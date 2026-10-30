Black Friday Rovere 2026: o lună dedicată designului italian, între 1 și 30 noiembrie

Rovere pregătește o nouă ediție Black Friday, cu oferte speciale la mobilier și accesorii pentru amenajarea locuinței. Campania se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie, online și în showroom-urile din țară.

Noiembrie aduce din nou în prim-plan designul italian și oportunitatea de a investi în amenajări care transformă locuința pe termen lung. Rovere anunță cea de-a patra ediție consecutivă a campaniei Black Friday, programată în perioada 1–30 noiembrie 2026.

Timp de 30 de zile, pasionații de design interior vor avea acces la o selecție de mobilier și accesorii premium la prețuri speciale. De la piese care pot schimba complet atmosfera unui living până la soluții pentru amenajarea dormitorului sau a zonei de dining, campania se adresează atât celor care își pregătesc un proiect amplu de amenajare, cât și celor care își doresc să aducă un element nou în locuință.

O lună pentru alegeri inspirate, nu pentru decizii în grabă

Spre deosebire de campaniile Black Friday concentrate într-un singur weekend, Rovere păstrează formatul extins, oferind clienților posibilitatea de a analiza opțiunile și de a planifica achizițiile în funcție de propriile proiecte de amenajare.

O canapea care devine piesa centrală a livingului, o masă de dining în jurul căreia se adună familia sau un pat care completează amenajarea dormitorului sunt investiții care merită alese cu atenție. Iar Black Friday poate fi momentul potrivit pentru a transforma planurile amânate în proiecte concrete.

Campania va include oferte speciale pentru o selecție de produse din portofoliul Rovere, de la canapele, fotolii, mese și scaune până la mobilier pentru dormitor, corpuri de iluminat și accesorii decorative.

Lista de dorințe poate fi pregătită de pe acum

Până la lansarea oficială a ofertelor, Rovere îi invită pe cei interesați să exploreze colecțiile disponibile pe rovere.ro și să adauge produsele preferate în wishlist.

Astfel, odată cu debutul campaniei, pe 1 noiembrie, vor putea verifica mai ușor dacă piesele urmărite se regăsesc printre produsele incluse în promoții.

Este și o ocazie de a reevalua proiectele de amenajare rămase în așteptare, fie că este vorba despre mobilarea unei locuințe noi, înlocuirea unor piese existente sau completarea unui spațiu deja amenajat.

Black Friday Rovere, online și în showroom-uri

Campania se va desfășura atât pe rovere.ro, cât și în showroom-urile Rovere din țară.

Cei care preferă să vadă mobilierul înainte de achiziție pot vizita showroom-urile pentru a analiza materialele, finisajele și dimensiunile produselor, beneficiind de îndrumarea consultanților Rovere în alegerea soluțiilor potrivite pentru spațiul disponibil.

Ofertele Black Friday Rovere 2026 vor fi disponibile începând cu 1 noiembrie și până pe 30 noiembrie, pentru produsele participante, în limita stocului disponibil.

Până atunci, colecțiile Rovere pot fi consultate pe rovere.ro, unde clienții își pot pregăti lista de produse favorite.

Despre Rovere

Cu o experiență de peste 20 de ani pe piața din România, Rovere este unul dintre principalii furnizori de mobilier premium cu design italian. Portofoliul său cuprinde soluții pentru amenajarea completă a locuinței, de la mobilier pentru living, dining și dormitor până la bucătării, corpuri de iluminat și accesorii decorative. Brandul îmbină selecția de produse cu servicii de consultanță și proiectare personalizată, disponibile prin rețeaua națională de showroom-uri și online, pe www.rovere.ro.

Articol susținut de Rovere