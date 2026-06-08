Boom pe piața auto: Brandurile chinezești au explodat în România. Cererea a crescut cu aproape 400% într-un an, pe fondul avansului mașinilor electrice (Analiză)

Piața auto din România trece printr-o schimbare rapidă de preferințe, iar unul dintre cei mai mari câștigători ai momentului sunt producătorii auto chinezi. Potrivit datelor analizate de Autovit.ro, și transmise comunității antreprenoriale StartupCafe, cererea pentru aceste mărci a crescut cu aproape 389% în ultimul an, în timp ce interesul pentru mașinile electrice a urcat puternic, iar motorizările diesel pierd teren.

Pentru antreprenori și companii care urmăresc evoluția pieței auto, tendința este relevantă atât prin schimbarea comportamentului consumatorilor, cât și prin extinderea rapidă a ofertei de vehicule electrice și hibride, segment pe care constructorii chinezi și-au construit avantajul competitiv.

Dieselul pierde viteză, electricele câștigă teren

Datele Autovit.ro arată că, în perioada analizată, scăderea interesului pentru motorizările diesel a coincis cu o creștere de 40% a cererilor pentru mașini electrice. Ponderea vehiculelor electrice în totalul cererilor aproape s-a dublat, depășind pragul de 5%.

Potrivit analizei, mașinile electrice au înregistrat cele mai mari ritmuri de creștere dintre toate tipurile de motorizare, semnalând o reconfigurare a pieței auto locale.

În acest context, brandurile chinezești au beneficiat direct de orientarea consumatorilor către mobilitatea electrică și hibridă.

Brandurile chinezești își triplează cota de piață

Cererea pentru mărcile auto chinezești a crescut cu aproape cinci ori într-un singur an, iar cota lor de piață s-a triplat, depășind 1% din totalul interacțiunilor relevante de pe platformă. În paralel, numărul contactărilor generate de anunțurile cu mașini chinezești a urcat cu peste 300% față de anul anterior.

Motorul principal al acestei creșteri îl reprezintă modelele electrice și hibride. Potrivit datelor analizate, cererea pentru mașinile electrice chinezești a crescut cu peste 500% de la un an la altul, iar ponderea lor în totalul cererii pentru vehicule electrice a urcat de la 4% la peste 7%.

BYD, MG și Chery atrag cel mai mare interes

La nivel de modele, BYD Seal U este lider în topul cererii, în timp ce MG reușește să plaseze patru modele în clasamentul celor mai căutate autoturisme chinezești. De asemenea, gama Chery Tiggo are mai multe modele în topul preferințelor utilizatorilor.

În zona ofertei, MG și BYD continuă să domine, însă apariția unor jucători precum Geely sugerează o diversificare treptată a pieței.

Semnalul este vizibil și în numărul anunțurilor. Ponderea mașinilor chinezești în oferta de vehicule noi aproape s-a dublat și a ajuns la aproximativ 10% din oferta zilnică publicată pe platformă.

Diferența dintre mașinile noi și cele rulate se adâncește

Pe măsură ce oferta se extinde, apar și diferențe tot mai clare de preț între vehiculele noi și cele second-hand.

Datele Autovit.ro arată că prețurile modelelor noi ale brandurilor chinezești au crescut cu peste 13%, atingând un nivel de aproape 32.000 de euro. În schimb, pe segmentul mașinilor rulate, prețurile au scăzut cu aproximativ 9,5%.

Deși ritmul de creștere este accelerat, constructorii chinezi rămân încă o prezență relativ redusă pe piața locală. Aceste mărci reprezintă puțin peste 1% din totalul anunțurilor active de pe Autovit.ro și sunt mai puțin prezente decât în alte piețe europene.

Totuși, evoluția cererii și orientarea consumatorilor către vehicule electrice indică un potențial semnificativ de dezvoltare în următorii ani.

De ce contează pentru antreprenori: creșterea rapidă a mărcilor chinezești și avansul segmentului electric pot influența costurile de flotă, oferta disponibilă pentru companii și dinamica investițiilor din ecosistemul de mobilitate, de la infrastructura de încărcare până la serviciile conexe destinate transportului și logisticii.