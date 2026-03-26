Bolt introduce „scorul de deplasare” pentru trotinete: utilizatorii responsabili primesc beneficii, cei indisciplinați – restricții

Bolt lansează în România un nou sistem de evaluare a utilizatorilor de trotinete electrice, care promite să încurajeze comportamentul responsabil printr-un mecanism de tip gamification, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Compania introduce „scorul de deplasare”, o funcționalitate care calculează după fiecare cursă cât de corect a fost utilizată trotineta, luând în considerare atât modul de deplasare, cât și parcarea acesteia. Sistemul acordă puncte pentru comportamente precum mersul prudent sau finalizarea modulelor educaționale din Rider Academy, în timp ce penalizează acțiuni precum frânările bruște, coliziunile sau parcarea necorespunzătoare.

Beneficii pentru utilizatorii „cuminți”, restricții pentru cei indisciplinați

Utilizatorii care obțin scoruri ridicate pot primi avantaje precum minute gratuite de rezervare sau eliminarea obligației de a face fotografie la finalul cursei. În schimb, cei care acumulează comportamente riscante pot fi sancționați prin limitarea vitezei sau chiar suspendarea temporară a accesului la serviciu.

Bolt spune că sistemul a fost deja testat în Oslo, unde peste 90% dintre utilizatori au declarat că au fost încurajați să circule mai responsabil, iar aproximativ 60% au spus că recompensele le-au influențat alegerea operatorului.

Bolt vrea să schimbe comportamentele din oraș

Potrivit companiei, noul scor face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a siguranței în micromobilitate și de responsabilizare a utilizatorilor. Inițiativa este completată de alte măsuri implementate în aplicație, precum limitarea vitezei în anumite zone, restricții de parcare, teste cognitive pentru prevenirea utilizării sub influența alcoolului și programe educaționale.

Reprezentanții Bolt susțin că obiectivul este stabilirea unui nou standard pentru utilizarea trotinetelor electrice în orașele din România, prin corelarea comportamentului utilizatorilor cu beneficii sau sancțiuni clare.










