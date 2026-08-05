Blocajul continuă la Cadastru: Sistemul ANCPI „va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes” (Guvern)

Aplicația electronică e-Terra, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne blocată, după atacul cibernetic raportat acum de 3 săptamâni, operațiunile de vânzare-cumpărare de apartamente și alte imobile fiind puse pe pauză, dar miercuri, 5 august 2026, Guvernul a publicat o nouă actualizare a situației.

„Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Vom reveni cu o nouă actualizare publică cel târziu vineri, 7 august 2026, ce va include stadiul concret al remedierilor” - se arată în mesajul Guvernului.

Redăm integral cea mai nouă actualizare de la Guvern privind blocajul de la ANCPI:

Testarea sistemului e-Terra a mai parcurs o rundă de evaluare

„Testarea independentă a sistemului e-Terra, realizată de STS, DNSC și Cyberint, a mai parcurs o rundă de evaluare. Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe.

Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat — exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică.

Pregătirea reluării activității

În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere, pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua, în perioada următoare, cu toți cei afectați, pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate.

Rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității, aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit, în paralel, pentru finalizarea acestei proceduri.

Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Vom reveni cu o nouă actualizare publică cel târziu vineri, 7 august 2026, ce va include stadiul concret al remedierilor.

Mulțumim notarilor și specialiștilor în cadastru pentru colaborarea directă din această perioadă, precum și geodezilor și tuturor celor care așteaptă finalizarea unor tranzacții, pentru înțelegere”.