Firma din România care a făcut profit de 4,3 milioane EUR cu doar 12 angajați. Cu cine face afaceri

Canadian Nuclear Partners S.A., o companie de inginerie și consultanță tehnică activă în industria nucleară, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 21,55 milioane lei, echivalentul a aproximativ 4,3 milioane euro, și doar 12 angajați raportați.

Rezultă un profit de aproape 1,8 milioane lei, circa 360.000 euro, pentru fiecare angajat. Cifra de afaceri a firmei a ajuns la 77,8 milioane lei, adică aproximativ 6,5 milioane lei per angajat.

În România din 2019. Lucrează la Cernavodă

Canadian Nuclear Partners a fost înființată în România în 2019, iar un an mai târziu a fost deschis biroul din București.

Compania este subsidiară a Laurentis Energy Partners, parte a grupului canadian Ontario Power Generation, și lucrează în România în principal pentru proiectele nucleare de la Cernavodă.

Relația contractuală cu Nuclearelectrica datează cel puțin din 2021, când grupul canadian a obținut un contract de aproximativ 3,15 milioane euro pentru lucrări pregătitoare aferente retehnologizării Unității 1.

Contractul important a venit însă în 2024, când Nuclearelectrica și Canadian Nuclear Partners au semnat un acord-cadru de aproximativ 240 milioane euro pentru servicii de management de proiect, consultanță, asistență tehnică și pregătire a personalului în cadrul retehnologizării Unității 1.

Lucrările efective de modernizare sunt programate pentru perioada 2027-2030, iar obiectivul este prelungirea duratei de viață a reactorului cu aproximativ 30 de ani.

Șase ani pe pierdere, apoi profit de peste 21 milioane lei

Situațiile financiare arată o schimbare puternică de ritm.

În 2019 și 2020, compania nu raportase încă afaceri semnificative și era pe pierdere. În 2021 a ajuns la aproximativ 7 milioane lei cifră de afaceri, iar în 2022 la peste 10 milioane lei, dar a continuat să raporteze pierderi.

În 2023, cifra de afaceri a fost de aproximativ 4,8 milioane lei, cu doi angajați. În 2024, businessul a crescut la 22,5 milioane lei, cu nouă salariați.

Saltul major apare în 2025: 77,8 milioane lei cifră de afaceri, 21,55 milioane lei profit și 12 angajați.

Practic, businessul a crescut de peste 16 ori în numai doi ani, comparativ cu 2023.

Nuclearelectrica, profit de circa 2,4 miliarde lei

Principalul client al companiei canadiene din România, Nuclearelectrica, a raportat pentru 2025 venituri operaționale de aproximativ 5,75 miliarde lei și un profit net de circa 2,4 miliarde lei, în creștere față de anul precedent.

Centrala de la Cernavodă asigură în mod normal aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Anul 2026 a fost însă marcat de o problemă rară: nivelul foarte scăzut al Dunării a dus la oprirea controlată a Unității 1 la sfârșitul lunii iulie și, ulterior, a Unității 2 în august.

Au fost luate măsuri speciale pentru asigurarea debitelor necesare în zona prizelor de apă ale centralei, inclusiv lucrări de dragare și intervenții pentru dirijarea apei.

La începutul lunii octombrie, situația hidrologică rămânea dificilă, iar producția nucleară de la Cernavodă continua să fie afectată.

Pentru Canadian Nuclear Partners, proiectul principal rămâne însă retehnologizarea Unității 1, unul dintre cele mai mari proiecte energetice în derulare în România.