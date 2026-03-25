Antreprenorii români, între oportunitățile UE și blocajele interne: ce frânează afacerile de familie – opinie partener Deloitte

Antreprenorii români, în special afacerile de familie, joacă un rol esențial în economie și pot deveni un motor important de creștere a competitivității la nivel european. Cu toate acestea, deși beneficiază de oportunități tot mai consistente la nivelul Uniunii Europene, aceștia se confruntă în continuare cu blocaje semnificative la nivel local, potrivit unei opinii semnate de Alexandra Smedoiu, Partener Deloitte și lider Deloitte Private în România.

Uniunea Europeană încurajează dezvoltarea mediului antreprenorial prin măsuri de sprijin precum simplificări administrative, facilități fiscale și instrumente de finanțare. În acest context, firmele mici și afacerile de familie devin esențiale, datorită flexibilității și capacității lor de a inova.

„Firmele de mici dimensiuni sunt mai flexibile decât companiile mari în dezvoltarea și implementarea de proiecte inovative, care generează valoare adăugată ridicată”, subliniază Alexandra Smedoiu.

La nivel european, afacerile de familie reprezintă aproximativ 60% din totalul companiilor, iar perspectivele de creștere sunt solide. Europa este estimată să înregistreze cea mai rapidă expansiune a acestui tip de business până în 2030, iar peste jumătate dintre antreprenori intenționează să își extindă operațiunile în următorii ani.

Energie, forță de muncă și birocrație: provocările din UE

În ciuda oportunităților, antreprenorii europeni se confruntă cu dificultăți majore care le afectează competitivitatea. Printre cele mai importante se numără creșterea prețurilor la energie, lipsa forței de muncă și riscurile de securitate cibernetică.

„Printre aspectele care le afectează competitivitatea, întreprinderile familiale menționează cel mai frecvent creșterea prețurilor la energie, urmată de lipsa forței de muncă și de riscurile legate de securitatea cibernetică”, arată analiza citată.

În același timp, antreprenorii atrag atenția asupra nevoii de reducere a birocrației și de simplificare a proceselor administrative la nivel european, pentru a accelera dezvoltarea afacerilor.

România: oportunități există, dar predictibilitatea lipsește

În România, pe lângă aceste provocări generale, apar și probleme specifice care încetinesc dezvoltarea mediului antreprenorial. Instabilitatea legislativă, lipsa de predictibilitate fiscală, accesul dificil la finanțare, inflația și controalele fiscale împovărătoare sunt printre cele mai importante obstacole.

„Reglarea acestor aspecte este importantă, având în vedere că zona antreprenorială are o contribuție majoră la economie – cumulează peste 60% din angajați și înregistrează rate de profitabilitate ridicate”, punctează Alexandra Smedoiu.

În opinia sa, autoritățile din România trebuie să intervină mai activ pentru a elimina aceste blocaje și pentru a susține investițiile în domenii cu valoare adăugată ridicată, mai ales în contextul eforturilor UE de a-și crește competitivitatea globală.

În paralel, antreprenorii sunt nevoiți să își consolideze guvernanța și să analizeze atent factorii care le influențează activitatea, pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.