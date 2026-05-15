Curse interurbane pe Bolt de peste 400 km, în România: „Operatorul de transport alternativ are dreptul…”

Șoferii din România fac și curse interurbane de sute de kilometri prin intermediul aplicației de ridesharing Bolt, compania de tehnologie subliniind, vineri, că operatorii de transport alternativ parteneri au dreptul să meargă din localitatea unde își au sediul sau domiciliul spre alte localități.

Într-un comunicat trabsmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Bolt a explicat „cadrul legal al curselor interurbane”.

„Deși platforma a fost concepută pentru a facilita mobilitatea urbană sănătoasă, ne bucurăm să constatăm că românii o folosesc uneori și extins: pentru urgențe, călătorii de lungă distanță în care confortul primează sau situații în care logistica unui drum cu mașina proprie ar adăuga un stres în plus", a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt România.

În comunicat, Bolt „amintește, sub acest aspect, și reglementările legislației în vigoare, anume că operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze serviciile de transport”:

„a) permanent, în interiorul localității unde își are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, după caz;

b) ocazional, cu plecare din localitatea unde își are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, după caz, spre alte localități”.

Cea mai lungă cursă Bolt, în România

Platforma de ride-hailing Bolt susține că înregistrează o tendință în creștere în rândul utilizatorilor din România: curse interurbane de lungă distanță, care depășesc și 400 de kilometri.

Topul național al curselor de lungă distanță, pe Bolt:

Cea mai lungă cursă înregistrată în ultimele luni pe platforma Bolt a pornit din Timișoara cu destinația Miercurea Ciuc, adică 469 de kilometri parcurși în aproximativ 5 ore și 42 de minute, pentru un tarif de 1.400 de lei. Pe locul doi se situează o cursă Aeroportul Cluj- Craiova (409 km, 5 ore și 2 minute, 1.442 lei). Podiumul este completat de ruta Mediaș- Botoșani (349 km, 6 ore și 14 minute, 1.420 lei) și Ploiești–Petroșani (347 km, 6 ore și 26 minute, 1.287 lei).

În ceea ce privește cursele pornind din Capitală, topul este următorul:

Cea mai lungă cursă comandată recent din București a avut ca destinație Pianu de Jos, județul Alba - 353 de kilometri, aproximativ 5 ore, la un tarif de 1.385 de lei. Alte două curse notabile au plecat de la Aeroportul Otopeni spre Sibiu (297 km, ~4 ore, 1.487 lei), respectiv spre Constanța (270 km, ~4 ore, 1.279 lei). Topul plecărilor din Capitală este completat de curse cu destinația Galați și Craiova.

Cine apelează la curse interurbane și de ce

Bolt susține că a vorbit cu șoferii parteneri de pe aplicație, iar aceștia au relatat că pasagerii au motive diverse pentru care apelează la transportul alternativ pe distanțe lungi.

„Acestea variază de la urgențe personale, la absența alternativelor de transport la anumite ore, până la preferința pentru confort pe distanțe mari”, potrivit Bolt.

Conform companiei, printre pasageri s-au numărat români stabiliți în străinătate, aflați în vizită în țară, care au ales ride-hailing-ul pentru a ajunge rapid la prieteni în alte orașe, sau persoane care aveau urgențe în orașul ales ca destinație și, în lipsa mașinii personale, nu puteau aștepta după trenuri sau autobuze, respectiv opririle în stații ale acestora.

Operatorii de transport prin intermediul aplicației Bolt, care acceptă curse interurbane, motivează decizia prin câștigul financiar mai consistent, dar și prin preferința pentru traseele lungi, „care îi scot din rutina de zi cu zi care presupune, desigur, deplasări urbane scurte”, mai susține compania estoniană.



