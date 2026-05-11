Calendar fonduri europene actualizat de MIPE: 4,8 miliarde EUR prin 226 apeluri de proiecte, în anul 2026

calendar MIPE Sursă: MIPE
Ministerul Investițiilor și Proiectelor a publicat Calendarul estimativ al apelurilor de finanțare pentru 2026, varianta actualizată, mai fiind disponibile 226 de apeluri de proiecte, în valoare totală de 4,8 miliarde EUR pentru acest an. 

Pe site-ul MIPE, antreprenorii și alți beneficiari eligibili la fondurile europene au la dispoziție un calendar estimativ, care se actualizează pe parcursul implementării fondurilor. 

În 2026 sunt estimate:

  • aproximativ 226 de apeluri de proiecte  
  • peste 4,8 miliarde euro alocări totale  
  • circa 3,6 miliarde euro finanțare europeană

Calendarul reunește apelurile aferente programelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021–2027 și oferă informații esențiale privind:

  • perioadele estimate de lansare  
  • domeniile finanțate  
  • tipologia apelurilor  
  • bugetele orientative  
  • aria geografică eligibilă

Educație, sănătate, inovare, digitalizare, incluziune socială, dezvoltare regională, biodiversitate sau tehnologii strategice — domeniile prioritare de investiții pot fi consultate într-un format unitar și accesibil.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

