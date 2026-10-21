Business CheckIn. Anda și Augustin au început cu haine, iar acum „îmbracă” locuințe și spații comerciale

Anda și Augustin Filip (foto) au intrat în antreprenoriat în urmă cu mai bine de un deceniu, când au pornit o afacere cu îmbrăcăminte pentru gravide, pe care au extins-o ulterior către haine de botez. Apoi, cei doi au dezvoltat un al doilea business, Filip Decor, care astăzi îmbină serviciile de design interior cu producția de mobilier la comandă, atât pentru spații comerciale, cât și pentru locuințe. Antreprenorii pregătesc acum următoarea etapă de dezvoltare a afacerii, care include și deschiderea unui showroom în București.

Pentru a susține dezvoltarea businessului, Augustin și Anda Filip au accesat două finanțări BT Mic, destinate achiziției de utilaje și asigurării capitalului de lucru. Augustin spune într-un interviu acordat StartupCafe.ro că procesul de obținere a finanțărilor a fost simplu și rapid, banii fiind disponibili în două-trei zile.

„Am obținut două finanțări: prima, pentru achiziția unor utilaje și pentru a putea porni activitatea, am mai cumpărat un utilaj CNC de care aveam nevoie și o cabină de vopsit, iar a doua, pentru capital de lucru. Prima finanțare prin BT Mic am accesat-o acum trei ani și cred că în câteva luni voi achita integral creditul. Procesul de obținere a finanțărilor a fost foarte ușor”, a spus antreprenorul.

Banca Transilvania oferă antreprenorilor cu experiență, precum și celor aflați la început de drum, acces la cunoștințe, instrumente și expertiză, pentru a dezvolta afacerile și pentru a transforma ideile în business-uri funcționale.

Prin BT Mic, antreprenorii au acces la finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, menite să susțină dezvoltarea afacerii. Aceste resurse pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității operațiunilor zilnice.

Business CheckIn. Doi antreprenori au pornit o afacere de design interior și mobilier la comandă. Acum vor să deschidă showroom și în București

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Augustin Filip: Mă numesc Ionel Augustin Filip, sunt din Râmnicu Vâlcea, am 41 de ani și am studiat management și marketing. Am experiență în vânzări, iar până să încep acest business, Filip Decor, de care mă ocup împreună cu soția mea, Anda, nu am lucrat în zona de producție.

Inițial, împreună cu soția mea, am început o afacere în domeniul hainelor. Aveam un magazin de haine pentru gravide, apoi ne-am orientat către hăinuțe de botez. Pentru că nu găseam culorile pe care ni le doream pentru aceste produse, am decis să ne producem singuri hăinuțele și am deschis o croitorie.

În 2015, când am început, firma se numea Bubulina Anisia SRL. Pe măsură ce ne-am schimbat direcția de business, a trebuit să schimbăm și denumirea. Am început să ne ocupăm de design interior și mobilier, iar numele Bubulina nu se mai potrivea. Așa a apărut Filip Decor.

Sursă foto: Filip Decor

La ora actuală, oferim servicii de design interior și producție de mobilier, perdele și draperii. Oferim soluții complete pentru oamenii care vor să-și vadă liniștiți de serviciu și să vină acasă să găsească totul gata. Sunt clienți care ne dau cheia apartamentului când acesta este, poate, „la roșu”, iar noi îl livrăm așa cum apare în randările pe care le facem. Ne ocupăm de tot, de la instalații electrice și sanitare până la mobilier.

Pe partea de mobilier la comandă, avem o fabrică. Eu mă ocup de fabrică, iar soția mea de partea de design. Suntem amândoi implicați în afacere, ea fiind, cum spuneam, cofondatoare. De asemenea, avem o echipă de 17 oameni, cu tot cu proiectanți și designeri.

De partea de design interior se ocupă soția mea, care are și cursuri în domeniu. La bază, ea este inginer, are o gândire foarte tehnică și merge la târguri de profil în străinătate. Un târg emblematic este Salone del Mobile, de la Milano, la care am fost până acum de vreo patru ori.

Ne adresăm atât clienților B2C, cât și celor B2B și pot să ofer și câteva exemple de proiecte. Acum avem de realizat un proiect pentru rețeaua de magazine Diana, căreia îi amenajăm un magazin. Am realizat și o pizzerie concept pentru pizzeriile Proper, iar acum mai avem o brutărie în lucru. Am avut și un cabinet stomatologic foarte mare, pe lângă proiectele rezidențiale de care ne ocupăm. Practic, ne adresăm tuturor categoriilor de clienți (n.r. individuali și companii).

Sursă foto: Filip Decor

Până acum, am avut proiecte în București, Brașov, Sibiu și Cluj, iar deplasările nu reprezintă o problemă pentru noi. În ceea ce privește furnizorii, lucrăm atât cu cei locali, de exemplu pe partea de feronerie, cât și cu furnizori mai mari, din alte județe, pentru PAL și MDF.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Augustin Filip: (n.r. Este vorba despre o provocare în curs.) Urmează să amenajăm birourile unui depozit farmaceutic, un proiect cu un design pe care nu l-am mai realizat până acum. Este destul de complicat, cu dulapuri pe rotund, uși de sticlă și onix, o piatră prin care trece lumina. Este un proiect wow.

În schimb, avem o provocare constantă când vine vorba de forța de muncă. Aceasta este, de fapt, cea mai grea parte a businessului. Cel puțin în tâmplărie, este tot mai greu să găsești oameni.

Totuși, una dintre cele mai dificile decizii a fost să preiau fabrica unui prieten, care nu mai dorea să se ocupe de ea și mi-a propus să mă ocup eu.

Am stat pe gânduri, dar soția m-a convins să facem acest pas. În timp, mi-am dat seama că era direcția potrivită pentru noi. În această etapă, dacă nu erau cei de la BT să mă ajute să pornesc, nu cred că reușeam.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Augustin Filip: Am obținut două finanțări: prima, pentru achiziția unor utilaje și pentru a putea porni activitatea, am mai cumpărat un utilaj CNC de care aveam nevoie și o cabină de vopsit, iar a doua, pentru capital de lucru.

Prima finanțare prin BT Mic am accesat-o acum trei ani și cred că în câteva luni voi achita integral creditul. Procesul de obținere a finanțărilor a fost foarte ușor. Cei de la BT s-au ocupat foarte bine de tot, iar finanțările au fost aprobate și primite în maximum două-trei zile.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Augustin Filip: În jurul meu sunt mulți oameni care își dau cu părerea despre afaceri, deși nu au una. Am vrut să le demonstrez celor care mi-au spus că nu se poate că, de fapt, se poate. Nu prea am avut de la cine să cer sfaturi, așa că a trebuit să mă bazez pe experiența mea de 20 de ani în vânzări și să merg înainte.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Augustin Filip: Experiența a fost foarte, foarte interesantă. A trebuit să-i motivez pe oameni să meargă înainte și să aibă încredere că lucrurile vor ieși bine. Când am preluat fabrica, am preluat-o cu doi oameni din vechiul proiect, iar restul plecaseră, așa că a trebuit să formez o echipă de la zero. E ca în fotbal: am pornit din divizia Ț și a trebuit să ajungem să jucăm în Champions League.

Sursă foto: Filip Decor

Proiectul a fost unul rezidențial, care a inclus dressinguri, un cuier și o amenajare sub scară. Era un proiect destul de complicat. Până la urmă, însă, cu oamenii pe care i-am avut alături, am reușit să mergem înainte și să iasă cum trebuie.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Augustin Filip: Cel mai mult mă motivează copiii, fetele mele. Apoi, îmi place ceea ce fac și îmi place să văd rezultatul final, dar și reacția clienților atunci când văd cum au ieșit lucrurile. Sunt multe lucruri care îmi dau energie.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Augustin Filip: Posibil aș fi rămas implicat doar în prima afacere. Însă, înainte să intru în acest business, lucram ca director de vânzări la o multinațională. Apoi am început afacerea cu 1.000 de euro și multă muncă, dar și multe nopți nedormite.

Pasiuni există. De exemplu, am făcut judo de performanță, iar acum am o sală de jiu-jitsu brazilian. Nu este un business, ci o pasiune, care nu îmi aduce câștiguri financiare. Antrenez copii începând de la 5 ani și merg cu ei la concursuri.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Augustin Filip: În prezent, atât showroom-ul, cât și fabrica funcționează în spații închiriate. Îmi doresc să le reunesc într-o hală mai mare, astfel încât să câștig atât timp, cât și bani. Vreau să fac acest pas anul viitor sau, cel târziu, în următorii doi ani. De asemenea, acum avem în plan să deschidem un showroom în București. Legat de showroom-ul pe care îl avem deja, oamenii pot vedea acolo mobilier, draperii, tapet și multe alte produse pe care le oferim clienților.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.