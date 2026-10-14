Business CheckIn. Doi antreprenori micelnici fac în atelierul lor cești personalizate pentru HoReCa și alte firme

Pentru Paul și Ștefana Petrean (foto), doi soți din Cluj-Napoca, pandemia a fost o perioadă bună în care să exerseze și să învețe tainele porțelanului. Așa a prins contur atelierul Micelnic (iscusit), unde realizează cești și alte obiecte din porțelan personalizate pentru firme HoReCa și alte companii care vor să ofere cadouri speciale sau să-și facă brandul mai vizibil. Între timp, afacerea a crescut, iar astăzi Micelnic înseamnă, în total, o echipă de șase oameni, o capacitate de producție de până la 2.500 de cești pe lună și planuri de extindere pe piețele externe.

Un pas important în dezvoltarea atelierului a fost finanțarea obținută de la BT Mic, care le-a oferit celor doi antreprenori sprijinul necesar în planurile lor de a achiziționa noi echipamente și de a muta atelierul într-un spațiu mai mare. Paul spune că întregul proces de obținere a finanțării a fost simplu și rapid, iar banii au ajuns în cont în doar câteva zile, fără prea multă birocrație.

„Procesul de obținere a finanțării de la BT Mic a fost destul de ușor, nu a fost o bătaie de cap. Totul a mers foarte bine, iar personalul care ne-a ajutat a fost super Ok. Nu a fost nevoie de foarte multe documente și nici nu a fost un proces complicat sau epuizant, ca în cazul birocrației clasice. Lucrurile au mers destul de ușor. După ce am depus toate actele, în maximum o săptămână, deși nici nu cred că a durat atât, am primit și finanțarea”, spune Paul Petrean.

Banca Transilvania susține antreprenorii aflați la început de drum, punând la dispoziția lor instrumente, resurse și know-how pentru ca ideile de business să devină realitate. Dacă te gândești să pornești o afacere, BT îți este partener de încredere la fiecare pas, oferindu-ți sprijin constant și soluții adaptate nevoilor tale.

Prin BT Mic, afacerile mici pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapid și flexibil. Fondurile pot fi folosite pentru achiziția de echipamente și utilaje (noi sau second-hand), extinderea sau modernizarea spațiilor de lucru, plata furnizorilor sau a altor cheltuieli esențiale, contribuind astfel la continuitatea și dezvoltarea activității.

Business CheckIn. Din pasiunea pentru handmade, Paul și Ștefana și-au modelat propria afacere

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Paul Petrean: Numele meu este Paul Petrean și sunt cofondator al atelierului Micelnic. Ideea afacerii și bazele acesteia au fost puse de soția mea, Ștefana, care reprezintă latura creativă a proiectului și care dintotdeauna a cochetat cu ideea de antreprenoriat.

La început, după ce am pornit atelierul, am preluat treptat tot ce ține de el, pentru că ea era în concediu de maternitate. Ulterior, a venit și COVID-ul. Nu puteam fi amândoi prezenți și în atelier, și acasă, alături de fetița noastră.

Noi am început afacerea cu ajutorul unor fonduri europene, iar ideea a pornit de la niște rame foto magnetice pe care le realizam. Și de această dată, ideea i-a aparținut soției mele, eu fiind doar cel care o ajuta. Le vindeam ca mărturii de botez, personalizate, evident, cu fotografiile bebelușilor sau cu ce își mai doreau părinții să includă. Ulterior, am aflat despre un curs de antreprenoriat, (n.r. participarea la el reprezenta o cerință pentru accesarea acelor fonduri europene) și ne-am spus: „Hai să mergem, să ne mai dezvoltăm și noi”, pentru că începuse să ne placă această zonă.

Și acolo, când a trebuit să ne prezentăm ideea de business în fața comisiei, una dintre evaluatoare, în momentul în care Ștefana a spus că vrem să facem mărturii din praf ceramic, cred că s-a blocat puțin. Era foarte entuziasmată și ne-a spus că o să fie un proiect foarte fain, că este exact ce trebuie pentru acele fonduri.

A început să ne explice despre porțelan, despre procesul de ardere. Noi, la momentul respectiv, nu aveam nicio treabă cu porțelanul, cu arderile sau cu cuptoarele. Nici vorbă! Lucram cu ceva asemănător ipsosului, care se usca la aer. De acolo am zis: „Ok, hai să ne documentăm un pic”. Și, evident, am luat Pinterest-ul „la trântă”.

Dacă îți place frumosul cât de cât și, eventual, îți plac lucrurile făcute manual, ajungi să te îndrăgostești de ele și începi să primești reacții. De acolo am zis: „Ok, hai să vedem cu ce se mănâncă”. Am văzut ce se poate face, ne-am făcut o idee despre ce ne dorim și am aplicat (n.r. pentru o finanțare din fonduri europene).

Sursă foto: Micelnic

Proiectul a fost atât de bine făcut, încât, atunci când am ajuns la etapa achizițiilor, am putut să producem obiecte din porțelan cap-coadă. Pentru că pe porțelan ne-am axat. Ulterior, am făcut și practică într-un atelier de ceramică.

După ce am făcut achizițiile necesare, a venit și pandemia. Pentru noi, timingul a fost foarte bun. Eram amândoi angajați, și, fiind pandemie, nu mai mergeam la lucru și am putut să mergem în atelier să exersăm, să facem practică.

Acea perioadă ne-a ajutat mult, pentru că aveam multe de învățat și încă avem. Este un challenge constant în domeniul acesta. Tot timpul te lovești de lucruri care apar de nicăieri și cărora trebuie să le dai de cap.

Apoi am început să căutăm un spațiu și am găsit unul la o prăjitorie de cafea. Cei de acolo ne-au întrebat ce vrem să facem. Noi ne gândeam la obiecte de decor, platouri și diverse lucruri pentru candy bar. Nu prea cochetam cu ideea de cești de porțelan personalizate. Atunci ne-au spus: „Păi, faceți-ne cești, noi vrem cești de la voi”.

Urma să ne ajungă și cuptorul, mai erau două săptămâni până să-l primim. Le-am spus că nici măcar nu-l avem încă, dar ei au zis că nu-i nicio problemă, că așteaptă. Au avut răbdare cu noi cam un an, până când am reușit să scoatem produse bune de vândut și de folosit, care să și arate bine. Primele produse le-am făcut pentru ei și de acolo a început, încet-încet, nebunia, să zic așa, și creșterea noastră.

Am crescut organic până anul acesta, când am început să facem câteva reclame pe social media și am mai participat la câteva târguri. În rest, am crescut prin recomandări. Ne axăm pe B2B. Inițial, am pornit partea partea de B2C mai mult pentru prieteni. Ulterior, la primul festival de cafea la care am participat, am mers cu cești de prezentare, pentru că noi vizam în principal segmentul B2B și voiam să atragem clienți noi.

Acolo veneau, evident, și persoane fizice, care treceau pe la standul nostru și spuneau: „Eu le vreau pe astea, pe astea și pe astea”. Iar noi le răspundeam că nu sunt de vânzare, ci sunt doar pentru prezentare.

Oamenii erau dezamăgiți și atunci ne-am întrebat: „Ok, dar ce-i așa mare nebunie?”. Așa am aflat că sunt foarte mulți oameni pasionați de cafea, colecționari de cești sau pur și simplu oameni cărora le place să aibă zeci de cești diferite în dulap. Până la urmă, fiecare cu pasiunile și tabieturile lui.

Și am zis: „Ok, data viitoare când mai mergem, e musai să avem și stoc”, pentru că ar fi fost păcat ca, dacă oamenii apreciază atât de mult ceștile, să nu le și vindem. În plus, în felul acesta, puteam acoperi și noi din costuri, de la stand până la transport, întrucât festivalul era, de regulă, la București.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Paul Petrean: O provocare a fost să ne mutăm într-un spațiu mai mare, după ce am angajat încă doi colegi. Aveam un spațiu de aproximativ 50 de metri pătrați, care devenise cam strâmt pentru cinci oameni. Un spațiu mai mare însemna o chirie mult mai mare, cheltuieli suplimentare și investiții în amenajare, așa că am fost puțin sceptici la început.

Dar am luat taurul de coarne, ne-am asumat riscul și am făcut acest pas. A fost o provocare destul de mare, dar, până la urmă, a meritat. Am reușit să mai achiziționăm două cuptoare. Inițial, aveam doar unul, iar cele două pe care le-am cumpărat ulterior erau second-hand, dar ne-au ajutat foarte mult.

Sursă foto: Micelnic

O parte din finanțarea obținută de la BT Mic am folosit-o și pentru asta. Iar printre provocările pe care le avem acum, și pe care suntem încă în proces de a le învăța și noi, se numără implementarea unor sisteme, procese și proceduri în atelier.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Paul Petrean: Procesul de obținere a finanțării de la BT Mic a fost destul de ușor, nu a fost o bătaie de cap. Totul a mers foarte bine, iar personalul care ne-a ajutat a fost super Ok. Nu a fost nevoie de foarte multe documente și nici nu a fost un proces complicat sau epuizant, ca în cazul birocrației clasice. Lucrurile au mers destul de ușor.

După ce am depus toate actele, în maximum o săptămână, deși nici nu cred că a durat atât, am primit și finanțarea. Nouă ne-au virat banii în doar câteva zile. Cred că, dacă nu mă înșel, chiar în două zile. Ceea ce este super Ok. Îi recomandăm în continuare, pentru că ne plac serviciile lor.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Paul Petrean: Noi folosim porțelan de turnare, pe care îl turnăm în matrițe. Îl lăsăm acolo o perioadă de timp, aproximativ 40 de minute sau o oră, până când se formează peretele ceștii. Aplicăm apoi logo-urile clienților pe cești. În principiu, asta facem pentru B2B. După aplicarea logo-ului, ceștile sunt lăsate la uscat și apoi curățate. Totul se face manual, inclusiv turnarea. Nu avem utilaje ca în fabrici, unde totul merge pe bandă rulantă. Încercăm să păstrăm cât mai mult acest proces manual.

Sursă foto: Micelnic

Partea de B2C este încă la început și testăm acum personalizarea pentru clienții individuali, doar că este puțin mai complicat. Încă nu știm dacă va fi un produs pe termen lung sau dacă vom rămâne în etapa de testare câteva luni, după care ne vom opri.

Momentan, avem o capacitate de producție de 2.000 - 2.500 de cești pe lună. Acest lucru nu înseamnă că și producem atât în fiecare lună, pentru că nu avem același număr de comenzi, însă suntem pregătiți pentru volume mari.

În echipă suntem 6 oameni și încercăm să mai creștem, dar momentan încercăm să nu ne aruncăm foarte tare.

Sursă foto: Micelnic

Produsele noastre sunt apreciate de toată lumea și toți sunt mulțumiți de ele. Porțelanul este un material foarte rezistent, atât la șocuri mecanice, dacă le scapi pe jos sau se lovesc între ele, cât și la șocuri termice. Rezistă la mașina de spălat vase și chiar și la cuptorul cu microunde, dacă este cazul, deși nu prea este cazul, mai ales în zona HoReCa.

Evident, ceștile se mai ciobesc la gură, pentru că aceea este partea lor cea mai sensibilă. Oricât ai încerca să previi acest lucru, contează foarte mult și modul în care sunt manipulate. Dar, comparativ cu alte materiale ceramice, sunt net superioare, atât din punctul de vedere al calității, cât și al rezistenței.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Paul Petrean: Nu știu dacă am primit acest sfat de la cineva anume sau l-am obținut din cursuri sau videouri cu alți antreprenori pe care i-am urmărit. Am fost setați de la început să nu renunțăm. Mergem înainte până când efectiv nu mai există nicio șansă să reușim cu businessul acesta. Pentru că, la început, e greu. Te lovești de tot felul de lucruri. Pe lângă partea de producție, ai și partea de antreprenoriat și de gestionare a afacerii, pe care nu o poți lăsa deoparte, pentru că nu o face nimeni în locul tău și nici nu te învață nimeni.

Sursă foto: Micelnic

Sau, oricât ar încerca cineva să te învețe, când ajungi să pui lucrurile în practică și ești acolo, te lovești de alte provocări. Dar nu, nu am renunțat. Nu a fost ușor și nu este ușor nici acum. Mai ales la început este greu să atragi clienți și să creezi un produs suficient de bun încât aceștia să revină. Pentru că asta este confirmarea.

Când faci un produs de calitate, iar omul revine pentru a doua sau a treia comandă, înseamnă că faci ceva bine, totuși. Acestea sunt „impulsurile” care îți dau încredere și putere să mergi mai departe. Iar, feedbackul clienților ne-a făcut să continuăm. Au fost multe nopți petrecute în atelier și perioade în care aveam trei joburi. Adică nu a fost ușor.

Paul Petrean, co-fondator Micelnic

A fost nevoie de multe sacrificii din partea noastră. Dar a meritat și ne bucurăm că am reușit, totuși, să ne facem un nume pe piață în acest domeniu. Lumea a început să ne recunoască tot mai mult, să ne recomande și să își dorească produse de la noi. Iar asta ne face să mergem mai departe, chiar și atunci când ne mai lovim de câte o provocare sau de câte o problemă.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Paul Petrean: Din punct de vedere business, acum vrem să ne extindem mai mult în afara țării. Avem deja câțiva clienți, dar ne dorim să atragem mult mai mulți din afara țării, pentru a putea crește așa cum ne-am propus. Pentru că e bine să ai o cotă bună de piață, dar dacă te bazezi pe o singură piață și aceasta nu mai merge, devine destul de riscant.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.