Revolut a ajuns să valoreze 115 miliarde dolari

Aplicația financiară Revolut, care are 5 milioane de clienți în România și în jur de 80 milioane la nivel global, a fost evaluată la 115 miliarde dolari, transformându-se în puţin peste un deceniu dintr-o companie fintech axată pe schimburi valutare ieftine într-un rival pentru unele dintre cele mai mari bănci europene, transmite Reuters, citată de News.ro.

Evaluarea sa depăşeşte în prezent capitalizarea unor instituţii financiare precum Barclays din Marea Britanie şi Societe Generale din Franţa, investitorii mizând pe capacitatea platformei tehnologice Revolut de a atrage clienţi pe tot mai multe pieţe. Compania are aproximativ 80 milioane de clienţi, comparativ cu 84 milioane pentru JPMorgan şi 41 milioane pentru HSBC.

Directorul general Nik Storonsky urmăreşte transformarea Revolut într-o bancă cu adevărat globală, compania extinzându-se pe pieţe de la Mexic până la Australia şi obţinând în ultimele săptămâni mai multe licenţe noi. Strategia contrastează cu cea a unor bănci tradiţionale globale, inclusiv HSBC, care îşi reduc prezenţa pe segmentul de retail în anumite regiuni.

Profitul înainte de taxe al Revolut a ajuns la aproximativ 2,2 miliarde dolari în 2025.

„Când mergi în Europa, directorii băncilor vorbesc despre Revolut ca despre cea mai importantă ameninţare pentru ei, datorită marketingului agresiv şi creşterii companiei”, a declarat Cihan Duran, director la S&P Global Ratings.

Expansiunea rapidă a fost însoţită însă şi de probleme. Revolut a fost amendată în Lituania pentru deficienţe în prevenirea spălării banilor, deşi compania a precizat că investigaţia nu a identificat cazuri confirmate de spălare de bani şi că a luat măsuri pentru remedierea deficienţelor.

În septembrie, Revolut a transmis din greşeală date ale unor clienţi unor hackeri care s-au prezentat drept investigatori guvernamentali. Compania a afirmat că sistemele şi fondurile clienţilor nu au fost afectate şi că incidentul a vizat un număr limitat de persoane.

În 2024 şi 2025, Revolut a fost banca din Marea Britanie cu cele mai multe reclamaţii în cazurile de fraudă în care clienţii au fost convinşi să transfere bani escrocilor, potrivit datelor Ombudsmanului Financiar analizate de organizaţia pentru protecţia consumatorilor Which?. Revolut a afirmat anterior că tratează frauda cu maximă seriozitate şi dispune de măsuri solide de protecţie a clienţilor.

Una dintre cele mai spectaculoase evoluţii ale companiei este creşterea numărului de utilizatori. În Irlanda, Revolut afirmă că aproximativ 80% din populaţia adultă deţine un cont al companiei. Compania a mai spus recent pe platforma X că acum „aproape 1 din 3 adulți” din România folosesc acum Revolut.

5 million customers and counting, making Romania our 5th largest market in the EU and 6th globally. — Revolut (@Revolut) September 30, 2026

Modelul său de afaceri diferă însă substanţial de cel al băncilor tradiţionale. Revolut obţine venituri mult mai mici pentru fiecare client şi are solduri medii ale depozitelor semnificativ mai reduse. Compania susţine că are un model diversificat, bazat pe venituri provenite din mai multe produse şi servicii, nu în principal din creditare.

La sfârşitul anului 2025, Revolut avea credite de 2,2 miliarde lire sterline, iar raportul credite/depozite era de 6%, comparativ cu 55% la HSBC şi 86% la Societe Generale. Extinderea creditării ar putea genera noi surse de venit, dar şi riscuri mai mari, inclusiv gestionarea unor expuneri de credit complexe şi concurenţa pe pieţele locale de credite ipotecare.

O altă provocare este transformarea utilizatorilor Revolut în clienţi bancari principali. Compania a atras zeci de milioane de persoane prin aplicaţia sa, însă recunoaşte că prea puţine dintre acestea folosesc Revolut drept cont bancar principal. Numărul acestor clienţi a crescut cu 45% în 2025, dar compania nu a dezvăluit valoarea absolută.

Indicatorul este urmărit îndeaproape de investitori. Alex Immerman, de la Andreessen Horowitz, unul dintre principalii susţinători ai Revolut, a declarat că adoptarea companiei ca bancă principală şi valoarea totală a soldurilor clienţilor sunt printre indicatorii esenţiali pentru evaluarea dezvoltării viitoare a grupului.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.