, administrator al Hexing Technologies Europe.

Alte două centre pentru testarea echipamentelor și pregătirea instalatorilor

Pe lângă centrul de reparații, Hexing dezvoltă la Timișoara și Livoltek Demo Center, destinat prezentării și testării echipamentelor pentru producerea, stocarea și gestionarea energiei.

Acesta va include soluții fotovoltaice, sisteme de stocare și tehnologii Hexing pentru contorizarea inteligentă a consumului de electricitate, apă și gaze naturale.

Al treilea centru, Livoltek Training Center, va fi destinat instruirii practice a instalatorilor și partenerilor tehnici.

Participanții vor putea lucra cu echipamente funcționale și vor avea acces la simulări ale unor condiții reale de exploatare, inclusiv întreruperi ale alimentării cu energie electrică și activarea sistemelor de rezervă.

Prin reunirea celor trei activități, grupul urmărește să ofere servicii tehnice pe întregul parcurs al utilizării echipamentelor, de la alegerea și instalarea acestora până la întreținere și reparații.

Baterii pentru companii, stații de încărcare și soluții pentru locuințe

În paralel cu dezvoltarea infrastructurii tehnice, Hexing își extinde, prin brandul Livoltek, portofoliul de echipamente destinate companiilor și consumatorilor casnici.

Pentru segmentul comercial și industrial, compania promovează un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 261 kWh, care poate fi integrat cu instalații fotovoltaice și platforme de management energetic.

Acesta permite companiilor să utilizeze mai eficient energia produsă din surse proprii și să gestioneze vârfurile de consum, reducând dependența de energia preluată din rețea în anumite intervale.

Pe piața mobilității electrice, Livoltek își extinde oferta cu o soluție de încărcare care combină tehnologia de 60 kW în curent continuu (DC) cu cea de 22 kW în curent alternativ (AC), destinată aplicațiilor comerciale, parcărilor și spațiilor de lucru.

Pentru locuințe, compania oferă invertoare hibride din gama HP1, împreună cu baterii de stocare de 10 kWh și 16 kWh. Aceste soluții pot fi utilizate pentru creșterea autoconsumului de energie fotovoltaică, inclusiv în proiecte dezvoltate în contextul programului Casa Verde, în funcție de cerințele aplicabile.

„Piața evoluează către soluții energetice tot mai integrate, iar partenerii noștri au nevoie atât de produse flexibile, cât și de suport tehnic specializat. Prin extinderea portofoliului și dezvoltarea serviciilor locale, ne propunem să oferim distribuitorilor și instalatorilor soluții adaptate proiectelor lor și mai multe oportunități de dezvoltare pe termen lung”, declară Dorin Chisăliță, director de vânzări Livoltek România.

Hexing produce deja contoare inteligente în județul Timiș

Extinderea serviciilor tehnice vine în completarea operațiunilor industriale pe care grupul chinez le desfășoară deja în România.

Hexing Technologies Europe operează o unitate de producție pentru contoare inteligente în județul Timiș, alături de infrastructură logistică și echipe locale de vânzări și suport tehnic.

Grupul Hexing are o experiență de peste 30 de ani în industria energetică și desfășoară activități în peste 100 de țări. Portofoliul său cuprinde tehnologii pentru contorizare inteligentă, automatizarea rețelelor, management energetic, energie regenerabilă și stocare.

Noua etapă de dezvoltare a operațiunilor din România este prezentată în cadrul evenimentului Hexing Partner Connect 2026, organizat la Timișoara în perioada 29-30 octombrie, cu participarea a peste zece parteneri de afaceri.

Evenimentul include prezentarea capacităților industriale și tehnice ale companiei, demonstrații ale echipamentelor Livoltek și discuții despre extinderea colaborărilor pe piața europeană.