Strabag a primit undă verde să preia două firme românești cu afaceri de peste 25 milioane EUR

Grupul austriac de construcții STRABAG a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru preluarea companiilor românești Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL, specializate în instalații tehnice pentru clădiri. Cele două firme au avut împreună afaceri de aproximativ 25,5 milioane EUR în 2025.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Strabag Property and Facility Services GmbH, Austria, intenționează să preia cele două companii românești, potrivit unui anunț al autorității.

În urma analizei, instituția a constatat că operațiunea „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia” și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Aprobarea Consiliului Concurenței elimină astfel unul dintre pașii necesari pentru finalizarea tranzacției anunțate în august 2026.

StartupCafe.ro a scris pe larg despre achiziție, despre afacerile celor două firme, fondatorii acestora și contractele publice din portofoliul Brenneka. Citește aici analiza StartupCafe.ro despre tranzacția STRABAG-Brenneka

STRABAG intră pe piața românească de servicii tehnice pentru clădiri

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS), filială a grupului austriac STRABAG, a semnat pe 11 august 2026 acordul pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL.

Prin tranzacție, STRABAG PFS intră pe piața românească și își extinde divizia Building Solutions în Europa de Sud-Est. Compania este specializată în gestionarea instalațiilor tehnice și de infrastructură, inginerie pentru instalațiile clădirilor, administrare imobiliară și servicii industriale.

Brenneka Install și Samivo Instal sunt specializate în proiectarea și execuția instalațiilor sanitare, termice, de ventilație și climatizare (HVAC), instalațiilor electrice, sistemelor de automatizare și protecție împotriva incendiilor, precum și a rețelelor exterioare de utilități.

Grupul Brenneka are sediul central în Bacău și un birou operațional în București.

Afaceri de 25,5 milioane EUR în 2025

Brenneka Install, cea mai mare dintre cele două companii, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 128,7 milioane lei, echivalentul a aproximativ 24,5 milioane EUR, în creștere cu aproape 38% față de anul precedent. Profitul net a fost de 6,8 milioane lei, iar firma a avut un număr mediu de 167 de salariați.

Samivo Instal a avut în 2025 afaceri de aproape 5 milioane lei și un profit net de 1,36 milioane lei.

Împreună, cele două firme au înregistrat astfel afaceri de aproximativ 25,5 milioane EUR și profituri nete cumulate de peste 1,5 milioane EUR. Grupul Brenneka spune că are, în total, peste 230 de angajați.

În spatele companiilor se află antreprenorii Mihai Ojog și Lucian-Florentin Vultur, care dețin în cote egale Brenneka Install și Samivo Instal.

Brenneka are în portofoliu proiecte pentru aeroporturi, fabrici, centre logistice, clădiri de birouri și obiective publice și a câștigat inclusiv contracte pentru Ministerul Apărării. Printre proiectele menționate de companie se află lucrări la Aeroportul Henri Coandă, aeroporturile din Craiova, Iași, Tuzla și Târgu Mureș, Palatul Parlamentului, Athénée Palace și proiecte pentru Procter & Gamble.

Valoarea tranzacției prin care STRABAG preia cele două companii nu a fost făcută publică.