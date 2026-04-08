Ai auzit de „change fatigue”? Doi consultanți români spun că angajații din firme din toată lumea se confruntă acest tip de epuizare

Angajații din firmele din întreaga lume se confruntă cu ceea ce se numește „change fatigue”, adică epuizarea cauzată de schimbările dese, atrag atenția doi consultanți români din domeniul resurselor umane, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Raluca Bontaș și Doina Patrubani, de la firma de consultanță Deloitte România, pornesc de la studiul Deloitte 2026 Global Human Capital Trends și atrag atenția că presiunile asupra costurilor și transformările profunde ale comportamentului consumatorilor și angajaților au împins multe firme către un model în care „eficiența a devenit scop în sine”. Iar aceasta în timp ce inteligența artificială transformă procesele de luare a deciziilor.

Redăm analiza Deloitte România:

Epuizarea cauzată de schimbările dese (change fatigue) este noua provocare cu care se confruntă angajații la nivel global, o treime dintre aceștia menționând că au trecut prin peste 15 schimbări majore doar în ultimul an, generate fie de evoluția așteptărilor clienților, fie de modificări ale strategiei sau ale modelului de business, arată studiul Deloitte 2026 Global Human Capital Trends. Eforturile pe care le depun angajații pentru a se adapta într-un ritm atât de intens au efecte negative precum scăderea nivelului stării de bine (68% dintre respondenți) și a gradului de implicare (50%), precum și în creșterea volumului de muncă (60%).

Numai 27% dintre liderii care au răspuns la chestionar spun că organizațiile lor gestionează eficient schimbarea, iar soluția sugerată de studiu este trecerea de la o abordare care își propune doar să gestioneze schimbarea către una în care evoluția constantă face parte din viața de zi cu zi. Pentru aceasta, organizațiile trebuie să își sprijine angajații să utilizeze instrumente noi, precum inteligența artificială (AI), să le ofere oportunități de învățare permanentă, feedback constant și ajutor direct în efectuarea sarcinilor, astfel încât oamenii să se poată adapta în mod fluid. Companiile care implementează cu succes această abordare adaptativă au de 2,4 ori mai multe șanse să raporteze rezultate financiare superioare și să ofere angajaților o activitate mai relevantă și mai valoroasă. Deocamdată, doar 8% dintre participanții la studiu cred că angajatorii răspund nevoilor lor de învățare continuă.

În acest context, adaptabilitatea devine un avantaj major. Însă, deși 85% dintre liderii participanți la studiu spun că este esențial să construiască abilitatea organizațiilor și angajaților lor de a se adapta la viteza cerută astăzi, doar 7% spun că progresează în această direcție.

Același context dominat de viteză face ca șapte din zece executivi participanți la studiu să afirme că principala lor strategie competitivă pentru următorii trei ani este să fie rapizi și agili, pentru a se adapta repede și a valorifica schimbările din business, din comportamentul clienților sau din piață.

Avansul tehnologic rapid, în special al soluțiilor AI, și mediul de business în continuă schimbare generează o nouă nevoie evidențiată de raport – regândirea funcțiunilor corporative tradiționale, care riscă să fie depășite. Pentru a exploata la maximum inteligența artificială, organizațiile au nevoie de expertiză interdepartamentală și de colaborare strânsă. În acest context, peste 50% dintre respondenți consideră că funcțiunile actuale au nevoie de reinventare pentru a răspunde cerințelor viitoare, iar aproape jumătate identifică structura organizațională ca principal obstacol în calea schimbării. De exemplu, departamente precum resurse umane, financiar, IT și juridic, care au fost create pentru fiabilitate și specializare, ar putea avea nevoie să fie regândite pentru a răspunde nevoilor de viteză, adaptabilitate și colaborare multidisciplinară, în special pentru integrarea AI. Organizațiile se confruntă însă cu un decalaj semnificativ între aspirație și acțiune – deși 66% dintre executivi consideră că este foarte important să fie depășite limitele funcțiunilor tradiționale, doar 7% fac progrese semnificative în această direcție.

„Presiunile persistente asupra costurilor, transformările profunde ale comportamentului consumatorilor și angajaților, precum și volatilitatea geopolitică au împins multe organizații către un model reductiv, în care eficiența a devenit scop în sine. Paradoxal, însă, exact în momentul în care eficiența este maximizată, capacitatea ei de a genera progres începe să se epuizeze, impunând o reorientare inevitabilă către valoare. Aceasta presupune funcțiuni concepute pentru un scop clar, investiții deliberate în inovație și o logică de creștere bazată pe adaptabilitate și relevanță, nu pe austeritate. În același timp, schimbările demografice și contracția forței de muncă transformă capitalul uman într-o resursă rară, accentuând necesitatea de a investi în zonele în care oamenii generează valoare distinctivă și, în ultimă instanță, imposibil de substituit”, a declarat Raluca Bontaș, Partener, Deloitte România.

Studiul Deloitte scoate în evidență nevoia organizațiilor de a lua decizii rapid pentru a se adapta în acest moment de cotitură. Inteligența artificială transformă și procesele de luare a deciziilor și, în multe situații, devine o parte integrantă a acestora. Studiul arată că 64% dintre respondenți recunosc importanța implicațiilor AI asupra procesului decizional, însă doar 5% fac progrese semnificative în această direcție. În paralel, 56% dintre liderii chestionați afirmă că proiectează integrarea AI în primul rând pentru rezultate de business precum costuri sau viteză, în timp ce tot mai mulți lideri (40%) țin cont atât de rezultatele de business, cât și de starea de bine a angajaților.

„Este momentul deciziei: cei care acționează rapid câștigă un avantaj competitiv, iar miza reală este tocmai factorul uman. Se depășește logica uneori simplistă a optimizării de costuri: un chatbot nu înlocuiește oamenii, ci îi eliberează de sarcinile repetitive care le consumă timpul. Judecata, încrederea, autenticitatea, adaptabilitatea — acestea devin variabilele diferențiatoare într-o lume în care AI-ul poate prelua o mare parte din execuție”, a declarat Doina Patrubani, Senior Advisor, Human Capital, Deloitte România.

Totodată, implementarea accelerată a AI poate eroda în mod subtil încrederea, conexiunea și normele comune, iar studiul atrage atenția asupra unui nou concept, „datoria culturală”. Aproape 60% dintre respondenți recunosc importanța impactului AI asupra culturii organizaționale, însă doar 5% fac progrese semnificative în această direcție. Pentru a evita această deteriorare subtilă, liderii trebuie să consolideze și să dezvolte cultura organizațională, astfel încât AI să întărească, nu să submineze, valorile și performanța. Potrivit studiului, cele mai importante acțiuni pentru susținerea culturii organizaționale sunt crearea unui dialog deschis între angajați și lideri și oferirea de actualizări clare și periodice privind modul în care AI influențează munca și locurile de muncă.

Studiul Deloitte 2026 Global Human Capital Trends a fost efectuat în rândul a peste 9.000 de lideri de business și de resurse umane din diferite industrii și sectoare din 93 de țări, inclusiv România. În plus față de raportul global, Deloitte a realizat studii în rândul angajaților, managerilor și al membrilor echipelor de conducere, pentru a prezenta și perspectiva lor și a evidenția discrepanțele dintre percepțiile liderilor și cele ale angajaților.