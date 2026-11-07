Banca Transilvania, de Black Friday: Peste 12 milioane de tranzacții și un vârf de aproape 1.200 de tranzacții pe secundă

Banca Transilvania a marcat recordul de peste 12 milioane de tranzacții gestionate într-o singură zi, aceasta fiind 6 noiembrie 2026, de Black Friday. Volumul, gestionat prin carduri, aplicații, eCommerce, POS-uri și bancomate arată capacitatea infrastructurii BT de a susține milioane de plăți.

Volumele foarte mari de cumpărături într-un interval scurt au dus în acest an la noi maxime pentru Banca Transilvania:

12 milioane de tranzacții într-o singură zi, +10% față de Black Friday 2025, și un record de aproape 1.200 de tranzacții pe secundă;

Peste 600.000 de tranzacții pe oră, timp de 13 ore consecutiv, în intervalul 7.00-20.00;

Aproape 1 milion de tranzacții în ora de aur a zilei, între 8.00 și 9.00;

+19% valoarea cumpărăturilor în rate cu cardurile STAR, comparativ cu Black Friday 2025;

+19% valoarea plăților prin opțiunea Pay with BT Pay, față de Black Friday 2025;

+18% valoarea totală a plăților realizate cu puncte STAR la POS față de Black Friday 2025.

Black Friday a conectat inclusiv românii din diaspora cu cei din România

Cele mai mari achiziții realizate cu cardurile BT în România au fost produse din categoriile auto și bijuterii. Românii din diaspora au fost atrași și ei de ofertele din țara noastră, cumpărând online mai ales produse pentru casă, electrocasnice și materiale de construcții.

Cele mai multe cumpărături au fost realizate de clienții din categoriile de vârstă 35-44 de ani, respectiv 25-34 de ani.

Banca Transilvania, infrastructură pentru milioane de plăți

BT este principalul procesator de plăți din România, cu o infrastructură construită pentru scară, viteză și continuitate. Aceasta permite băncii să susțină volume foarte mari de operațiuni și să susțină vârfuri excepționale de tranzacționare, așa cum este de Black Friday.

Banca a construit un ecosistem care conectează cardurile, programul STAR, aplicația BT Pay, platforma de procesare plăților online BTeComm, precum și rețeaua de comercianți parteneri, de POS-uri și de bancomate.

Prin această infrastructură, Banca Transilvania conectează milioane de clienți și susține zi de zi fluxul plăților în economie, contribuind la dezvoltarea comerțului online și fizic, precum și la digitalizarea ecosistemului de plăți din România.

Articol susținut de Banca Transilvania