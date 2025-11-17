Apple, pusă să plătească 634 milioane dolari companiei Masimo, pentru drepturi de proprietate intelectuală

Un juriu federal din California a decis că Apple datorează 634 de milioane de dolari companiei Masimo, specializată în tehnologie medicală, pentru încălcarea unui brevet care acoperă tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge, folosită la Apple Watch, transmite Reuters, citat de News.ro.

În decizia de vineri, jurații au fost de acord cu argumentele Masimo potrivit cărora modul de antrenament şi funcţiile de notificare a ritmului cardiac ale Apple Watch au încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale firmei.

Apple a transmis că nu este de acord cu verdictul şi că îl va contesta. Compania a afirmat că Masimo a intentat mai multe procese în ultimii şase ani, invocând peste 25 de brevete, dintre care majoritatea au fost declarate invalide. Brevetul aflat în discuţie în acest caz a expirat în 2022 şi priveşte tehnologii vechi de monitorizare medicală.

Masimo a numit verdictul ”o victorie importantă” în eforturile sale de protejare a inovaţiilor proprii. Procesul din California reprezintă doar o parte a disputei extinse dintre cele două companii, Masimo acuzând Apple că a angajat foşti angajaţi şi i-a folosit tehnologia de puls-oximetrie în ceasurile Apple Watch.

Conflictul a dus în 2023 la o interdicţie temporară de import în SUA a modelelor Apple Watch Series 9 şi Ultra 2, după ce o agenţie comercială americană a constatat încălcarea brevetelor Masimo.

Apple a eliminat tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge pentru a evita interdicţia, iar ulterior a reintrodus o versiune actualizată, aprobată de autorităţile vamale americane.

Comisia pentru Comerţ Internaţional a SUA a decis vineri să deschidă o nouă procedură pentru a stabili dacă modelele actualizate ar trebui sau nu să fie supuse interdicţiei. Masimo contestă separat decizia autorităţilor vamale, iar Apple a depus o contestaţie la o curte federală.

În 2023, un judecător din California a declarat proces nul în cazul acuzaţiilor de furt de secrete comerciale aduse de Masimo, după ce juriul nu a reuşit să ajungă la un verdict unanim.

Separat, Apple a câştigat în Delaware un verdict simbolic de 250 de dolari împotriva Masimo în legătură cu două brevete de design.