Google Cloud lansează un agent Gemini AI pentru muncă

Google Cloud lansează, joi, o serie de noutăți care extind capabilitățile Gemini pentru mediul enterprise, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Noutățile Google Cloud din cadrul „Gemini at Work 2026”:

Gemini, un agent unic și universal pentru muncă, care răspunde la întrebări, gestionează activități bazate pe cunoaștere, creează imagini și conținut media și scrie și rulează cod;

un agent unic și universal pentru muncă, care răspunde la întrebări, gestionează activități bazate pe cunoaștere, creează imagini și conținut media și scrie și rulează cod; Integrarea directă în Google Workspace, unde Gemini funcționează în Gmail, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat și Calendar, folosind aceeași memorie, aceleași skills și aceleași controale;

unde Gemini funcționează în Gmail, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat și Calendar, folosind aceeași memorie, aceleași skills și aceleași controale; Noi capabilități pentru date și analytics, care permit atât echipelor tehnice, cât și utilizatorilor de business să transforme întrebări formulate în limbaj natural în insight-uri operaționale;

care permit atât echipelor tehnice, cât și utilizatorilor de business să transforme întrebări formulate în limbaj natural în insight-uri operaționale; Noi mecanisme pentru securizarea și guvernanța agenților, prin identitate, politici, controale de autorizare și permisiuni, sandboxing securizat și Agent Gateway.

În ultimul an, aproape 500 de clienți ai gigantului american au procesat fiecare peste 1.000 miliarde tokenuri. Astăzi, aproape 80% dintre clienții Google Cloud folosesc produsele AI ale companiei, iar aproape 90% dintre companiile din Fortune 100 utilizează Gemini Enterprise, indicând trecerea AI de la etapa de experimentare la utilizarea în activitățile curente ale organizațiilor.

„Pentru a răspunde acestui moment, astăzi Google Cloud anunță Gemini, noul agent unic și universal pentru muncă. Acesta are întregul context al activității unei organizații și poate fi folosit pentru orice, de la munca bazată pe cunoaștere și răspunsuri la întrebări, până la creare de conținut și programare. Planifică activitatea, folosește skills și instrumente, se conectează la sistemele companiei și livrează rezultate finalizate în mediile în care oamenii lucrează deja. Alege modelul potrivit pentru fiecare sarcină și integrează controale de cost, securitate, administrare și guvernanță”, a declarat Thomas Kurian, CEO Google Cloud.

Gemini reunește chatul, sarcinile și codul într-un singur agent și printr-un singur API. Poate funcționa ca asistent personal sau ca membru al unei echipe și poate lucra autonom pentru obiective atribuite, inclusiv pentru activități care se desfășoară pe parcursul mai multor ore sau zile. Pentru sarcini complexe, Gemini poate crea și coordona sub-agenți specializați și poate utiliza modele diferite în funcție de cerințele activității, inclusiv modele din familia Gemini și Claude.

Agentul se poate conecta la instrumentele și sistemele deja utilizate de companii, de la Google Workspace, Microsoft Office, Teams și Slack, până la Git, Jira, Salesforce, ServiceNow, BigQuery, Databricks, Postgres și Snowflake. Prin Tools Registry și Skills Registry, organizațiile pot crea și pune la dispoziția echipelor instrumente, instrucțiuni și fluxuri de lucru reutilizabile. Gemini utilizează, de asemenea, diferite forme de memorie și context pentru a înțelege mai bine activitatea, instrumentele și modul de lucru al utilizatorilor și echipelor.

În suita de aplicații Workspace, Gemini funcționează direct în Gmail, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat și Calendar. Poate acționa ca agent personal, poate identifica proactiv activități care pot fi delegate și poate funcționa ca agent-coleg pentru o echipă. Un astfel de agent poate avea propriul cont Workspace, adresă de e-mail, calendar și Drive și operează în limitele accesului și informațiilor care îi sunt acordate.

Google Cloud extinde Gemini și cu capabilități dedicate datelor și machine learning. Pentru echipele tehnice, Gemini poate genera cod PySpark, crea notebook-uri, antrena modele și identifica sau remedia probleme în pipeline-uri. Pentru utilizatorii de business, poate genera rapoarte operaționale pornind de la întrebări formulate în limbaj natural. Knowledge Catalog, Smart Storage și Borderless Lakehouse permit agenților să lucreze cu date structurate și nestructurate din diferite sisteme, fără ca acestea să fie mutate sau duplicate.

Pentru utilizarea agenților la scară enterprise, compania integrează controale pentru identitate, permisiuni, audit și politici. Fiecare agent poate primi propria identitate și permisiuni bazate pe rol, iar acțiunile sale pot fi urmărite prin audit trails. Agenții Gemini execută sarcini într-un Agent Sandbox, iar Agent Gateway aplică în timp real politicile de securitate ale organizației. Toate aceste capabilități rulează pe infrastructura AI Google Cloud și AI Hypercomputer. Cel mai recent sistem TPU 8i oferă un raport preț-performanță cu 80% mai bun decât generația anterioară.