Ce zile libere sunt de sărbătorile legale, în anul 2026, în România

Patronii din România trebuie să țină cont de zilele libere care sunt acordate, în mod normal, angajaților din firmele din România, conform Codului Muncii, dar există și suprapuneri în anul 2026.

Am folosit robotul AI Gemini de la Google, să vedem ce zile libere sunt în anul 2026, conform Articolului 139 din Codul Muncii suprapus pe calendar:

În anul 2026, angajații din România beneficiază de 17 zile libere legale. Dintre acestea, 12 zile cad în timpul săptămânii (lucrătoare), iar restul de 5 coincid cu zile de weekend.

Un aspect particular în 2026 este faptul că a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului se suprapun în aceeași zi (1 iunie), ceea ce reduce numărul total de zile nelucrătoare efective din calendar.

Calendarul zilelor în care NU se lucrează:

Ianuarie - „Luna Minivacanțelor”

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

(joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

(vineri) – A doua zi de Anul Nou 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

(marți) – Boboteaza 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

(miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române (Weekend)

Primăvara (Paștele și Ziua Muncii)

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

(vineri) – Vinerea Mare 12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox (Weekend)

(duminică) – Paștele Ortodox (Weekend) 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

(luni) – A doua zi de Paște 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

Vara (Rusalii, Ziua Copilului și Sfântă Mărie)

31 mai (duminică) – Rusaliile (Weekend)

(duminică) – Rusaliile (Weekend) 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului (Sunt celebrate în aceeași zi)

(luni) – A doua zi de Rusalii Ziua Copilului (Sunt celebrate în aceeași zi) 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului (Weekend)

Iarna (Sf. Andrei, Ziua Națională și Crăciunul)

30 noiembrie (luni) – Sfântul Apostol Andrei

(luni) – Sfântul Apostol Andrei 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

(marți) – Ziua Națională a României 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

(vineri) – Crăciunul 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun (Weekend)

Art. 139 din Codul Muncii mai prevede câte 2 zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele apartinand acestora.

Încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 din Codul Muncii se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Prevederile art. 139 din Codul Muncii, privind zilele libere de sărbători, nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.