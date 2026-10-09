Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 milioane EUR. Germanii vor construi nave militare și, împreună cu elvețienii, nave civile

Grupul german Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia pentru 138 milioane EUR, fără TVA, în urma licitației organizate vineri, 9 octombrie 2026. Germanii vor să transforme platforma de la Marea Neagră într-un centru de construcții navale militare și civile. Pentru navele civile, Rheinmetall a anunțat un parteneriat cu grupul elvețian Mediterranean Shipping Company (MSC), unul dintre cei mai mari operatori de transport maritim din lume.

Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL, compania românească prin care grupul german a făcut achiziția.

Casa de Insolvență Transilvania (CITR), lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat că șantierul a fost adjudecat la prețul de 138 milioane EUR, fără TVA.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Șantierul a ajuns la Rheinmetall după mai multe tentative de vânzare. Pentru licitația din octombrie, prețul de pornire fusese redus cu 25%, de la aproximativ 184 milioane EUR la 138 milioane EUR.

Patru nave militare, într-un contract de 920 milioane EUR

Rheinmetall avea deja planuri concrete pentru Mangalia înainte de adjudecarea șantierului.

Prin divizia sa navală, grupul german urmează să construiască în România patru nave militare, în cadrul unui contract în valoare de aproximativ 920 milioane EUR, finanțat prin programul european SAFE.

Contractul încheiat cu NVL B.V. & Co. KG prevede construirea a două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor. Guvernul a anunțat că lucrările de construcție și echipare vor fi realizate la un șantier naval din România.

Rheinmetall indicase încă din luna mai Mangalia drept platforma pe care intenționează să dezvolte această producție navală.

Grupul german nu se limitează însă la cele patru nave. Planul este ca Mangalia să devină un centru de producție navală capabil să atragă și alte contracte militare din Europa și de pe alte piețe.

Nave civile împreună cu elvețienii de la MSC

A doua componentă a proiectului este civilă.

Rheinmetall a anunțat că va dezvolta această parte a activității împreună cu Mediterranean Shipping Company (MSC), grupul elvețian controlat de familia Aponte și unul dintre cei mai mari operatori de transport maritim și logistică din lume.

Cele două grupuri vor să transforme platforma de la Mangalia într-un centru naval cu dublă utilizare: Rheinmetall va dezvolta producția militară, în timp ce componenta civilă va beneficia de colaborarea cu MSC.

Pentru grupul elvețian, șantierul poate asigura capacități industriale pentru construcția, întreținerea și repararea navelor comerciale.

Rheinmetall vorbea, în planurile prezentate anterior achiziției, despre investiții pentru modernizarea șantierului, dezvoltarea unui sistem de formare profesională și crearea unui centru de excelență și cercetare.

Pe termen lung, activitatea ar putea susține câteva mii de locuri de muncă, potrivit estimărilor prezentate de compania germană.

Unul dintre cele mai mari șantiere navale din România

Miza achiziției este și infrastructura existentă la Mangalia. Platforma industrială dispune de facilități pentru construcția, repararea și conversia navelor și a structurilor offshore și are acces direct la Marea Neagră.

Pentru Rheinmetall, achiziția permite dezvoltarea producției navale la scară mare fără construirea de la zero a unei asemenea platforme industriale.

Operațiunea vine în contextul extinderii puternice a Rheinmetall în România. Grupul german este prezent deja la Mediaș și dezvoltă și proiectul fabricii de pulberi pentru muniție de la Victoria, județul Brașov.

Rheinmetall și-a extins în paralel și afacerile navale europene prin preluarea activităților militare ale grupului german Lürssen, reunite în NVL.

Mangalia poate deveni astfel una dintre bazele industriale importante ale noii componente navale a grupului german.

Cum a ajuns Șantierul Naval Mangalia la vânzare

Damen Shipyards Mangalia a ajuns în dificultate după ani de probleme financiare și dispute între acționari.

Statul român, prin Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, deține 51% din companie, iar grupul olandez Damen 49%. Damen preluase însă controlul operațional al șantierului în baza acordurilor dintre cei doi acționari.

Compania a intrat ulterior în insolvență și apoi în faliment, iar activele șantierului au fost scoase la vânzare.

Licitația din 9 octombrie marchează acum intrarea Rheinmetall la Mangalia și deschide perspectiva reluării activității industriale a șantierului. CITR spune că procesul de valorificare a urmărit tocmai continuitatea activității și găsirea unei perspective pentru platforma industrială.