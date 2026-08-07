eMAG, preluat integral de fondul de investiții sud-african Naspers. UE a aprobat tranzacția

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului exclusiv asupra Dante International S.A. (eMAG) din România de către Naspers Limited din Africa de Sud, potrivit News.ro.

„Tranzacţia vizează în principal sectorul comerţului cu amănuntul. Comisia a concluzionat că operaţiunea notificată nu ridică probleme de concurenţă, întrucât companiile nu sunt active pe aceleaşi pieţe sau pe pieţe aflate într-o relaţie verticală, iar impactul asupra structurii pieţei este limitat. Tranzacţia a fost analizată în cadrul procedurii simplificate de control al concentrărilor economice”, precizează CE.

Omul de afaceri Iulian Stanciu a anunţat în 11 iunie că îşi vinde participaţia deţinută în Grupul eMAG către Prosus, la 17 ani de la preluarea companiei şi la 14 ani de la semnarea parteneriatului cu Naspers (Prosus). Odată cu această tranzacţie, Iulian Stanciu marchează trecerea de la statutul de antreprenor la cel de investitor.

eMAG îşi va continua dezvoltarea şi planurile extinse de investiţii, cu 1,2 miliarde de lei bugetaţi doar în acest an fiscal pentru tehnologie, logistică şi servicii financiare, cu sprijinul Prosus şi cu o echipă de management experimentată, susţineau reprezentanţii firmei. Aceştia remarcau şi potenţialul de creştere al ecommerce la nivel regional, care este în continuare semnificativ, cu rate de creştere de până la trei ori în următorii ani, raportat la rata de penetrare actuală de 11-12% din total retail.

„La 17 ani de la preluarea eMAG şi la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunţă transferul integral al participaţiei sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG faţă de pieţele în care activăm, iar Prosus, acţionarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de ţelul nostru, acela de a creşte ecommerce-ul în regiune. De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opţiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiţii în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investiţiile vor merge predominant către infrastructura logistică şi de livrare, AI şi servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulţumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea şi faptul că ne-a ţinut focusaţi pe client şi pe dezvoltare personală continuă”, a declarat la acel moment Tudor Manea, CEO eMAG Group.

La nivel de grup, eMAG a avut în anul fiscal 2025 o cifră de afaceri de 11,4 miliarde lei (în creştere cu 11% faţă de exerciţiul anterior), a obținut venituri de 8,96 miliarde lei (în scădere cu 1,15% față de anul 2024) și a ieșit pe pierderi de 370,68 milioane lei (cu 93,6% mai mai decât în anul 2024), conform datelor oficiale.

Despre eMAG

eMAG a fost fondat în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate o și serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMAG a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.

Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014 și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni, de 8,4%, către Naspers și Iulian Stanciu. Pe lângă fondul de investiții Naspers, doar Iulian Stanciu mai rămăsese acționar (minoritar) în eMAG.

Tudor Manea a preluat, în 2021, funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv.