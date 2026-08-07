Criza energetică: Producătorii de medicamente din România cer Guvernului să beneficieze de continuitatea alimentării cu energie electrică

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) avertizează că întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente, în contextul măsurilor anunţate de Guvern pentru limitarea consumului de către marile companii din industrie, va pune în pericol accesul pacienţilor la medicamente esenţiale, potrivit News.ro.

Patronatul solicită Guvernului României ca producătorii de medicamente să fie incluşi pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, alături de spitale şi celelalte infrastructuri critice. Orice afectare a producţiei locale poate amplifica riscul apariţiei unor noi sincope în aprovizionarea spitalelor şi farmaciilor, în condiţiile în care România se confruntă deja cu discontinuităţi în aprovizionarea cu anumite medicamente şi cu o dependenţă semnificativă de importuri, atrag atenţia firmele din patronat.

Industria farmaceutică trebuie inclusă în categoria sectoarelor critice şi exceptată de la eventualele măsuri de restricţionare, cer producătorii de medicamente.

„Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienţilor la medicamente esenţiale. Industria farmaceutică trebuie inclusă în categoria sectoarelor critice şi exceptată de la eventualele măsuri de restricţionare”, se arată într-un comunicat al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER).

Solicitarea are loc în contextul actualei crize energetice şi al posibilităţii adoptării unor măsuri de reducere a consumului de energie electrică.

Şeful Guvernului, Ilie Bolojan, a declarat, joi, că dispeceratul Transelectrica va fi mandatat să ia măsuri pentru limitarea consumului de energie electrică de către marii consumatori, care vor fi notificaţi, cu 24 de ore în avans.

„PRIMER - care reuneşte cele mai importante 18 situri de fabricaţie de medicamente din ţară - solicită Guvernului României ca producătorii de medicamente să fie incluşi pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, alături de spitale şi celelalte infrastructuri critice. Fabricile de medicamente nu sunt unităţi industriale obişnuite. Ele asigură producţia continuă a unor medicamente esenţiale utilizate zilnic de milioane de pacienţi români şi de spitalele din toată ţara”, se precizează în comunicat.

Reprezentanţii patronatului atrag atenţia că continuitatea alimentării cu energie electrică reprezintă o condiţie indispensabilă pentru desfăşurarea proceselor de fabricaţie în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu standardele europene de Bună Practică de Fabricaţie (GMP).

„Întreruperea alimentării cu energie electrică, chiar şi pentru perioade scurte, poate compromite procese tehnologice aflate în desfăşurare, poate conduce la pierderea unor loturi întregi de medicamente şi materii prime şi poate impune reluarea unor cicluri complete de fabricaţie şi validare. Consecinţele se traduc în întârzieri ale producţiei şi în diminuarea disponibilităţii medicamentelor pentru pacienţi”, arată comunicatul.

Orice afectare a producţiei locale poate amplifica riscul apariţiei unor noi sincope în aprovizionarea spitalelor şi farmaciilor, în condiţiile în care România se confruntă deja cu discontinuităţi în aprovizionarea cu anumite medicamente şi cu o dependenţă semnificativă de importuri, atenţionează firmele din patronat.

„Industria farmaceutică trebuie tratată la acelaşi nivel de importanţă ca celelalte sectoare critice. Medicamentele nu pot fi produse în condiţii de întreruperi repetate ale energiei, iar consecinţele nu se răsfrâng doar asupra fabricilor, ci în primul rând asupra pacienţilor care depind zilnic de tratamentele fabricate în România. Securitatea energetică şi securitatea sanitară trebuie abordate împreună”, a declarat Dr. Dragoş Damian, Director Executiv PRIMER.

Protejarea producţiei locale de medicamente nu reprezintă doar o măsură de sprijin pentru industrie, ci o măsură de protejare a sănătăţii publice, a continuităţii tratamentelor şi a securităţii sanitare a României, susţin producătorii de medicamente.

„PRIMER îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul României, Ministerul Energiei şi Ministerul Sănătăţii pentru identificarea celor mai bune soluţii care să permită gestionarea provocărilor din sectorul energetic fără afectarea producţiei naţionale de medicamente şi a accesului pacienţilor la tratamente esenţiale”, menţionează comunicatul.

Din patronat fac parte cele mai importante 18 fabrici de medicamente din ţară: AC HELCOR, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, VITEMA PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA - O COMPANIE SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA.