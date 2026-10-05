Bani pentru companii: investitorii de private equity rămân optimiști. România a atras peste 430 milioane euro în 2025 (Studiu)

Investitorii de private equity din Europa Centrală își păstrează încrederea în piață, în ciuda contextului economic și geopolitic dificil. Peste o treime dintre aceștia se așteaptă la o creștere a activității de tranzacții, iar România a atras în 2025 investiții de private equity și venture capital de 433,6 milioane de euro, de peste patru ori mai mult decât în anul anterior, arată un studiu Deloitte.

Potrivit celei mai recente ediții a Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey, 36% dintre investitorii chestionați estimează o creștere a activității tranzacționale în perioada următoare. Alți 56% se așteaptă ca piața să rămână la nivelul actual, în timp ce doar 8% anticipează o reducere a tranzacțiilor.

Investitorii se așteaptă la stabilitate. 70% cred că lichiditatea se menține

Și perspectivele asupra economiei regionale rămân relativ stabile. Aproape trei sferturi dintre respondenți, 74%, nu se așteaptă la schimbări ale condițiilor economice, 18% estimează o îmbunătățire, iar 8% prevăd o deteriorare.

Datele au fost colectate într-un context marcat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de perturbările din zona Strâmtorii Hormuz, care continuă să influențeze economia globală și gradul de optimism al investitorilor, potrivit Deloitte.

În privința finanțării, 70% dintre investitorii chestionați estimează că nivelul actual al lichidității se va menține. O cincime dintre respondenți se așteaptă la o îmbunătățire a accesului la finanțare în restul anului, în timp ce doar o zecime anticipează o contracție.

România: investițiile au crescut de peste patru ori, iar exit-urile au atins un record

Pe piața românească, valoarea investițiilor de private equity și venture capital a ajuns în 2025 la 433,6 milioane de euro, de peste patru ori mai mult decât în anul anterior.

În același timp, valoarea exit-urilor - tranzacțiile prin care fondurile își vând participațiile deținute în companii - a ajuns la 662,4 milioane de euro, un nivel record, potrivit datelor citate de Deloitte.

„Industria de private equity din Europa Centrală și-a demonstrat în mod repetat capacitatea de adaptare, iar experiența acumulată în peste trei decenii de dezvoltare a companiilor în contexte economice diferite a contribuit la formarea unei piețe tot mai reziliente și conectate internațional”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România

El spune că și România urmează tendința regională și devine o destinație mai relevantă pentru capitalul investit pe termen lung.

„Aceste evoluții confirmă atât interesul investitorilor pentru companiile românești cu potențial de creștere, cât și rolul capitalului privat în dezvoltarea și internaționalizarea acestora”, a mai spus reprezentantul Deloitte.

Fondurile folosesc AI, dar încă nu se bazează prea mult pe ea pentru a găsi companii

Studiul analizează și utilizarea inteligenței artificiale în procesul de investiții. Deși adopția AI avansează în Europa Centrală, tehnologia este încă relativ puțin valorificată pentru identificarea viitoarelor companii-țintă.

Doar 18% dintre investitorii chestionați consideră că inteligența artificială este foarte utilă în acest proces. Alți 54% spun că are o utilitate moderată, iar 28% consideră că oferă un sprijin limitat.

Pe măsură ce utilizarea tehnologiei se extinde, fondurile care au depășit etapa experimentării ar urma să măsoare mai riguros impactul AI și randamentul investițiilor făcute în acest domeniu, mai arată studiul.

Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey urmărește evoluția pieței de private equity din Europa Centrală din anul 2003 și este realizat de două ori pe an.