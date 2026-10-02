Program european pentru femei antreprenoare din Nord-Est: 4.000 EUR și 8 luni de incubare pentru idei de afaceri

Un program european destinat femeilor antreprenoare din Regiunea Nord-Est a României oferă câte 4.000 de euro pentru două echipe câștigătoare, alături de opt luni de incubare, mentorat, acces la tehnologie și posibilitatea de a participa la Slush, unul dintre principalele evenimente europene dedicate startup-urilor și investitorilor.

Programul EIT Ignite NEB va fi lansat oficial în regiune luni, 5 octombrie 2026, la Suceava, în cadrul conferinței „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”.

Ignite NEB este un program al EIT Community New European Bauhaus, inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), și este implementat în 2026 în cinci țări: Polonia, Ucraina, România, Serbia și Turcia.

Cine poate intra în program

În România, programul se adresează femeilor antreprenoare din Regiunea Nord-Est care au experiență în producție și vor să dezvolte o idee inovatoare cu impact asupra consumului de resurse, pe care ulterior să o transforme într-o companie nouă.

Cele două echipe selectate la finalul competiției vor primi fiecare:

4.000 de euro;

acces la un program de incubare timp de opt luni, în perioada noiembrie 2026 – iulie 2027;

mentorat și expertiză din partea specialiștilor locali și a rețelei EIT Community New European Bauhaus;

coaching tehnologic și de business;

acces la infrastructură și spații pentru prototipare;

cel puțin trei sesiuni de prototipare și testare cu utilizatori reali;

participare la un Demo Day;

acces la conexiuni din ecosistemul european de inovare, inclusiv către programele Catalyse NEB și Connect NEB.

Echipele câștigătoare vor primi și o invitație la Slush, eveniment pentru startup-uri și investitori organizat la Helsinki în noiembrie 2026.

Înscrierea în competiția Ignite NEB se face prin formularul pus la dispoziție de organizatori.

Selecția continuă la Iași

După etapa regională, echipele preselectate urmează să participe, pe 26 octombrie, la Iași, la sesiuni de mentorat.

Pe 29 octombrie, participantele își vor prezenta ideile în fața unui juriu, urmând să fie desemnate cele două echipe care intră în programul de incubare și primesc finanțarea de câte 4.000 de euro.

„Vrem ca Ignite NEB să pornească de la problemele reale ale comunităților din Nord-Est. Suceava are antreprenoare cu idei solide și experiență în producție, iar acest program le oferă mentorat, tehnologie și acces la un ecosistem european pentru a le transforma în afaceri”, a declarat Mirabela Miron, președinta FICSIMM și OFA.

Conferință pentru IMM-uri, la Suceava

Lansarea regională are loc pe 5 octombrie, la Hotel Zamca din Suceava, în cadrul conferinței „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”.

Evenimentul este organizat de Digital Innovation Zone, Atelierul de Idei și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), în parteneriat cu Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit (PACT) și ING Bank.

Unul dintre panelurile conferinței, „De la provocare locală la soluție europeană”, va aborda inclusiv instrumentele de sprijin disponibile pentru IMM-uri și exemple de inițiative europene care au transformat probleme locale în produse, servicii sau startup-uri.

Participanții vor identifica și vota, în cadrul unui exercițiu, între trei și cinci provocări specifice județului Suceava, pe teme precum energia, mobilitatea, economia circulară, digitalizarea și antreprenoriatul feminin.

O altă sesiune, „Atelierul IMM-ului competitiv”, va reuni discuții despre fiscalitate, finanțare bancară, leadership, inteligență artificială, securitate digitală și dezvoltare antreprenorială.

Conferința începe la ora 10:00, iar accesul este gratuit, pe bază de înscriere. Primirea participanților este programată de la ora 09:30, iar între 13:00 și 14:00 vor avea loc sesiuni de networking și interviuri.

Evenimentul face parte și din cea de-a șasea ediție a Caravanei OFA, care va continua pe 6 octombrie la Piatra Neamț, pe 7 octombrie la Bacău și se va încheia pe 29 octombrie la Iași.