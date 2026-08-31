Bursele ANIS 2026: Lectorii, asistenții universitari și doctoranzii pot primi granturi de câte 5.000 EUR de la firme IT

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) deschide înscrierile pentru Bursele ANIS, ediția cu numărul IX, program dedicat cadrelor didactice tinere din mediul universitar care integrează noile tehnologii și metode inovatoare în procesul de predare, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile pentru Bursele ANIS 2026 se desfășoară în perioada 1–23 septembrie 2026. Regulamentul programului, criteriile de evaluare și platforma de înscriere pot fi consultate AICI.

În acest an, vor fi acordate 21 granturi în valoare de câte 5.000 EUR, cu sprijinul unui număr record de 16 companii din industria IT. Ediția 2026 marchează astfel cea mai amplă implicare de până acum a partenerilor din industrie în susținerea programului, transmite organizația.

România investește în dezvoltarea competențelor digitale, modernizarea universităților și infrastructura pentru tehnologii precum inteligența artificială, cloud, securitatea cibernetică și automatizarea. Principala provocare rămâne însă transformarea acestor investiții în competențe avansate, colaborări reale între universități și companii și oportunități de carieră care să contribuie la păstrarea specialiștilor în țară, așa cum arată și Digital Decade Report România 2026.

„Bursele ANIS reflectă angajamentul nostru de a susține educația și dezvoltarea tehnologiei în România, iar implicarea record, în acest an, a 16 companii din industrie arată cât de clară este nevoia de a accelera apropierea dintre educație și ritmul schimbării tehnologice. Este un răspuns comun al industriei la o nevoie tot mai urgentă: formarea competențelor de care România va avea nevoie în anii următori. Prin sprijinirea cadrelor didactice aflate la început de carieră, care aduc noi metode și perspective în procesul de predare, contribuim la pregătirea unei noi generații de specialiști în tehnologie”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Proiectele pot fi înscrise în următoarele categorii:

Big Data

Cybersecurity

Inteligență Artificială / Machine Learning

Internet of Things

Cloud Computing

Tech for All – cursuri care utilizează tehnologia în facultăți non-IT

– cursuri care utilizează tehnologia în facultăți non-IT Quantum Computing

Healthtech

AI for All – cursuri care utilizează inteligența artificială în facultăți non-IT

Programul se adresează cadrelor didactice tinere care:

au cel mult 40 de ani ;

; sunt titulari de curs, asistenți universitari sau doctoranzi ;

; integrează tehnologii noi și metode inovatoare în cursurile sau laboratoarele susținute în anul universitar 2026–2027;

în cursurile sau laboratoarele susținute în anul universitar 2026–2027; propun cursuri sau laboratoare noi ori actualizate semnificativ – cu minimum 50% în 2025 sau minimum 60% în ultimii doi ani.

Bursele ANIS sunt deschise atât pentru proiecte dezvoltate în universități și facultăți cu profil tehnic, cât și pentru inițiative din facultăți non-tehnice care integrează tehnologia în procesul educațional.

Proiectele selectate în prima etapă de evaluare vor intra ulterior într-o etapă de interviu cu membrii comitetului de evaluare.

Câștigătorii ediției 2026 vor fi anunțați pe 10 noiembrie 2026, în cadrul Galei „Bursele ANIS”, organizată la Universitatea Politehnica Timișoara.

În cele opt ediții anterioare, programul Bursele ANIS a finanțat 107 proiecte didactice din 51 de facultăți, reprezentând 21 de centre universitare din țară, prin granturi în valoare totală de 535.000 EUR.

O parte dintre proiectele finanțate au continuat dincolo de etapa inițială a programului, generând inclusiv colaborări și parteneriate de cercetare și dezvoltare între universități și companii private. Granturile Bursele ANIS sunt susținute anual de companii membre ale asociației. Câștigătorii burselor vor primi și abonamente medicale gratuite din partea partenerului Regina Maria pentru o perioadă de 1 an de zile.