„Putem face un bine antreprenorilor, dacă alegem mai mult decât în alţi ani să ne petrecem vacanţele în România” – ministrul Economiei, apel înainte de 1 Mai

Joi, înainte de minivacanța de 1 Mai, ministrul Economiei, Irineu Darău, i-a îndemnat pe turiștii români să aleagă destinațiile de vacanță din România pentru „a face un bine antreprenorilor, un bine bunăstării noastre, a tuturor”.

„Toată lumea ştie că trăim nişte ani destul de complicaţi din punct de vedere economic şi nu doar în România, în toată lumea, cred că putem face un bine antreprenorilor, un bine bunăstării noastre, a tuturor, dacă alegem mai mult decât în alţi ani să ne petrecem vacanţele în România. Nu înseamnă că totul e perfect în România, în destinaţiile de la noi, dar putem face acest efort, pentru că sunt nişte ani grei pentru turism şi din prisma taxelor, dar şi din prisma scăderii consumului”, a spus ministrul Irineu Darău, citat de News.ro.

„Nu se pot face minuni în câteva luni, dar ne notăm foarte multe lucruri, am fost acompaniat şi de oameni din minister, şi, pe parcurs vom rezolva şi legislativ şi operaţional în minister lucruri care vor afecta în bine turismul de pe litoral. Cred că trebuie să facem marketing turistic mai mult, mai profesionist şi ideal mai integrat prin OMD-ul naţional şi prin OMD-urile locale. Lucrăm la aceste lucruri, pentru că potenţialul ţării noastre de a atrage turişti străini este foarte mare. (..) Îndemn din nou românii să aleagă litoralul românesc, să aleagă destinaţiile din România, pentru că aşa ţinem antreprenorii în viaţă, în nişte ani mai grei economic”, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după o vizită pe Litoral.

Potrivit ministrului, „gradul de închiriere a plajelor nu a fost atât de slab şi nici pe departe catastrofal, cum se anunţa”.

„Iau feedback şi accept unele critici care sunt justificate şi încercăm să îmbunătăţim pe parcurs, în rest, sper să-şi dea tot concursul şi autorităţile locale de la mai multe niveluri să faciliteze turismul din zonă, pentru că nu toate lucrurile sunt în responsabilitatea Ministerului şi în special în ce înseamnă unele autorizaţii, cu respectarea legii, cred că nu trebuie lungit procesul exagerat”, a arătat el.

„Trebuie să îmbunătăţim major marketingul turistic. Înseamnă şi bani, înseamnă şi profesionalism, înseamnă şi instituţii şi lege. Înainte de orice avantaje ai, trebuie să vinzi destinaţia în mod profesionist şi să reuşeşti să atragi turiştii să vină în România. Privind condiţiile de la nivel local, mai sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să ne întrebăm pentru ce ar rămâne turistul străin sau român pe litoral, un număr mai mare de nopţi, pentru ce ar alege litoralul, dar nu e vorba numai de litoral. Avem această problemă că uneori, în jurul destinaţiilor turistice, nu se întâmplă suficient de multe lucruri care să atragă turiştii, deci aici mai avem de lucru”, a adăugat Irineu Darău.

Vineri, 1 Mai, este zi liberă legală și, împreună cu sâmbăta și duminica constituie o minivacanță, dar vremea ploiasă și friguroasă poate strica planurile turiștilor.