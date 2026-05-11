Calendar fonduri europene actualizat de MIPE: 4,8 miliarde EUR prin 226 apeluri de proiecte, în anul 2026

Ministerul Investițiilor și Proiectelor a publicat Calendarul estimativ al apelurilor de finanțare pentru 2026, varianta actualizată, mai fiind disponibile 226 de apeluri de proiecte, în valoare totală de 4,8 miliarde EUR pentru acest an.

Pe site-ul MIPE, antreprenorii și alți beneficiari eligibili la fondurile europene au la dispoziție un calendar estimativ, care se actualizează pe parcursul implementării fondurilor.

În 2026 sunt estimate:

aproximativ 226 de apeluri de proiecte

peste 4,8 miliarde euro alocări totale

circa 3,6 miliarde euro finanțare europeană

Calendarul reunește apelurile aferente programelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021–2027 și oferă informații esențiale privind:

perioadele estimate de lansare

domeniile finanțate

tipologia apelurilor

bugetele orientative

aria geografică eligibilă

Educație, sănătate, inovare, digitalizare, incluziune socială, dezvoltare regională, biodiversitate sau tehnologii strategice — domeniile prioritare de investiții pot fi consultate într-un format unitar și accesibil.

---

Citește și: