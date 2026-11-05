Business CheckIn. De la ofițer la antreprenor. Povestea unei afaceri „doi în unu” construită la Iași

A lăsat uniforma militară pentru haina de antreprenor. Lucian Ionel a renunțat la cariera de ofițer după patru ani de activitate și a decis să înceapă de la zero într-un domeniu complet nou. Împreună cu partenera sa, Isabela Rădeanu, cadru didactic, a pus bazele Two Space la Iași, un concept care a pornit de la două dorințe diferite, reunite sub același umbrelă: o cafenea de specialitate și o agenție de marketing. „Nu cred că cei din jur nu își doreau să mă încurajeze în această direcție, ci, mai degrabă, probabil li se părea că este un lucru destul de greu de realizat”, spune antreprenorul despre începuturile sale în business, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

Ca în cazul multor afaceri aflate la început de drum, nici parcursul Two Space nu a fost lipsit de provocări. Pentru cei doi fondatori, finanțarea obținută de la BT Mic a venit într-un moment în care aveau nevoie de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor curente și pentru a putea continua dezvoltarea businessului.

„Procesul de obținere a finanțării a fost, sincer, destul de rapid și de ușor. Am întâlnit persoane foarte implicate în acest proiect. Persoana de legătură dintre mine și BT a fost foarte receptivă și am simțit că a făcut tot ce a putut pentru a ne ajuta să obținem această finanțare. A fost un proces foarte util pentru noi și foarte rapid”, spune Lucian Ionel.

Banca Transilvania este alături de antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la informații, resurse și know-how esențial pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Dacă te gândești să pornești o afacere, BT îți este partener de încredere, gata să te sprijine pas cu pas, pentru ca totul să fie mai simplu și mai clar pentru tine.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. El voia o agenție de marketing, ea o cafenea. Cum au transformat două idei într-o singură afacere

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Lucian Ionel: Sunt Ionel Lucian și locuiesc momentan în Iași. În ceea ce privește studiile, am absolvit liceul militar, apoi am urmat Academia de Aviație din Brașov, cu specializarea Apărare Antiaeriană. Sunt fost ofițer în armată, acesta fiind și punctul meu de plecare.

Mi-am dorit o carieră militară, însă, pe parcurs, lucrurile s-au schimbat din mai multe motive. Unul dintre ele a fost, cred, lipsa perspectivelor de viitor. Nu mă mai regăseam în acel domeniu și simțeam că am și o latură antreprenorială dar nu am avut cum să o exploatez pentru că nu am fost pus într-o situație de genul acesta.

După finalizarea studiilor, am lucrat patru ani în domeniul militar, perioadă în care am avut și o misiune externă. Ulterior, am luat decizia de a părăsi mediul militar și de a face pasul către antreprenoriat. Am stat un an liber, perioadă în care nu am făcut altceva decât să mă pregătesc pentru intrarea în mediul antreprenorial. Încercam să-mi dau seama ce aș putea face și cu ce idee aș putea veni pe piață.

În acea perioadă, s-au lansat niște fonduri europene prin Programul Educație și Ocupare, la care am aplicat și eu. Condiția era să participăm cu un plan de afaceri, iar planurile câștigătoare primeau o finanțare de 80.000 de euro. Mi-am făcut temele, ca să spun așa, și am participat la competiție cu o idee destul de nouă pentru că am combinat două concepte diferite.

Lucian Ionel, co-fondator Two Space

Am creat o cafenea de marketing, dacă pot să o numesc așa, prin care îmbinăm două activități diferite: o agenție de marketing și o cafenea care funcționează în același spațiu. Întregul concept se numește Two Space, aceasta fiind și denumirea brandului.

Ne adresăm atât publicului cafenelei, tuturor celor pasionați de cafeaua de specialitate, cât și antreprenorilor care au nevoie de servicii de marketing, promovare, branding, realizare de site-uri și tot ceea ce ține de acest domeniu, de marketing și promovare.

Businessul a fost lansat anul acesta, pe 1 februarie, așadar suntem de nouă luni pe piață. Momentan, avem locația fizică în Iași, însă, în ceea ce privește agenția, avem clienți atât din Iași, cât și din alte județe.

În ceea ce privește planurile de viitor, ne dorim să ne extindem și să deschidem o locație într-un alt oraș, poate chiar în București. Deocamdată, sunt doar planuri, dar sperăm să reușim să le ducem și pe acestea la un final.

Am fondat businessul împreună cu partenera mea, Isabela Rădeanu. De aici a pornit și conceptul dual al afacerii. Ea își dorea să deschidă o cafenea, în timp ce eu îmi doream o agenție de marketing. Împreună am reușit să aducem cele două idei într-un singur concept. În prezent, avem și patru angajați cu care lucrăm.

Isabela Rădeanu, co-fondator Two Space

Avem o echipă tânără: doi colegi se ocupă de partea de cafenea, iar ceilalți doi, de activitatea agenției. Eu mă ocup full-time de business, în timp ce partenera mea mai are și un alt job, fiind cadru didactic. Cu toate acestea, reușim să gestionăm ambele activități.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Lucian Ionel: Aș spune că inovația, calitatea și conceptul hibrid. Acestea sunt cuvintele care ne descriu și care stau la baza conceptului nostru. Așa am gândit conceptul, ca fiind unul hibrid. Mai ales că, în perioada post-Covid, multe activități deveniseră hibride: se lucra atât de acasă, cât și de la birou, iar cursurile se desfășurau, la rândul lor, în acest format.

Foto: Two Space

În momentul în care am realizat planul de afacere, eram încă relativ aproape de perioada post-Covid, și rămăsesem cumva cu termenul acesta de „hibrid”. Îmi aduc aminte că în perioada respectivă simțeam că se crease o anumită distanță între oameni și că nu mai socializau ca odinioară.

Foto: Two Space

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care mi-am dorit ca, în primul rând, cafeneaua să fie orientată către comunitate. Am vrut să creăm o mică comunitate unde oamenii să poată socializa. Este un loc destul de intim, care te invită să vorbești cu oamenii din jurul tău. Nu ești la cinci metri distanță de ceilalți. Mi-am dorit foarte mult să readuc această parte socială, despre care eu cel puțin am simțit că a dispărut cumva.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Lucian Ionel: Finanțarea de la BT Mic a venit într-un moment în care aveam nevoie de un sprijin pentru acoperirea cheltuielilor lunare ale businessului. A fost utilizată în acest scop și a venit exact atunci când aveam nevoie de ea, pentru că nu toate începuturile sunt roz și frumoase.

Mai apar și probleme sau situații care trebuie rezolvate și, din punctul acesta de vedere, am avut un real ajutor. Fiind o firmă aflată la început de activitate, vă dați seama că nu aveam un istoric financiar, dar BT Mic a fost acolo pentru noi și ne-a ajutat din punctul acesta de vedere și, cu această ocazie, putem să și mulțumim.

Procesul de obținere a finanțării a fost, sincer, destul de rapid și de ușor. Am întâlnit persoane foarte implicate în acest proiect. Persoana de legătură dintre mine și BT a fost foarte receptivă și am simțit că a făcut tot ce a putut pentru a ne ajuta să obținem această finanțare. A fost un proces foarte util pentru noi și foarte rapid.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Lucian Ionel: Primul client al agenției a fost o asociație, un ONG, Asociația Amestec, care se confrunta cu o problemă legată de identitate. Pe lângă activitatea de ONG, organizația desfășura și un festival sub același nume. Astfel, apărea frecvent o confuzie în rândul publicului, care nu înțelegea întotdeauna diferența dintre activitățile asociației și cele ale festivalului.

De exemplu, atunci când asociația organiza o activitate de ecologizare, oamenii vedeau numele Amestec și îl asociau cu festivalul care purta aceeași denumire, era totul destul de greu de înțeles. Acesta a fost primul nostru proiect. Am lucrat la separarea celor două direcții și la crearea unor identități vizuale și verbale distincte pentru fiecare dintre ele. Ne-am dorit ca publicul-țintă al asociației și cel al festivalului să înțeleagă clar ce face fiecare. În același timp, era important să se înțeleagă că nu vorbim despre două organizații diferite, ci despre activități diferite.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Lucian Ionel: Nu știu dacă a fost neapărat vorba despre un sfat, pentru că veneam dintr-o poziție foarte, foarte sigură. Începeam să fac ceva riscant, iar oamenii nu prea te încurajează atunci când treci de la ceva confortabil la ceva care presupune asumarea unor riscuri. Nu cred că cei din jur nu își doreau să mă încurajeze în această direcție, ci, mai degrabă, probabil li se părea că este un lucru destul de greu de realizat.

Foto: Two Space

Nu aș spune că am primit neapărat sfaturi extraordinare în acest sens. Doar mi-am stabilit un obiectiv și m-am îndreptat spre el. Persoana care mi-a fost și îmi este alături în fiecare moment este partenera mea, care m-a susținut în tot ceea ce am făcut și facem împreună.

Ne-am stabilit obiectivele, ne-am dorit să facem acest lucru și am analizat ce presupune. Nu ne-am aruncat ca din cer, ci ne-am asumat niște riscuri și, bineînțeles, vor fi și niște beneficii la un moment dat.

Foto: Two Space

Totuși, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o și pe care continui să o învăț în fiecare zi este că oricât de bine ai planifica lucrurile, nu toate se întâmplă neapărat așa cum ți-ai propus.

Spun asta pentru că, de multe ori, mi-am propus sau, cel puțin, am planificat anumite lucruri care mi se păreau atât de bine gândite și organizate, încât consideram că ar fi ideal să se întâmple exact așa cum mi le imaginam. Însă nu s-au întâmplat conform planului, ci pur și simplu așa cum au fost să se întâmple. Nu toate lucrurile puteau ține cont de dorințele mele.

Unele s-au întâmplat puțin mai târziu sau într-un alt moment decât cel pe care îl anticipasem, dar s-au întâmplat exact atunci când a trebuit să se întâmple, fără să fie forțate în vreun fel sau influențate de vreun factor extern. Așa mi-am dat seama că nu trebuie să pun presiune asupra lucrurilor. Este bine să îți faci planuri, să planifici și să vii cu o strategie, dar, uneori, trebuie pur și simplu să lași lucrurile să se desfășoare în ritmul lor.

Pe de altă parte, trecerea de la cariera în domeniul militar la antreprenoriat a fost una destul de ușoară, pot să spun. Nu am simțit-o ca pe o schimbare dificilă, pentru că în mediul militar am reușit să-mi dezvolt capacitatea de a mă adapta rapid la condiții noi. Astfel, trecerea de la o activitate la alta nu mi-a pus probleme și am făcut această tranziție destul de ușor.

Foto: Two Space

Spre surprinderea mea, deși mă așteptam să fie puțin mai greu, lucrurile au decurs mult mai bine decât mă așteptam. Bineînțeles, am avut susținerea persoanelor dragi, care m-au sprijinit în tot acest proces, pentru că, practic, am renunțat la tot și am luat totul de la zero, iar acum, deși am pornit de la zero, suntem la plus unu.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Lucian Ionel: De fapt, nu este chiar ultima, ci este o provocare nouă.Este vorba despre lansarea unui nou concept de clinici ortodontice în Iași, un business pentru care preluăm de la zero întreaga componentă de marketing. Este un proiect destul de promițător și de amploare în domeniul său.

Ne încântă foarte mult acest lucru, pentru că avem ocazia să construim ceva nou de la zero și să ne aducem propria contribuție din acest punct de vedere. Suntem încă în primele etape ale proiectului. Chiar în această perioadă lucrăm la identitățile vizuale și la tot ceea ce înseamnă branding.

Suntem foarte încântați, dar, în același timp, este și o provocare, pentru că nu am mai avut până acum proiecte în sectorul medical. Am avut proiecte din alte domenii, însă nu cu unele din această industrie. Nici eu, nici colegii mei nu am avut până acum experiență sau proiecte care să aibă legătură cu domeniul medical, dar cu siguranță va fi frumos și e o provocare de care aveam nevoie pentru a ieși din zona de confort.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Lucian Ionel: Îmi iau energia din alte proiecte, din cele viitoare pe care le planificăm și din obiectivele pe care ni le stabilim, chiar dacă uneori rezultatul poate întârzia, pentru că, după cum ziceam, nu toate lucrurile se întâmplă conform planurilor noastre. Personal, îmi găsesc motivația în lucrurile pe care încă le putem realiza și în acea luminiță de la capătul tunelului, ca să spun așa.

Foto: Two Space

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Lucian Ionel: Unul dintre planurile cele mai apropiate de finalizare este dezvoltarea unei soluții digitale dedicate antreprenorilor din HoReCa, în special celor care dețin pensiuni, cabane, hoteluri, dar și cafenele sau restaurante. Este o soluție digitală pentru gestionarea rezervărilor și a fluxurilor operaționale de către managerii acestor locații.

Cum am ajuns la ideea acestei soluții digitale? În familia mea avem un business de familie, o pensiune turistică. În perioada în care am stat acolo și m-am ocupat, pentru o perioadă, de activitate, m-am lovit de numeroase lucruri care mă împiedicau să-mi fac treaba așa cum mi-aș fi dorit. Simțeam nevoia unor soluții care să automatizeze anumite procese și să facă lucrurile mult mai simple.

Astfel, am reușit să punem la cale o platformă online prin intermediul căreia managerii locațiilor își vor putea gestiona activitățile recurente, de zi cu zi, într-un mod automatizat și mult mai simplu.

Printre funcționalități se numără modul de vânzare la restaurant, check-in, check-out automat, sincronizare calendare cu Booking, Airbnb, Travelminit, dar și evidențe, rapoarte, pontaje și multe alte instrumente utile.

Sunt funcționalități destul de complexe, însă platforma este gândită astfel încât să fie de folos unui număr cât mai mare de manageri de proprietăți. Practic, aproape toate activitățile pe care le desfășoară un manager într-o locație vor putea fi realizate mult mai rapid prin intermediul acestei platforme.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.