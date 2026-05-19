Aplicația BT Pay, preferată de românii din diaspora: experiență digitală evaluată cu NPS 86

Banca Transilvania anunță rezultate foarte bune privind satisfacția clienților din diaspora care își deschid cont prin aplicația BT Pay. Rezultatul Net Promoter Score (NPS) pentru această experiență este 86 (din 100), unul dintre cele mai ridicate înregistrate în studiul BT privind satisfacția clienților săi în 2025 și primele luni din 2026.

Profilul clienților din diaspora, conform studiului:

Autonomie digitală ridicată: clienții din diaspora sunt foarte autonomi în interacțiunea digitală cu Banca Transilvania.

Utilizarea diversificată a contului: folosesc sau intenționează să folosească contul BT pentru primirea venitului recurent din România (salariu, pensie, bursă, alocație), pentru venituri ocazionale, economisire, investiții, testarea soluțiilor BT și menținerea legăturii financiare cu România.

Cum aleg clienții BT Pay: noii clienți au optat pentru aplicație în principal datorită recomandărilor (aproape 50%), informațiilor găsite online (pe site-ul BT, în social media și în căutările folosind inteligența artificială – aproximativ 45%), precum și datorită interacțiunilor cu echipa din România, Italia și Republica Moldova, unde Grupul Banca Transilvania are prezență fizică.

Prin BT Pay, banii pot fi gestionați ușor, oricând și de oriunde din lume

BT Pay ajută românii din diaspora să își gestioneze banii oricând și de oriunde, dar și să rămână conectați financiar cu familia și cu prietenii din România. BT Pay înlocuiește drumul la bancă pentru persoanele care doresc să devină clienți ai Băncii Transilvania.

Noii clienți au acces imediat la toate funcționalitățile aplicației și primesc instant, în aplicație, cardul de debit digital și, ulterior, cardul fizic, la una dintre agențiile băncii sau la adresa dorită. Cardul poate fi alimentat fie prin transfer IBAN, fie prin card de altă bancă, adăugat în BT Pay. Românii cu rezidența în Italia au la dispoziție aplicația BT Pay Italia, care înseamnă IBAN italian - așa încât venitul din Italia poate fi primit în cont BT, fără comision de încasare -, card digital și soluții de transferuri instant. Aplicația se poate descărca din Google Play, App Store și Huawei AppGallery.

Unde locuiesc cei mai mulți dintre noii clienți BT Pay

10% dintre noii clienți ai băncii care își deschid cont prin aplicația BT Pay locuiesc sau studiază în afara țării, cei mai mulți aflându-se în Marea Britanie, Republica Moldova, Italia, Germania și Spania.

Articol susținut de Banca Transilvania

