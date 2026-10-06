Rețeaua românească de săli de fitness Stay Fit Gym se unește cu lanțul 18GYM, care are în spate un mare investitor din Polonia

Rețeaua românească de săli de fitness Stay Fit Gym, care a beneficiat de investiții dintr-un fond susținut și din bani europeni, se unește acum cu lanțul rival 18GYM, care are în spate un mare investitor din Polonia, potrivit unor comunicate transmise, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cele două business-uri agregate vor forma o platformă dual-brand cu peste 120 de cluburi la nivel național și 130.000 de membri. Stay Fit Gym vine cu 77 de cluburi, iar 18GYM contribuie cu 45 de săli.

18GYM a fost lansat în anul 2012 de Vlad Ronea și de sora sa, Alexandra Ronea, iar în martie 2026 firma a obținut o investiție de 20,4 milioane de euro de la fondul polonez Enterprise Investors Fund IX. În urma tranzacției de atunci, polonezii au intrat în compania românească în calitate de acționar minoritar semnificativ.

De partea cealaltă, Stay Fit Gym a fost deschis tot în anul 2012, de trei antreprenori români, Alexandru Lascăr (CEO), Marius Preodișteanu (Head of Expansion) și Laurențiu Lascăr (Director Operațional), care mai au și o afacere cumva complementară fitness-ului: Uncle John - burgeri. Business-ul a fost preluat majoritar de fondul de investiții românesc Morphosis I, condus de finanțistul Andrei Gemeneanu.

Acum, Morphosis a convenit să vândă participația majoritară din Stay Fit Gym, în cadrul acestei fuziuni cu 18GYM. Tranzacția este supusă aprobărilor uzuale din partea autorităților de reglementare și se estimează că va fi finalizată în următoarele patru luni. Până atunci, 18GYM și Stay Fit Gym vor continua să opereze independent.

La finalizarea tranzacției, Enterprise Investors Fund IX va deține o participație minoritară semnificativă în compania rezultată, alături de fondatorii 18GYM. Fondatorii Stay Fit Gym vor deveni, la rândul lor, acționari minoritari, în timp ce Morphosis Capital, investitor existent deja în Stay Fit Gym, va realiza un exit integral.

Vlad Ronea și Alexandru Lascăr urmează să conducă împreună noua companie, alături de Marius Preodișteanu, Laurenţiu Lascăr și echipele extinse ale 18GYM și Stay Fit Gym.

Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită.

Fondatorii Stay Fit Gym, Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu și Laurenţiu Lascăr, au coordonat dezvoltarea companiei până la o rețea de 77 de cluburi și 80.000 de membri, la nivelul lunii septembrie 2026, consolidând în același timp o prezență puternică în București și în sudul României. 18GYM operează în prezent 45 de cluburi, în principal în nordul țării. Ambele branduri își vor păstra poziționările distincte și complementare, continuând să se concentreze pe facilitarea accesului unui public cât mai larg la servicii de fitness de înaltă calitate. Împreună, cele două branduri vor deservi clienți într-o zonă geografică mai mare din România, valorificând amprenta și dimensiunea lor cumulate.

„Am petrecut mai bine de un deceniu construind Stay Fit Gym în jurul nevoilor celor care fac sport în România”, a declarat Alexandru Lascăr, cofondator și CEO al Stay Fit Gym. „Unirea forțelor cu 18GYM nu înseamnă doar reunirea a două rețele cu prezențe geografice complementare, ci și posibilitatea de a ne adresa unei baze mai largi de clienți, cu o gamă mai diversă de experiențe de fitness.” Marius Preodișteanu, cofondator Stay Fit Gym și responsabil de expansiune, a adăugat: „Alexandru, Laurenţiu și cu mine suntem mândri de compania și echipa pe care le-am construit până acum și ne bucurăm să reinvestim alături de Vlad Ronea, fondatorul și CEO-ul 18GYM, și de Enterprise Investors, urmându-ne angajamentul de a rămane implicați în următoarea etapă de creștere.”

„18GYM și Stay Fit Gym au construit afaceri puternice, care se completează foarte bine”, a declarat Vlad Ronea. „Unirea lor ne oferă oportunitatea să valorificăm punctele forte ale ambelor branduri, să investim în continuare în experiența membrilor și să aducem servicii de fitness de înaltă calitate unui număr mai mare de oameni din toată țară.”

Fondul polonez Enterprise Investors face afaceri în România de un sfert de secol

Piața de fitness din România este insuficient penetrată, în comparație cu piețele europene mai mature, ceea ce oferă un potențial semnificativ de creștere. În același timp, cererea pentru servicii de fitness accesibile și de calitate continuă să crească, într-o piață încă fragmentată, cu un număr mare de operatori independenți și rețele locale mai mici. Pe măsură ce stilul de viață mai sănătos și practicarea regulată a exercițiilor fizice devin tot mai prezente în rândul consumatorilor români, aceste tendințe creează un potențial semnificativ pentru extinderea în continuare a rețelelor de cluburi.

„Scalarea unor companii solide prin strategii de tip buy-and-build bine executate face parte, de mulți ani, din abordarea Enterprise Investors, inclusiv în România. Principiul este constant: susținem fondatori care au demonstrat viabilitatea modelului lor operațional și le oferim capitalul și sprijinul necesare pentru a accelera creșterea în piețe fragmentate. Am aplicat această abordare în cazul mai multor companii din portofoliul nostru din România, de exemplu prin achizițiile recente realizate de PragmaGO și eTravel, și vedem oportunitatea de a o aplica și aici. Ne bucurăm să îi susținem pe Vlad, Alexandru, Marius și Laurenţiu în următoarea etapă de creștere”, a declarat Bartosz Kwiatkowski, partener la Enterprise Investors, care a coordonat proiectul.

Enterprise Investors a anunțat investiția de 20,4 milioane de euro în 18GYM în luna martie și a finalizat tranzacția în iunie 2026. Aceasta a reprezentat cea de-a opta investiție directă a companiei în România, unde EI are o prezență continuă din anul 2000 și a investit în total 217 milioane EUR. Pe lângă investițiile sale directe, firma a susținut și achiziții de tip add-on realizate în România de companii din portofoliu.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai mari jucători de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns zece fonduri, care au investit și angajat 2,5 miliarde EUR în 164 de companii și au realizat exituri din 143 de companii.

Afacere rentabilă făcută de Morphosis

La rândul său, fondul de investiții Morphosis Capital Fund I urmează să obțină, prin vânzarea participației majoritare din Stay Fit Gym către 18GYM, un multiplu net al capitalului investit de până la 4,6 ori și o Rată Internă de Rentabilitate (IRR) netă de peste 40%.

Tranzacția încheie o perioadă de cinci ani în care investițiile în dezvoltarea companiei au transformat Stay Fit Gym dintr-un operator cu șapte cluburi în București la o afacere cu 77 de cluburi, iar veniturile și EBITDA estimate pentru 2026 sunt de aproximativ 20 de ori mai mari decât la momentul investiției inițiale a Morphosis Capital.

„La Morphosis Capital, ne dorim ca rezultatele să ne definească: să lăsăm în urmă, la fiecare exit, companii mult mai puternice și să obținem randamente care vorbesc de la sine. Stay Fit Gym demonstrează că această abordare funcționează. La momentul investiției Morphosis Capital în Stay Fit Gym, în 2021, susținerea unei afaceri din sectorul de fitness era o decizie împotriva curentului: sălile de fitness se redeschiseseră recent după luni de închidere cauzate de pandemie, comportamentul consumatorilor era incert, iar finanțarea bancară pentru sector era greu de accesat. În Stay Fit Gym am văzut un concept de fitness accesibil și o direcție clară de extindere, în ciuda acestui context. Fondatorii au venit cu viziunea, determinarea și un concept orientat către nevoile clienților, iar noi am avut încredere în potențialul lor și am adus capitalul și disciplina necesare în organizarea activității, pentru a construi o afacere capabilă să se extindă și pregătită pentru următoarea etapă de dezvoltare. Această tranzacție arată ce se poate realiza în România atunci când capitalul investit este însoțit de îmbunătățiri concrete în modul de funcționare a companiei, dincolo de simpla alocare de capital. Le suntem profund recunoscători lui Alexandru, Laurențiu, Marius și întregii echipe Stay Fit Gym pentru perseverența cu care au transformat planurile în rezultate. Randamentele obținute pentru investitorii noștri și sprijinul acordat antreprenorilor pentru a construi afaceri mult mai valoroase reprezintă esența activității noastre și motivul pentru care am creat Morphosis Capital”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Morphosis Capital a investit în Stay Fit Gym în anul 2021, când compania opera șapte cluburi în București și înregistra venituri de aproximativ 1,7 milioane de euro și EBITDA de 0,5 milioane de euro. Planul de investiții era ambițios: dezvoltarea unui model de operare care să poată fi replicat la nivel național, extinderea în orașe și cartiere în care oferta existentă nu acoperea cererea ridicată, realizarea unor achiziții selective, consolidarea structurii de management și investiții în soluții digitale care să asigure o experiență unitară pentru membri, pe măsura extinderii rețelei.

Obiectivul inițial era extinderea rețelei cu 25 până la 30 de noi centre de fitness în România. Până în 2026, Stay Fit Gym a depășit considerabil această țintă, ajungând la 77 de cluburi, o rețea de 11 ori mai mare decât la momentul investiției Morphosis Capital. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 34 de milioane de euro și EBITDA de 10 milioane de euro, ambele de circa 20 de ori mai mari față de nivelurile înregistrate la momentul investiției inițiale.

Această transformare a avut la bază două direcții de dezvoltare: deschiderea de noi cluburi într-un ritm atent planificat și achiziția selectivă a unor operatori independenți. Extinderea a fost finanțată prin capitalul investit de Morphosis Capital Fund I, fluxurile de numerar generate din activitatea proprie și finanțare bancară. În paralel cu extinderea rețelei, Stay Fit Gym și-a consolidat echipa de management și a investit în tehnologie pentru a eficientiza activitatea cluburilor, a înțelege mai bine nevoile membrilor și a le oferi o experiență unitară în întreaga rețea. Rezultatul înseamnă mai mult decât o rețea extinsă, este o afacere care dispune de disciplina operațională, soluțiile digitale și capacitatea de finanțare necesare pentru a susține următoarea etapă de creștere.

„În ultimii 14 ani, am construit ceva de care suntem deosebit de mândri: o rețea națională de fitness, susținută de o echipă puternică, o viziune clară și o atenție permanentă acordată membrilor noștri. Ultimii cinci ani, alături de Morphosis Capital, au fost decisivi. Prin disciplina și încrederea oferite de către Morphosis Capital, am avut resursele și curajul de a extinde Stay Fit Gym de la șapte la 77 de săli, iar pentru acest sprijin le suntem recunoscători. Ceea ce am realizat până acum reprezintă o bază solidă, iar perspectiva construirii unei platforme comune cu 18GYM ne oferă oportunitatea de a continua dezvoltarea alături de ei și de Enterprise Investors. Aducem împreună două echipe puternice, două afaceri complementare și ambiția comună de a construi ceva de o amploare mult mai mare. Credem cu tărie că acest pas deschide un nou capitol pentru Stay Fit Gym, în care putem valorifica punctele forte ale fiecăruia, accelera creșterea și oferi mai mult membrilor noștri, echipelor noastre și comunităților în care suntem prezenți”, au declarat fondatorii Stay Fit Gym, Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu și Laurențiu Lascăr.

Odată finalizată, tranzacția va marca cel de-al treilea exit complet al Morphosis Capital Fund I, după vânzarea Clinicilor Dentare Dr. Leahu către Regina Maria în 2023 și a DocProcess către AGENA3000 în 2025. Tranzacția reflectă strategia Morphosis Capital de a „investi în afaceri cu potențial ridicat, conduse de fondatorii lor, și de a le dezvolta capacitatea operațională, digitală și financiară pentru a le crește valoarea”.

Investiția Morphosis I în Stay Fit Gym a fost cofinanțată din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Regional 2014-2020.