Mișcarea eMAG după ce a vândut Tazz: O rivală a platformei de livrări devine parteneră Genius

Platforma de livrări Glovo a anunțat luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a devenit partener eMAG Genius, serviciul pe bază de abonament al gigantului de comerț online, care include, printre beneficii, livrare gratuită în anumite platforme la comenzile eligibile.

Amintim că în 2024, eMAG a vândut Tazz, unul dintre competitorii direcți ai Glovo, către compania finlandeză Wolt. Înainte de tranzacție, clienții eMAG Genius beneficiau de livrare gratuită prin Tazz, facilitate care a fost menținută pentru o perioadă și după preluarea platformei de către Wolt. Între timp, Wolt a lansat propriul abonament, Wolt+, care oferă livrare gratuită la comenzile eligibile și costă 14,99 lei pe lună sau 99 de lei pe an.

„Începând din luna octombrie, Glovo, platforma tech pentru comenzi on-demand, devine partener al programului eMAG Genius”, a anunțat acum Glovo România.

În urma acestei colaborări, abonații eMAG Genius Premium și Elite din România vor beneficia de livrări gratuite și avantaje exclusive la comenzile plasate prin aplicația Glovo.

Totodată, comercianții parteneri Glovo vor avea acces la o bază mai mare de clienți, eMAG având una dintre cele mai active comunități din România. Abonații Genius Premium și Elite din România vor avea acces, prin Glovo, la o rețea de peste 5.000 de restaurante și magazine, active în peste 60 de orașe din România.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, de la 1 octombrie, eMAG a modificat abonamentul Genius. Noile abonamente Genius, Light, Premium și Elite, pornesc de la 69,99 lei/an și ajung până la 699,99 lei/an.

Membrii eMAG Genius vor putea comanda mâncare de la restaurante și face cumpărături de la magazinele partenere Glovo, cu promoții de până la 40% disponibile exclusiv membrilor Prime, și un discount de 50% la taxele operaționale. Beneficiile diferă în funcție de planul eMAG Genius.

„De la bun început obiectivul nostru a fost sa construim soluții accesibile pentru toți utilizatorii platformei noastre. Includerea beneficiilor Glovo Prime în eMAG Genius este un pas firesc prin care ne ținem această promisiune și un pas important în consolidarea loialității consumatorilor. Orice restaurant sau magazin care alege să facă parte din Glovo Prime ajunge la membrii Genius, unii dintre cei mai activi cumpărători online din România, oameni pentru care comanda online este deja un obicei. Pentru o afacere locală, ecosistemul nostru tehnologic înseamnă un program de fidelizare deja existent. Pentru un lanț național, adaugă un nivel suplimentar de loialitate care completează programele proprii, aducându-i clienți noi în fiecare oraș în care operează. Prin Glovo Prime, fiecare partener, indiferent de dimensiune, poate crește odată cu noi”, a declarat Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

„În cei peste șase ani de când a fost lansat, Genius a evoluat constant odată cu nevoile clienților, iar astăzi milioane de clienți folosesc beneficiile sale. Acum a venit momentul să ducem Genius la următorul nivel și, prin noile planuri, le oferim clienților mai multe opțiuni, extinzând în același timp beneficiile către tot mai multe dintre serviciile pe care le folosesc zi de zi, de la livrarea comenzilor până la livrarea de la restaurante, magazine sau supermarketuri cu Glovo. Astfel, fiecare poate alege planul Genius care i se potrivește cel mai bine și beneficiile care sunt relevante pentru el", a declarat Alin Petcu, Director Genius.

Pentru cei care dețin deja un abonament Glovo Prime, activarea codului eMAG va suspenda automat abonamentul Prime curent la finalul ciclului de facturare. Astfel, pe întreaga durată de valabilitate a abonamentului Genius, utilizatorii nu vor mai fi taxați pentru serviciul Prime. În cazul dezabonării de la eMAG Genius, beneficiul Glovo va înceta, iar abonamentul Glovo Prime inițial va fi reactivat.