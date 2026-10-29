Black Friday 2026 la Kaufland: reduceri de până la 75% la mii de produse. Oferte la televizoare Samsung, telefoane și electrocasnice

Kaufland România începe miercuri, 4 noiembrie 2026, campania Black Friday, cu reduceri de până la 65% la peste 300 de produse, de la televizoare și telefoane mobile până la electrocasnice și unelte pentru bricolaj. Retailerul pregătește și o campanie de lichidare a stocurilor, cu peste 4.000 de articole non-food și reduceri de până la 75%.

Campania Black Friday se desfășoară în perioada 4-17 noiembrie, în magazinele Kaufland din România, în limita stocurilor disponibile.

Ofertele vizează produse multimedia, electrocasnice, ustensile de bucătărie, articole de curățenie, aparate electrice pentru îngrijire personală, produse pentru călătorie, textile de casă și echipamente pentru bricolaj.

Black Friday Kaufland 2026: televizoare Samsung și Schneider, telefoane și espressoare la reducere

Printre produsele incluse în campanie se află un televizor LED 4K Smart Samsung 50U8072, cu diagonala de 125 cm, care va costa 1.199 lei, față de prețul anterior de 2.149 lei. Reducerea este de aproximativ 44%.

Un televizor QLED UHD Smart Schneider 60A1TG, cu diagonala de 152 cm, va fi disponibil la 1.899 lei, redus de la 2.599 lei, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 27%.

În categoria telefoanelor mobile, Kaufland anunță o ofertă pentru Samsung Galaxy A27 5G, cu ecran de 6,7 inchi, la prețul de 1.199 lei, față de 1.699 lei anterior, o reducere de aproximativ 29%.

La electrocasnice, un espressor Krups, cu puterea de 1.450 W, va costa 1.649 lei, redus de la 3.299 lei, ceea ce înseamnă un preț cu aproximativ 50% mai mic.

În aceeași categorie, o mașină de tocat Victronic, de 600 W, va fi comercializată la 99,99 lei, față de 199 lei anterior, iar un aparat de vidat, cu puterea de 125 W, va costa 49,99 lei, redus de la 109,90 lei.

Reduceri și la produse de bricolaj

Campania include și produse destinate celor care realizează lucrări de amenajare sau reparații în gospodărie.

Un acumulator inteligent de 20 V și 8 Ah va costa 149 lei, față de prețul anterior de 269 lei, reducerea fiind de aproximativ 45%.

De asemenea, o scară industrială din aluminiu, formată din trei tronsoane a câte șapte trepte, va fi disponibilă la 349 lei, redusă de la 599 lei, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 42%.

A doua campanie Kaufland: peste 4.000 de produse, cu reduceri de până la 75%

Pe lângă ofertele de Black Friday, Kaufland anunță o campanie națională de lichidare a stocurilor pentru produsele non-food.

Aceasta se va desfășura între 11 noiembrie și 8 decembrie 2026 și va include peste 4.000 de articole, cu reduceri de până la 75%.

Cele două campanii se vor suprapune în perioada 11-17 noiembrie, când vor fi active atât ofertele Black Friday, cât și promoțiile de lichidare a stocurilor.

Retailerul nu a detaliat, deocamdată, produsele și prețurile incluse în cea de-a doua campanie.

Unde poate fi consultat catalogul Black Friday Kaufland

Ofertele pot fi urmărite pe site-ul oficial Kaufland, în secțiunea dedicată cataloagelor, precum și în aplicația Kaufland Card XTRA.

Catalogul online este actualizat periodic, iar disponibilitatea produselor depinde de stocurile fiecărui magazin.

Kaufland operează o rețea de peste 200 de magazine în România și face parte dintr-un grup internațional prezent în opt țări europene, cu peste 1.600 de magazine și peste 157.000 de angajați.