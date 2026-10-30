Ce poate face canalizarea Bucureștiului la o ploaie ca în Barcelona. Lucrările care schimbă sistemul Capitalei

Ploile care au inundat regiunea catalană a Spaniei, inclusiv Barcelona, la începutul lunii octombrie, readuc în discuție o întrebare care apare și la București după fiecare episod de precipitații abundente: cât poate prelua, de fapt, canalizarea unui oraș?

Barcelona are 15 rezervoare subterane pentru apa de ploaie, cu o capacitate totală de aproximativ 477.000 m³. Chiar și cu această infrastructură, viiturile urbane recente au afectat masiv infrastructura rutieră și de transport public, iar două persoane chiar și-au pierdut viața. Acest exemplu - cel mai recent dintr-o serie similară care a afectat mai multe orașe europene în ultimii doi ani, arată cât de dificil este pentru un oraș să gestioneze cantități foarte mari de apă concentrate într-un interval de timp scurt.

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Articol susținut de Apa Nova