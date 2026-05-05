„Noi vrem să mergi înainte”. Antreprenorul care a plecat de la Voxa lansează un nou startup digital – sala de fitness emoțional: te antrenezi să-ți depășești frica, rușinea și respingerea

Cătălin Meșter, antreprenor cunoscut pentru implicarea în fondarea Voxa și pentru proiectul I Love Failure, a vorbit despre noul său startup - Emotional Gym - în podcastul „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe. Platforma este gândită ca o „sală de fitness emoțional”, unde utilizatorii își antrenează reacțiile la frică, rușine sau respingere. „Dacă nu te oprește, ai învățat ceva de acolo”, spune Meșter, explicând filosofia din spatele proiectului.

Emotional Gym este o continuare a conferințelor I Love Failure, mutate acum într-un produs digital. Ideea centrală: emoțiile dificile nu trebuie evitate, ci confruntate și repetate, exact ca într-un antrenament fizic.

„Am creat Emotional Gym, prima sală de fitness emoțională, unde nu numai eșecurile sunt acolo, sunt și problemele curente, anxietățile. Avem un aparat de frică, un aparat de limite, un aparat de rejecturi, să te obișnuiești cu rejectul”, explică Meșter.

Mecanismul este simplu: expunere repetată. „Trebuie să iei și presiunea emoțională, să nu fugi de ea. O confrunți, o ridici și atunci cumva te antrenezi”.

Un exemplu concret este exercițiul de respingere: „Efectiv, trebuie să îți iei rejecturi zilnic, le loghezi în platformă, te duci iară în lumea reală, iară îți iei rejecturi, iară vii și le loghezi”.

Repetiția reduce impactul emoțional în timp.

Pentru asumare, utilizatorii își fac publice experiențele dificile și lecțiile învățate, ceea ce creează un efect de comunitate și învățare colectivă. Meșter spune că astfel „rușinea și eșecul tău îi ajută pe ceilalți”.

Întrebat dacă acest tip de exercițiu ar funcționa pentru politicieni, răspunsul lui a fost: „Acolo e grav, se rupe mașinăria”.

„E opusul la Instagram”: cum transformi comparația în avantaj

Un element cheie al platformei este modul în care redefinește comparația socială. În loc să te compari cu versiuni idealizate ale altora, vezi experiențe reale, inclusiv eșecuri.

„Când ești jos, ce te ajută cel mai mult e să vezi pe cineva mai jos ca tine”, spune Meșter. El adaugă că platforma oferă constant povești similare sau mai dificile decât ale utilizatorului, ceea ce poate crește încrederea și motivația pentru acțiune.

Direcția este clară: „Noi vrem să mergi înainte, nu să stai pe loc, nu să te blochezi”.

În practică, utilizatorii folosesc cel mai des „aparatul de confruntare”, pentru probleme actuale, și pe cel de „limite”, pentru schimbări concrete de comportament. Problemele variază de la relații și infidelități, la concedieri, dificultăți financiare, anxietăți sau provocări de leadership.

Platforma nu oferă sfaturi directe, ci creează conexiuni între experiențe similare. Meșter explică faptul că sistemul face un fel de „matchmaking între probleme”, astfel încât utilizatorii să găsească situații apropiate de ale lor.

În viitor, un AI coach, Felix, va ajuta la reformularea problemelor ca antrenamente repetitive, pentru a schimba perspectiva.

Antreprenorul aplică personal aceste principii. Lucrează la limite precum eliminarea alcoolului, sport constant, reducerea zahărului și renunțarea la scroll, filme și seriale. Motivația lui este simplă: „Eu vreau ca neuronii mei să fie cu mine, în ce fac”.

El spune și că schimbarea personală duce inevitabil la schimbări sociale: „Asta sunt eu, un migrator social”.

La baza conceptului stă ideea că eșecul este esențial pentru progres.

„Asta e cel mai mare avantaj competitiv pe care l-ai”, afirmă Meșter, care contrapune promisiunile clasice de succes rapid cu propria perspectivă: „Ăia care zic în 15 pași ca să ai succes, eu zic 5 eșecuri ca să ajungi la următorul succes”.

Voxa: de la eșec la un exit și lecții de antreprenoriat

Meșter este asociat și cu Voxa, platforma de audiobook-uri pornită inițial ca Stories, după un proiect anterior eșuat, BookUps. El spune că venea din zona tech, în timp ce partenerii de la editura Litera aveau conținutul și resursele. Combinația a dus la dezvoltarea produsului.

Ulterior, antreprenorul a ieșit din operațional și din acționariat. Despre experiență spune că a fost „un win per total”, dar recunoaște că a învățat că putea să relaționeze și să negocieze „mai bine”. Pentru el, Voxa rămâne încă o confirmare a ideii centrale din Emotional Gym: progresul vine din încercări, greșeli și ajustări continue.

