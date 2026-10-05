Cine este omul de afaceri care a plătit 100.000 EUR pe două parcări Nordis evaluate la 40.000 EUR

Două locuri de parcare ale Nordis Management, aflate într-un imobil din nordul Bucureștiului, au fost vândute în 2025 cu 100.000 de euro plus TVA, deși fuseseră evaluate la numai 40.000 de euro în total. Cumpărătorul a fost CFG Prime United Properties SRL, firmă controlată de omul de afaceri Francesco-Gabriel Cheianu, cunoscut în principal pentru businessul său din transport.

Tranzacția are și un detaliu aparte: cu câțiva ani înainte de licitația Nordis, CFG Prime United Properties avea sediul social chiar în același bloc, din Șoseaua Nordului nr. 96U, potrivit documentelor oficiale consultate de StartupCafe.ro.

Evaluate la 40.000 EUR, vândute cu 100.000 EUR

Cele două locuri fuseseră evaluate la 40.000 de euro în total, însă pentru ele a apărut o ofertă de 100.000 de euro plus TVA. Ulterior, administratorul judiciar al Nordis Management a organizat licitația, pe 25 septembrie 2025.

Potrivit raportului publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, CFG Prime United Properties a fost singurul ofertant și a adjudecat cele două proprietăți la prețul de 100.000 de euro plus TVA.

Prețul plătit a fost astfel de 2,5 ori mai mare decât valoarea la care fuseseră evaluate.

Din lipsă de spațiu, parcările au fost redesenate/FOTO: Google Maps

Documentele procedurii arată că este vorba despre două parcări supraterane de câte 15 metri pătrați, individualizate ca terenuri. Vânzarea a fost apoi perfectată prin contract notarial, în octombrie 2025.

Practic, cumpărătorul a plătit 50.000 de euro plus TVA pentru fiecare loc de parcare de 15 mp.

Firma cumpărătoare avea sediul în același bloc

CFG Prime United Properties fusese înființată cu câțiva ani înainte de tranzacție. Un document oficial din 2021 arată că societatea avea sediul în Șoseaua Nordului nr. 96U, adică în același imobil în care se află cele două parcări cumpărate ulterior de la Nordis.

Tot în 2021, Francesco-Gabriel Cheianu a intrat în acționariatul firmei cu un aport în numerar de 50.000 de lei și a ajuns atunci să dețină 99,6% din capital.

Structura societății s-a schimbat ulterior, iar firma este controlată în prezent de Francesco-Gabriel Cheianu și Maria-Alexandra Cheianu.

De la transport la active imobiliare de aproape 11 milioane EUR

Francesco-Gabriel Cheianu este fondatorul CFG Trans, business de transport și logistică operat prin CFGTECHSOLUTIONS SRL. Compania oferă servicii de transport rutier de mărfuri în Europa, inclusiv transport expres și urgent, și spune că operează o flotă de zeci de autovehicule.

În paralel, familia Cheianu a dezvoltat CFG Prime United Properties, firma care a cumpărat cele două parcări Nordis.

Evoluția acestei companii este una rapidă. Activele imobilizate au crescut de la echivalentul a aproximativ 250.000 de euro în 2023 la circa 2,5 milioane de euro în 2024 și la aproximativ 10,7 milioane de euro în 2025.

În numai doi ani, activele imobilizate au crescut astfel de peste 40 de ori. Doar între 2024 și 2025, saltul a fost echivalentul a aproximativ 8,2 milioane de euro.

În același timp, CFG Prime United Properties a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 133.000 de euro și un profit net de circa 89.000 de euro, cu numai doi angajați.

Capitalul social al companiei este în prezent echivalentul a aproximativ 8,4 milioane de euro.

Familia Cheianu mai apare în acționariatul unor firme precum CFGTECHSOLUTIONS, CFG Elite Group și CFG Instant Loan IFN.

Maybach și Porsche evaluate la 470.000 EUR

Francesco-Gabriel Cheianu a apărut și în presa mondenă. În aprilie 2024, Cancan a publicat imagini cu omul de afaceri și două automobile de lux: un Mercedes-Maybach S 680, evaluat de publicație la aproximativ 250.000 de euro, și un Porsche 911, estimat la circa 220.000 de euro.

Publicația îl prezintă folosind cele două mașini, însă din informațiile publice disponibile nu rezultă dacă acestea îi aparțineau personal sau uneia dintre firmele sale.

Trimis în judecată într-un dosar privind permise false

Numele lui Francesco-Gabriel Cheianu apare și într-un dosar penal mai vechi din Argeș, referitor la permise de conducere false.

În 2011, presa relata că acesta era cercetat, alături de alte persoane, într-un caz privind fabricarea și vânzarea unor permise de conducere false.

În 2014, Cheianu a fost trimis în judecată pentru fals material în înscrisuri oficiale. O încheiere a Judecătoriei Curtea de Argeș consemnează trimiterea în judecată și verificarea legalității rechizitoriului și a actelor de urmărire penală.

Și materialul Cancan din 2024 amintește acest episod.

StartupCafe.ro nu a identificat în documentele publice consultate o hotărâre definitivă din care să rezulte soluția finală în dosar.