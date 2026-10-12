Banca Transilvania și Endeavor România continuă în Grecia programul de internaționalizare destinat companiilor

Programul Beyond Borders, organizat de Endeavor Romania și de Banca Transilvania pentru companiile românești care își propun extinderea în alte țări, continuă la Atena, în perioada 12–14 octombrie 2026. Grecia este cea de a doua destinație a programului, după ediția organizată în Spania.

Beyond Borders aduce împreună companii cu ambiții internaționale, antreprenori greci, reprezentanți ai diplomației românești, ai Endeavor Romania și Endeavor Greece, precum și ai Băncii Transilvania. Miza este una practică: acces direct la experiență locală, înțelegerea pieței și identificarea oportunităților care pot susține următorul pas de creștere al companiilor participante.

Companiile participante la Beyond Borders Grecia au rezultate confirmate pe piața din România și au activitate în domenii diverse, de la industria alimentară, frumusețe și estetică medicală, până la modă, ambalaje industriale, reciclare PET-uri, mobilier comercial, sisteme expoziționale și tehnologie. Unele sunt deja prezente pe piețe internaționale, în timp ce altele explorează în Grecia noi direcții de dezvoltare și posibile parteneriate.

„Ne place Beyond Borders deoarece ne scoate din teorie și ne pune în practică. Noi de ani de zile îndemnăm firmele românești să se uite cu curaj pe piețele externe, însă este diferit când mergem la modul propriu alături de ele. Așa cum antreprenorii revin din aceste interacțiuni cu propria lor listă de lucruri de făcut, la fel se întâmplă și cu BT. Evaluând tot mai bine ce au nevoie companiile românești atunci când fac pasul spre alte piețe, înțelegem cât de important este să avem mai mult antreprenoriat în România. Toate sunt legate între ele. Crescând la noi în țară devenim mai capabili și competenți și pentru scena internațională. Iar BT se va implica în ambele, împreună cu partenerii noștri.” – declară Tiberiu Moisă , Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania și Board Member Endeavor Romania.

„Pentru companiile românești care vor să se extindă internațional, accesul la oameni care cunosc piața din interior poate face diferența. Prin Beyond Borders, ne propunem să apropiem antreprenorii din cohortă de fondatori și lideri locali care pot oferi context, experiență și perspective practice. După Madrid, continuăm programul la Atena, cu aceeași misiune: să îi ajutăm pe antreprenorii români să înțeleagă mai bine piața și să își pregătească următorii pași din procesul de extindere internațională.” – afirmă Mihnea Crăciun , Managing Director Endeavor Romania.

Pentru antreprenorii participanți, experiența din Grecia va fi urmată de sesiuni de mentorat și de follow-up cu privire la oportunitățile și direcțiile de dezvoltare identificate.

Grecia este una dintre piețele accesibile companiilor românești, beneficiind de proximitatea geografică, apartenența la Uniunea Europeană și de evoluția pozitivă a relațiilor economice dintre cele două țări. Economia elenă oferă oportunități în domenii precum servicii, tehnologie, energie, turism, logistică și infrastructură. Potrivit analizei Băncii Transilvania, Relațiile economice: România – Grecia, țara noastră este în top zece cei mai mari investitori europeni în Grecia.

Articol susținut de Banca Transilvania