Startup german finanțat de fondul NATO își extinde producția de roboți militari în Ucraina. Kievul vrea 50.000 de sisteme într-un an

Compania germană de tehnologie militară ARX Robotics, finanțată inclusiv de NATO Innovation Fund, își extinde colaborarea cu producătorul ucrainean Roboneers pentru dezvoltarea și fabricarea de roboți tereștri destinați armatei ucrainene. Cele două companii trec de la producția comună la integrarea sistemelor și dezvoltarea în comun de noi tehnologii, într-o piață în care Ucraina și-a fixat ca obiectiv cel puțin 50.000 de vehicule terestre fără echipaj în 2026.

Noul acord a fost semnat la Kiev, în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz, în prezența acestuia și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Vizita a făcut parte dintr-un pachet mai amplu de cooperare economică și militară germano-ucraineană. Kievul a anunțat, în urma discuțiilor, fonduri de circa 1,3 miliarde de euro pentru apărare și sectorul energetic.

De la o fabrică comună la dezvoltarea împreună a roboților

ARX Robotics și Roboneers colaborau deja înaintea noului acord.

În iunie 2026 au înființat compania mixtă ARX Industries, prin care vor să producă în serie robotul terestru Rys Pro, atât în Ucraina, cât și în Germania. Planul inițial prevede fabricarea a câteva mii de unități în primul an, urmată de creșterea capacității la zeci de mii de roboți anual.

Roboții pot fi configurați pentru transportul muniției și proviziilor, evacuarea răniților, misiuni de minare și deminare, precum și pentru variante de luptă.

Prin acordul semnat acum, colaborarea este extinsă de la simpla producție în comun la integrarea platformelor celor două companii și dezvoltarea în comun a unor noi sisteme. Pentru ARX, un element important al modelului este preluarea experienței acumulate direct pe front și introducerea acesteia în dezvoltarea generațiilor următoare de roboți militari.

Roboneers este o companie ucraineană fondată în 2014, specializată în sisteme fără echipaj pentru operațiuni terestre și aeriene, precum și tehnologii de apărare antiaeriană și de monitorizare a câmpului de luptă. Compania spune că platformele sale Rys Pro și Saber au acumulat peste 15.000 de misiuni pe front.

Ucraina vrea cel puțin 50.000 de roboți tereștri în 2026

Dimensiunea afacerii potențiale rezultă mai clar din obiectivele stabilite de autoritățile ucrainene.

În aprilie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării și Statului Major să asigure cel puțin 50.000 de vehicule terestre fără echipaj în 2026, afirmând că utilizarea lor reprezintă următoarea etapă majoră în robotizarea armatei după adoptarea pe scară largă a dronelor aeriene.

Ritmul de utilizare crește deja puternic. Între ianuarie și începutul lunii iunie, forțele ucrainene efectuaseră peste 50.000 de misiuni logistice și de evacuare cu roboți tereștri. Numărul lunar a crescut de la peste 7.500 de misiuni în ianuarie la peste 14.000 în mai.

În iunie au fost raportate peste 16.600 de misiuni, iar până în iulie Ministerul ucrainean al Apărării contractase deja mai mult de 22.000 de UGV-uri, aproape dublu față de întregul an 2025. Majoritatea sistemelor contractate erau destinate logisticii, urmate de roboți pentru misiuni inginerești și de luptă.

Obiectivul autorităților este ca, acolo unde condițiile permit, o parte cât mai mare a logisticii de pe linia frontului să fie transferată de la militari către sisteme fără echipaj.

Startup fondat de foști militari germani, cu peste 50 milioane EUR atrași

ARX Robotics a fost fondată în 2022, la München, de foști ofițeri ai Bundeswehr: Marc Wietfeld, Maximilian Wied și Stefan Roebel. Compania dezvoltă familia de roboți tereștri GEREON și platforma software Mithra OS, destinată conectării și automatizării atât a vehiculelor noi, cât și a celor militare deja existente.

Startup-ul a atras până acum peste 50 de milioane de euro de la investitori.

În 2024, ARX a obținut o rundă Seed de 9 milioane EUR condusă de NATO Innovation Fund, Discovery Ventures și Project A. În aprilie 2025 a urmat o rundă Series A de 31 milioane EUR, condusă de HV Capital, iar câteva luni mai târziu compania a mai atras 11 milioane EUR, într-o extensie a rundei condusă de Speedinvest.

NATO Innovation Fund include în prezent ARX Robotics în portofoliul său de companii din domeniul autonomiei.

Compania germană spune că sistemele sale sunt utilizate deja de șase forțe armate europene, iar Ucraina operează cea mai mare flotă de roboți tereștri de origine occidentală furnizată de ARX.

Formula de scalare: startup-ul dezvoltă robotul, industria tradițională îl produce

Un alt element interesant pentru ecosistemul de startup-uri este modelul prin care ARX încearcă să crească producția.

În loc să construiască singură toate capacitățile industriale, compania colaborează cu producători germani existenți.

ARX și constructorul german de motoare DEUTZ au început producția comună a sistemelor GEREON în vara acestui an, iar primele unități fabricate la uzina DEUTZ din Ulm au fost livrate după numai 12 săptămâni de la pornirea proiectului. Roboții sunt destinați forțelor ucrainene.

Financial Times relata recent că ARX își mărește capacitatea propriei fabrici din apropierea Münchenului până la aproximativ 8.000 de roboți anual, însă Wietfeld consideră că cererea poate depăși chiar și acest nivel. Compania colaborează deja cu grupuri industriale precum DEUTZ și Schaeffler și discută și cu alți producători europeni.

Modelul începe astfel să semene mai puțin cu cel clasic al unui startup hardware și mai mult cu o rețea industrială: compania de tehnologie furnizează software-ul, arhitectura și sistemul robotic, iar capacitatea de producție a industriei tradiționale este folosită pentru fabricarea în volume mari.

Ucraina devine și teren de testare pentru industria europeană de apărare

Parteneriatul ARX-Roboneers face parte dintr-un fenomen mai larg: firmele europene de defence-tech își leagă tot mai mult dezvoltarea produselor de experiența companiilor și militarilor ucraineni.

Pentru producători, Ucraina oferă un ciclu neobișnuit de scurt între dezvoltarea unui produs, utilizarea lui în condiții reale, feedback-ul operatorilor și modificarea următoarei versiuni.

În august, NATO arăta într-un material realizat la fabrica ARX din München că roboții companiei sunt deja folosiți extensiv în Ucraina și că feedback-ul trupelor de pe front ajunge la inginerii care modifică sistemele.

În paralel, Germania și Ucraina au încheiat anul acesta și alte acorduri pentru producția comună de roboți tereștri. În iunie, cele două guverne au convenit fabricarea în Germania a mii de sisteme TerMIT, producția urmând să fie finanțată de partea germană.