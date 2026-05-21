Noul comitet director al Consiliului Investitorilor Străini (FIC): Daniel Anghel (PwC), Gilles Ballot (Carrefour) și alți lideri din marile companii

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, noul comitet director pentru mandatul 2026 – 2027.

Noul comitet director a fost numit în urma alegerilor desfășurate în cadrul Adunării Generale a organizației din data de 19 mai.

Astfel, pentru perioada 2026-2027, Boardul este alcătuit din:

Daniel Anghel (PwC)

Frederic Aubet (Romcim)

Gilles Ballot (Carrefour)

Nedim Baytorun (Vodafone)

Mihaela Bîtu (ING Bank)

Ronald Binkofski (CTP)

Ramona Jurubiță (KPMG)

Alexandru Lupea (EY)

Alessio Menegazzo (PPC)

Șerban Nicolescu (Continental Tires)

Cătălin Radu (Bristol Myers Squibb)

Volker Raffel (E.ON)

Alexandru Reff (Deloitte)

Nicolas Richard (Engie)

Christina Verchere (OMV Petrom)

Noul Comitet Director reunește lideri din mediul de afaceri care reprezintă unele dintre cele mai importante companii și investiții străine din România.

„Noul Comitet Director reflectă amploarea și diversitatea mediului investițional din România. Prin expertiza și experiența membrilor săi, vom continua să susținem un dialog constructiv cu autoritățile și să promovăm soluții concrete pentru un climat investițional stabil și competitiv”, a declarat Ruxandra Băndilă, Director Executiv FIC.

În perioada următoare, Comitetul Director va continua inițiativele strategice ale FIC, concentrându-se pe direcții-cheie precum:

creșterea predictibilității fiscale și legislative

susținerea atragerii investițiilor străine

sprijinirea creșterii competitivitătii României

dezvoltarea capitalului uman

susținerea digitalizării și inovației

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi aduce împreună pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din țară, cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ 26% din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat.