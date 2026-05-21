Copiii români din comunitățile vulnerabile au participat la 67.000 ore de educație oferite de UiPath, în 2025

UiPath Foundation, organizația non-profit a companiei româno-americane de roboți software, înființată în 2019, anunță, într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că în anul 2025, copiii din comunitățile vulnerabile din România au petrecut peste 67.000 de ore în activități educaționale facilitate de fundație.

Din cele peste 67.000 ore, 5.023 au fost dedicate cursurilor de competențe digitale.

În 2025, focusul fundației a fost dezvoltarea și consolidarea inițiativelor de educație digitală și literație în inteligență artificială pentru elevi și profesori, prin curriculumul AI Generation și prin cursurile Path to Code. AI Generation este un curriculum gratuit de alfabetizare în AI pentru liceeni, disponibil în română și engleză. Creat de fundație împreună cu App Inventor Foundation, inițiativă MIT, și aliniat la cadrul de competențe AI al UNESCO, este construit și pilotat direct în România și poate fi predat ca opțional integral sau parțial de către orice profesor, indiferent de specialitate sau pregătire tehnică.

Aproximativ 10.000 de profesioniști din domeniul educației, majoritatea profesori, au participat la webinarii organizate pe subiecte de literație AI și abilități digitale, iar alți 570 s-au înregistrat pentru acces la curriculumul AI Generation.

Referitor la educația cu privire la inteligență artificială, 80% dintre elevii cursurilor spun că își doresc o carieră în AI, iar 90% dintre ei se simt confortabil să explice concepte din domeniu colegilor.

În urma activităților derulate, 98% dintre elevii care au participat la cursurile Path to Code spun că și-au dezvoltat competențele de programare. Tot 98% spun că și-au îmbunătățit astfel lucrul în echipă.

Conform datelor UiPath Foundation, 94% dintre profesorii care au participat în Nurture Teachers’ Potential, programul pentru dezvoltarea profesorilor, care din 2025 se concentrează pe integrarea inteligenței artificiale în educație, sunt motivați să integreze AI în activitatea lor, iar 81% sunt dispuși să implementeze la clasă curriculumul AI Generation.

„În 2025, ne-a fost clar că viitorul copiilor va fi definit de accesul la tehnologie, dar mai ales de gândire critică - capacitatea lor de a o înțelege, folosi și integra cu responsabilitate în propriul parcurs educațional, precum și în viață. La nivel macro, inteligența artificială a început deja să schimbe felul în care copiii învață, în care profesorii predau și în care tinerii își trasează viitorul profesional. Pentru UiPath Foundation, 2025 a însemnat anul în care AI-ul s-a tradus în responsabilitatea de a ne asigura că tinerii și profesorii din comunitățile vulnerabile nu rămân în afara unei transformări care redefinește deja felul în care existăm în lume. În același timp, credem că, într-o lume tot mai tehnologizată, devin și mai importante lucrurile profund umane: discernământul, compasiunea, adaptabilitatea și relațiile de sprijin care îi ajută pe copii să meargă mai departe chiar și atunci când drumul nu este încă foarte clar. Impactul apare atunci când tehnologia și grija pentru oameni cresc împreună, iar noi asta am încercat să îmbinăm în toată activitatea noastră din 2025,” spune Raluca Negulescu-Balaci, directoare executivă UiPath Foundation.

În paralel cu lansarea AI Generation anul trecut, organizația a continuat să dezvolte și programele pe termen lung Caleidoscop și Salt Către Viitor.

Un total de 1.135 de elevi, cu o rată de retenție de 98%, au fost parte din Caleidoscop, program pentru liceeni care combină burse lunare, tablete cu acces la internet, cursuri de engleză, competențe digitale și AI și dezvoltare personală, pentru a sprijini tranziția spre facultate și carieră. Caleidoscop a însemnat și 132 de profesori parteneri activi și 276 de liceeni care au investit peste 4.600 de ore în cursuri de competențe digitale. Au fost acordate peste 12.500 de burse, iar 72% dintre elevi și-au îmbunătățit notele și vor să-și continue educația cu studii universitare.

Dedicat copiilor cu vârste între 11 și 15 ani din comunități vulnerabile, prin oferirea de sprijin educațional pe termen lung, precum meditații online la matematică și engleză, activități de dezvoltare personală și competențe digitale, sprijin medical și psihologic, Salt Către Viitor a însemnat, în 2025, 228 de copii înscriși, în comunități din 6 județe: Vaslui, Galați, Olt, Cluj, Botoșani și București. Copiii au investit 15.970 de ore în activități educaționale. Au fost acordate 2.000 de burse, iar 73% dintre părinți au observat progres academic, în timp ce 81% dintre copii au confirmat că programul îi ajută la școală.

Prin programele Pași Către Școală și Educator de Viitor, peste 3.300 de profesori au fost formați, 4.560 de cărți au ajuns la copii, iar proiectele implementate de educatori au avut impact direct asupra a 350 de copii, cu accent pe dezvoltare socio-emoțională a preșcolarilor. În paralel, FuturePath Community a sprijinit 14 tineri aflați la început de drum, prin burse, mentorat și workshopuri.

„Rezultatele din 2025 sunt, de fapt, oglinda a ceea ce înseamnă să construiești în educație pe termen lung, nu să livrezi un program și să pleci. Fiecare partener, fiecare voluntar, fiecare profesor care a ales să rămână alături de noi a contribuit la ceva mai greu de măsurat decât o cifră: încrederea unui copil că merită să continue. Suntem recunoscători tuturor celor care au ales să investească împreună cu noi și rămânem angajați față de standardul pe care ni l-am asumat: să fim prezenți acolo cu consecvență și compasiune, atât timp cât este nevoie”, declară Cătălina Rață, directoare executivă în exercițiu a UiPath Foundation pe durata anului 2025.

Activitatea ONG-ului UiPath din 2025, pe scurt

Programul Caleidoscop a implicat 1.135 de elevi , în timp ce 228 de copii au fost înscriși în programul Salt Către Viitor , iar 14 alumni ai programelor s-au înscris în FuturePath Community ;

a implicat , în timp ce au fost înscriși în programul , iar ai programelor s-au înscris în ; A acordat 14.570 de burse ;

; A distribuit peste 4.500 de cărți și 10 tone de alimente, rechizite și haine ;

și ; A implicat 181 de voluntari în activitățile și programele sale; în total aceștia au contribuit cu 9.334 de ore, echivalentul a 1.166 de zile de muncă.

UiPath Foundation este o organizație non-profit creată în 2019 de compania UiPath, care acționează independent și are misiunea de a schimba traiectoria copiilor din medii vulnerabile, prin sprijin personalizat pe termen lung și prin oportunități educaționale facilitate de tehnologie. Fundația lucrează alături de copii, tineri și profesori pentru a construi contexte de învățare mai echitabile și mai relevante pentru viitor.