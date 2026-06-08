Camera de Comerț Româno-Britanică și-a ales noul Consiliu Director. Comerțul România–Marea Britanie a atins un nivel record de 10,3 miliarde lire sterline

Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) a anunțat noua componență a Consiliului Director, în urma Adunării Generale a Membrilor (AGM) desfășurate pe 3 iunie 2026 la București. Evenimentul a avut loc după un an considerat unul dintre cei mai importanți pentru relațiile economice dintre România și Regatul Unit, în condițiile în care schimburile comerciale bilaterale de bunuri și servicii au ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în 2025, un nivel record.

În cadrul reuniunii, conducerea BRCC a prezentat direcțiile strategice ale organizației, rezultatele ultimului an și proiectele derulate pentru consolidarea relațiilor economice româno-britanice, inclusiv misiunea economică organizată la Liverpool și Manchester. Totodată, organizația și-a reconfirmat rolul de conector, facilitator și susținător al intereselor membrilor săi și ale comunității de afaceri.

Doi noi membri în Board și un mandat încheiat

Potrivit unui comunicat transmis Comunității Antreprenoriale StartupCafe, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate o versiune actualizată a Actului Constitutiv al Camerei. În același timp, au fost aleși doi noi membri ai Consiliului Director: Peter Latos, Partner și EY Parthenon Leader pentru România și Moldova, și Ovidiu Demetrescu, Founding Partner al London Brokers și OCD Capital & Resource.

Ulterior, în ședința Board-ului BRCC, Daniela Necefor, Managing Partner la Total Business Solutions, a fost inclusă în structura de conducere. De asemenea, James Grindley, Lucian Dănilescu și Mamas Koutsoyiannis au acceptat continuarea mandatului pentru încă un an în urma procesului de cooptare.

În același timp, Mihai Marinescu, Business Transformation Director la EY România și Moldova, și-a încheiat mandatul în Consiliul Director, fiind apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea organizației.

Robert Uzună: „Unul dintre cei mai importanți ani pentru relațiile comerciale”

Robert Uzună, președintele BRCC și vicepreședinte al Ursus Breweries, a subliniat că anul 2025 a adus un record al comerțului bilateral dintre cele două state.

„Misiunea BRCC este de a acționa ca un catalizator al acestor evoluții și suntem mândri să continuăm acest parcurs alături de partenerii noștri instituționali și de membrii Camerei, contribuind la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări”, a declarat acesta.

Mesaje de susținere din partea ambasadelor și a British Chambers of Commerce

Pentru prima dată în istoria organizației, evenimentul a inclus intervenții din partea Ambasadei României în Regatul Unit, Ambasadei Marii Britanii la București și British Chambers of Commerce.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România și președinte de onoare al BRCC, a evidențiat reziliența și creșterea constantă a relației economice bilaterale.

La rândul său, Laura Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit, a punctat avantajele competitive ale României și oportunitățile de colaborare în domenii precum tehnologia, energia, serviciile financiare și serviciile profesionale.

Un mesaj a fost transmis și de Anne-Marie Martin FCMI, Director of Membership UK & International în cadrul British Chambers of Commerce, care a subliniat rolul BRCC în dezvoltarea parteneriatelor economice și facilitarea accesului companiilor la oportunități internaționale.

Noua componență a Consiliului Director BRCC

Consiliul Director al BRCC este condus de Robert Uzună (Vice President for Corporate Affairs, Ursus Breweries) și este format din:

Patricia Coconea (Sales & Marketing Director, DHL International România)

Cristina Crețu (Partner, MPR Partners)

Irina Crocker (Health Account Manager, MediHelp International și cofondator Demnitate pentru Toți)

Lucian Dănilescu (Founding Partner, Dănilescu Hulub & Partners)

Ovidiu Demetrescu (Founding Partner, London Brokers)

Paul Dudău (Public Affairs Director, EVRYO Power Group)

Adrian Florea (Executive Director, Concelex)

James Grindley (CEO, CEE Specialty)

Mamas Koutsoyiannis (CEO, Moore Assurance & Advisory)

Peter Latos (Partner, EY Parthenon Leader România și Moldova)

Neil McGregor (Senior Partner, McGregor & Partners)

Radu Miclăuș (General Manager, Betfair Romania Development)

Andreea Minuță (Executive Director al Diviziei de Abonamente, Regina Maria)

Marius Mocian (Business Growth Advisor, RebelDot)

Tomasz Modzelewski (CEO, Farmavet)

Daniela Necefor (Managing Partner, Total Business Solutions)

Ciprian Sandu (Senior Public Affairs Manager, Provident Financial România)

Dan Schwartz (Co-Founder & Leading Partner, RSM România)

BRCC afirmă că își va continua misiunea de susținere a comerțului bilateral, investițiilor și colaborării profesionale dintre România și Regatul Unit, oferind membrilor și partenerilor săi o platformă pentru dialog și dezvoltare de afaceri.