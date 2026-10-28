Business CheckIn. De la visul italian la înghețata cu flori de tei. Cum au construit Mihai și Raluca o afacere cu peste 70 de rețete, la Iași

Au descoperit gelato în Italia, iar ideea de a avea propria gelaterie i-a însoțit ani la rând, până când, în 2025, Raluca și Mihai Petrilă (foto) au deschis Cosi Buono, la Iași. El este inginer în industria alimentară, ea este arhitect, iar împreună au construit o afacere în jurul unui produs pe care au vrut să-l facă în felul lor: înghețată artizanală, preparată de la zero, cu ingrediente naturale și rețete care se schimbă constant. În laboratorul propriu, Mihai experimentează cu arome precum florile de tei, susanul negru sau orezul cu lapte, în timp ce Raluca își împarte timpul între arhitectură și gelaterie, unde se ocupă de felul în care Cosi Buono ajunge la oameni.

La câteva luni de la deschiderea gelateriei, cei doi antreprenori au apelat la o finanțare BT Mic pentru a-și dezvolta afacerea. Fondurile le-au permis să achiziționeze un cart mobil, cu care pot participa la evenimente private și publice și pot duce înghețata dincolo de spațiul gelateriei.

„Partea „birocratică” nu a fost foarte dificilă. Bineînțeles, cunoșteam documentele care ne-au fost solicitate. Lucrând cu o echipă de contabilitate, atunci când le-am spus de ce aveam nevoie, ne-au oferit documentele foarte rapid și nu am avut probleme din acest punct de vedere. Am achiziționat un cart mobil, un echipament de care știam încă de la început că ne vom bucura. Asta pentru că, înainte să solicităm finanțarea, aveam deja oameni care veneau la noi și ne spuneau că și-ar dori să fim alături de ei la evenimentele importante din viața lor”, spune Mihai Petrilă.

Banca Transilvania susține antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la cunoștințe, instrumente și expertiza necesare pentru a-și transforma ideile în afaceri sustenabile. Ca partener de încredere, banca îi sprijină în fiecare etapă, simplificând procesele și aducând mai multă claritate în parcursul construirii unui business.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. Au visat să-și deschidă propria afacere. Astăzi prepară la Iași înghețată cu flori de tei și aromă de orez cu lapte

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Mihai Petrilă: Eu sunt Petrilă Mihai, am 37 de ani și, în momentul de față, sunt antreprenor. Ca domeniu de expertiză, sunt inginer în industria producției alimentare. Apoi am urmat un master în același domeniu, în managementul calității și siguranța alimentelor. Am vrut să mă documentez puțin și să acumulez mai multe informații despre domeniul în care lucrez acum, antreprenoriatul. Așa că anul trecut am mai terminat un master, în inovare și antreprenoriat.

Raluca Petrilă: Eu sunt Raluca, sunt arhitect. Pe lângă arhitectură, ne ocupăm împreună de gelaterie. Am deschis gelateria pe 8 august 2025, așa că am avut un an plin. Vara aceasta a fost primul sezon întreg de care ne-am bucurat. Pentru că am deschis la începutul lunii august 2025, practic am cam pierdut primul sezon, iar apoi a venit iarna și a fost un pic mai dificil. Dar anul acesta am avut un sezon întreg și frumos.

Raluca și Mihai Petrilă, fondatori Cosi Buono

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Mihai Petrilă: Fiind inginer în industria produselor alimentare, mereu mi-am dorit să fac ceva în direcția asta. De-a lungul timpului, mă gândeam împreună cu Raluca că nu cred că aș fi deschis altceva decât o gelaterie. Ne gândeam fie la o cafenea, fie la o gelaterie, ceva micuț.

Visul a început încă de când eram studenți și mergeam în primele vacanțe. Dar, pentru mine, a început și mai devreme, pentru că, în perioada studenției, mergeam deseori la niște rude în Italia, ca să câștig niște bani și să mă pot întreține în oraș, fiind student și nefiind de loc din oraș.

Acolo am descoperit pentru prima dată gelateria, care mi-a atras atenția prin faptul că oferă un desert simplu. Vedeam că oamenii plecau mereu fericiți și bucuroși și că se întâlneau acolo grupuri poate mai restrânse, dar formate din membri ai familiei sau prieteni foarte apropiați. Mi-a plăcut foarte mult conceptul acesta, de a veni oameni apropiați acolo și de a pleca poate mai fericiți, după o zi grea.

Ulterior, repetând sezon după sezon această experiență de a lucra în Italia, am ajuns să lucrez la o fabrică de panificație destul de mare, spun eu. În 2015, am plecat împreună cu Raluca. Eu am mers la aceeași fabrică, iar Raluca a venit cu Erasmus.

Raluca Petrilă: Era un program de stagiu la un birou de arhitectură. Și acolo, practic, ne-am îndrăgostit și mai mult de gelato și ne-am dat seama că, dacă ne vom dori să avem ceva al nostru, o să fie o gelaterie. De atunci au trecut cam șapte ani și, în 2025, în sfârșit, am deschis gelateria care se numește Cosi Buono. Cosi Buono înseamnă, în limba italiană, „atât de bun”. Ideea a pornit tocmai de la ceea ce ne dorim noi: ca toți vizitatorii și clienții noștri să poată spune că au mâncat un gelato „atât de bun” la noi.

Sursă foto: Cosi Buono

Mihai Petrilă: A durat atât de mult să dezvoltăm acest business poate și pentru că atunci când vrei să deschizi o afacere, în cazul nostru o gelaterie, bugetul este destul de consistent. Astfel, nu am avut resursele financiare suficiente, până când am decis să aplicăm pentru mai multe variante de finanțare sau să facem noi niște credite.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Raluca Petrilă: Am obținut finanțarea BT Mic în decembrie anul trecut. A fost o experiență bună. Am găsit înțelegere și deschidere și am avut parte de un suport real.

Mihai Petrilă: Sincer, partea „birocratică” nu a fost foarte dificilă. Bineînțeles, cunoșteam documentele care ne-au fost solicitate. Lucrând cu o echipă de contabilitate, atunci când le-am spus de ce aveam nevoie, ne-au oferit documentele foarte rapid și nu am avut probleme din acest punct de vedere. Am achiziționat un cart mobil, un echipament de care știam încă de la început că ne vom bucura. Asta pentru că, înainte să solicităm finanțarea, aveam deja oameni care veneau la noi și ne spuneau că și-ar dori să fim alături de ei la evenimentele importante din viața lor.

Sursă foto: Cosi Buono

Atunci am știut că trebuie să facem un pas important în direcția aceasta și am căutat un cart mobil cu care să putem merge la evenimente și să servim înghețată.

Raluca Petrilă: Ne-a ajutat foarte mult, pentru că, în felul acesta, am putut să fim mai aproape de oameni, să ne deplasăm în afara gelateriei și să fim mult mai mobili și mai flexibili.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Raluca Petrilă: Conceptul gelateriei se bazează pe prepararea înghețatei artizanale. Preparăm înghețata în propria locație, unde avem și laboratorul. Ne-am dorit foarte mult să fie totul într-un singur loc, astfel încât vizitatorii să poată vedea cum preparăm înghețata. Laboratorul are un geam destul de mare, prin care oamenii ne pot saluta și pot vedea ce se întâmplă în interior. Ne-am dorit foarte mult acest lucru.

Preparăm gelato în cantități mici, zilnic, folosind doar ingrediente naturale și pornind de la zero. Asta înseamnă că facem toate bazele de la zero și nu folosim premixuri sau alte produse gata de utilizare, ca să spun așa. Și este o activitate de familie, noi fiind soț și soție.

Sursă foto: Cosi Buono

În același timp, este o afacere locală, cu mulți oameni care vin regulat la noi și care au devenit clienți fideli, dar avem și turiști. Sunt multe persoane din afara localității, din alte orașe, cărora li s-a recomandat să ne viziteze și care, atunci când au ajuns în Iași, ne-au trecut și pe noi pe lista obiectivelor de vizitat.

Mihai Petrilă: Așa cum spunea și Raluca, un aspect care ne diferențiază și de care ne bucurăm este faptul că folosim ingrediente proaspete: lapte proaspăt și fructe proaspete, pe cât posibil. Acum lucrăm la propria noastră livadă, de unde am început deja să folosim căpșuni, zmeură și mure. Livada va mai avea nevoie de câțiva ani până să ajungă la potențialul dorit, dar cu siguranță vom ajunge și acolo.

Fiind inginer în industria alimentară, mi-am dorit foarte mult ca, pe lângă antreprenoriat, să mă pot ocupa și de partea de laborator. Acolo am ocazia să experimentez foarte multe lucruri. De exemplu, vara aceasta am lansat înghețata cu flori de tei, care a avut un succes foarte mare.

Îmi amintesc că primeam telefoane chiar și din Constanța sau București, în care oamenii ne întrebau dacă mai avem înghețată cu tei, pentru că voiau să vină să o guste.

Raluca și Mihai Petrilă, fondatori Cosi Buono

Raluca Petrilă: Practic, Mihai este pasionat de acest domeniu, știe cum se prepară gelato și învață constant lucruri noi. O particularitate a gelateriei noastre este faptul că încercăm mereu gusturi noi. Spre deosebire de gelateriile clasice, care au același meniu timp de un an, noi îl schimbăm constant și încercăm mereu să-i surprindem pe clienți cu arome noi.

Raluca Petrilă, co-fondator Cosi Buono

În fiecare săptămână avem un gust nou, gustul surpriză, pe care îl anunțăm cu o zi înainte de weekend. Așa că există o curiozitate destul de mare în rândul clienților: care va fi următorul gust surpriză? Unii dintre ei nici nu vor să afle dinainte, ci preferă să-l guste și să încerce să ghicească ce este. Căutăm mereu să venim cu gusturi noi. Acum, de exemplu, avem înghețată cu dovleac și scorțișoară. Avem foarte multe sortimente.

Mihai Petrilă: De când am deschis gelateria, probabil că am creat peste 70 de rețete în laboratorul nostru.

Raluca Petrilă: Pe care le-am introdus treptat, iar acum avem în permanență 19 gusturi.

Mihai Petrilă: Avem 19 gusturi permanente, plus un gust surpriză, care se schimbă de fiecare dată. Partea bună este că avem și gusturile clasice, care rămân mereu în meniu, pentru cei care nu vor neapărat să experimenteze.

Eu sunt aproape zilnic în gelaterie și îmi place să stau de vorbă cu clienții, atunci când reușesc. Le ascult dorințele, iar când observ că anumite preferințe se repetă, le notez. Apoi experimentez în laborator până iese ceva extraordinar.

Raluca Petrilă: Printre rețetele noastre foarte apreciate se numără cele de orez cu lapte, cheesecake, măr cu scorțișoară și susan negru.

Sursă foto: Cosi Buono

Mihai Petrilă: Într-adevăr, sezonalitatea își spune cuvântul, dar noi încercăm să găsim soluții și să nu rămânem pe loc. Vreau să menționez că există oameni care iubesc gelato și înghețata. Chiar și anul trecut am observat că, de la o săptămână la alta, consumul de înghețată creștea. Am reușit să trecem peste iarnă, iar veniturile provenite din înghețată au reprezentat cel puțin 50% din total.

De asemenea, clătitele ne-au ajutat foarte mult. Fără ele, probabil că ne-ar fi fost foarte greu. Cred că veniturile au fost împărțite cam jumătate-jumătate. Pe lângă acestea două, mai avem, bineînțeles, cafea de specialitate și ciocolată caldă, pe care o preparăm tot noi, în laborator. Aducem și niște brioșe din Sicilia, pe care clienții le pot mânca simple sau umplute cu înghețată.

Sursă foto: Cosi Buono

Legat de echipă, în momentul de față, suntem cinci oameni în gelaterie, dar am fost și șase sau șapte, în funcție de cât de aglomerată era activitatea în perioada respectivă. În continuare avem atât angajați full-time, cât și studenți care ne ajută.

Raluca Petrilă: Ne-am dorit să începem businessul bine. Știm foarte bine că orice business se construiește cu oameni și eram conștienți că, oricât ne-am fi dorit, nu am fi putut să facem totul doar noi doi, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Știam de la început că avem nevoie de o echipă și că trebuie să investim în ea, atât financiar, cât și din toate celelalte puncte de vedere.

Sursă foto: Cosi Buono

Așa că, încă din momentul deschiderii, am pornit cu o echipă de șase persoane. Gelateria este deschisă 12 ore pe zi, așa că trebuia să lucrăm în ture și era clar că aveam nevoie de o echipă. Ne-am asumat, astfel, cheltuieli destul de mari încă de la început. Într-adevăr, unii ne întrebau de ce avem nevoie de atât de mulți colegi, pentru că înțelegeau cât de costisitor este să ai angajați. Iar noi le spuneam că, da, este costisitor, dar este necesar.

Mihai Petrilă: Pentru noi, este foarte important ca, atunci când vine un client, să nu găsească în spatele vitrinei un angajat foarte obosit. Am pus foarte mult accent pe experiența clientului.

Sursă foto: Cosi Buono

Raluca Petrilă: Ne-am dorit să oferim o servire rapidă, astfel încât o persoană să se ocupe de încasare, iar alta de servire. Nu am fost niciodată de acord cu ideea de a avea un singur angajat în gelaterie, care să le facă pe toate, doar pentru a economisi bani. Experiența clientului era importantă pentru noi și ne-am dorit ca timpul de așteptare să fie cât mai scurt, mai ales în perioadele aglomerate.

Mihai Petrilă: Am avut încredere că lucrurile vor merge în direcția pe care ne-o dorim și că, în timp, cu răbdare, vom ajunge unde suntem astăzi. Cred că a fost o gândire bună și că, la momentul respectiv, am luat decizia corectă.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Mihai Petrilă: Este un nepot de-ai mei, care a venit puțin mai devreme decât anunțaserăm noi că va avea loc deschiderea și nu mai avea răbdare. Bineînțeles, el a primit prima înghețată.

Raluca Petrilă: Eu îmi amintesc și de primii clienți neoficiali, să spun așa, care au venit înainte de acest moment. Cu două-trei zile înainte de deschidere, am făcut o ședință foto pentru promovare. Am vrut să facem două-trei fotografii prin care să anunțăm că urma să deschidem peste câteva zile. Totul s-a întâmplat destul de din scurt. În timp ce făceam fotografii și afară, a apărut o familie foarte curioasă să vadă ce facem și ce urma să se deschidă acolo. Spațiul fusese gol mult timp, așa că oamenii erau curioși să afle ce va fi în acel loc. I-am invitat înăuntru și au mâncat înghețată pentru prima dată.

Raluca Petrilă, co-fondator Cosi Buono

Cumva, ei au fost primii noștri clienți neoficiali. Îmi amintesc că am stat de vorbă cu ei și că au fost primele persoane pe care le-am servit. Am fost foarte emoționați atunci, mai ales că nici nu ne așteptam. A fost o surpriză să vedem cât de deschiși au fost să intre și să guste înghețata, deși totul era încă informal, înainte de deschiderea oficială. Au avut încredere în noi, deși nu ne cunoșteau deloc la momentul respectiv. Au intrat, au gustat înghețata și, bineînțeles, au revenit.

Mihai Petrilă: Atunci când am inaugurat gelateria, am avut foarte multe emoții, pentru că drumul până în acel moment a fost unul foarte lung. Când a venit ziua deschiderii, totul s-a întâmplat atât de repede, încât m-am trezit deodată în gelaterie, înconjurat de foarte mulți oameni, și nu știam de unde au venit. Pur și simplu, treceau pe stradă și se opreau să vadă ce se întâmplă la noi. Dar au fost multe emoții acumulate până am ajuns în acel punct.

Mihai Petrilă, co-fondator Cosi Buono

Raluca Petrilă: Avem o fotografie emblematică pe care am păstrat-o. Este din prima zi și îl surprinde pe Mihai cu acel semn de pe ușă, pe care scrie „deschis” și „închis”. El a întors semnul pentru prima dată pe „deschis” și s-a fotografiat cu el. Este, practic, una dintre primele fotografii făcute în momentul în care am deschis gelateria.

Au fost foarte multe lucruri de făcut înainte de deschidere și, la momentul respectiv, nu am promovat foarte mult inaugurarea, pentru că ne-am concentrat foarte mult pe a implementa anumite lucruri. Așa că promovarea a venit foarte mult după deschiderea.

Mihai Petrilă: Este clar că eu mă ocup de cea mai mare parte a activității din gelaterie, de laborator, de aprovizionare și chiar și de partea de contabilitatea primară. Bineînțeles, și Raluca este mereu prezentă și mă ajută cu foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce privește promovarea și marketingul. Este alături de mine și, fără ea, nu am fi ajuns aici.

Raluca Petrilă: Mihai este mereu în gelaterie, aceasta fiind activitatea lui principală. Eu am un job full-time ca arhitect, așa că mă ocup de promovare și marketing. În weekenduri sunt și eu la gelaterie, unde stau de vorbă cu oamenii care ne vizitează. Dar Mihai este sufletul gelateriei, ca să spun așa. Pentru noi, gelateria este un fel de „acasă”, mă refer la spațiul în sine, pentru că oricum petrecem aici mai mult timp decât acasă.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Mihai Petrilă: Am primit mai multe sfaturi, dar cred că cel mai important este să nu renunți și să ai curajul de a-ți înfrunta temerile și fricile. Este un pas pe care trebuie să știi să-l faci și să-l accepți. De asemenea, unul de la celălalt am învățat să avem răbdare.

Raluca Petrilă: Atunci când este greu, să nu dai înapoi, pentru că trebuie să fii rezilient o perioadă, până când iese și soarele. Acesta ar fi sfatul: să nu renunți atunci când dai de greu, pentru că va fi greu oricum. Iar cei care reușesc să treacă peste această perioadă mai dificilă de început vor avea de câștigat în final.

Sursă foto: Cosi Buono

Am învățat că, până la urmă, găsim soluții la problemele și situațiile cu care ne confruntăm. Chiar dacă, la prima vedere, pare că nu există nicio soluție și totul pare gri, discutând împreună, cu calm, și căutând soluții, reușim, până la urmă, să luăm cea mai bună decizie.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Mihai Petrilă: Să putem închide gelateria pentru o săptămână.

Raluca Petrilă: Și că în momentul de față, suntem în etapa în care reușim să atingem pragul de rentabilitate (break-even) și să ajungem la profitabilitate. Cred că aceasta este cea mai mare realizare.

Mihai Petrilă: Ne-am și propus acest lucru și ne-am notat că vrem ca, până la sfârșitul anului, să ne acoperim cheltuielile.

Sursă foto: Cosi Buono

Raluca Petrilă: Să ne acoperim investiția și, din punct de vedere financiar, să ajungem la profit, oricât de mic ar fi acela. Am pornit la drum și cu finanțări, și cu investiție personală, bineînțeles. Sigur, așa cum spunea și Mihai, o provocare bifată este să putem închide o săptămână gelateria, să plecăm într-un concediu și să fie totul bine.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Raluca Petrilă: În perioada următoare, vom avea 16 gusturi de înghețată în gelaterie. Weekendul acesta am început să preparăm și clătite cu înghețată, ciocolată, dulceață și tot felul de adaosuri și fructe. Și anul trecut au fost foarte apreciate, așa că intenționăm să ne concentrăm mai mult și pe ele.

Mihai Petrilă, co-fondator Cosi Buono

Avem o rețetă de clătite ca la mama acasă. Este, de fapt, rețeta mamei mele, pe care am tot testat-o și pe care o folosim acum. Și pentru clătite se folosesc multe premixuri. Mulți furnizori au venit către noi cu ideea de a folosi premixuri pentru clătite fiindcă este mai ușor. Dar am studiat foarte mult să facem noi rețeta clasică, să facem totul cât mai tradițional. Și atunci preparăm zilnic compoziția.

Sursă foto: Cosi Buono

Mihai Petrilă: Pe viitor, cu siguranță ne dorim să dezvoltăm și să scalăm businessul, dar nu știm exact cât de repede vom putea face acest lucru sau când ne vom permite să facem următorul pas.

Raluca Petrilă: Pentru sezonul de vară următor, ne-ar plăcea să participăm la și mai multe evenimente private și la evenimentele organizate în oraș. Ne-am dori să investim mai mult în această parte de mobilitate.

Mihai Petrilă: De exemplu, vara aceasta au fost momente în care am fi putut merge la evenimente private, de unde am fi obținut venituri. În același timp, am participat și la multe evenimente organizate în oraș, unde, de cele mai multe ori, am mers mai ales pentru promovare și pentru a cunoaște oameni noi. Însă, având un singur cart mobil, nu puteam fi în două locuri în același timp.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.