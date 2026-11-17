Startup-ul clujean .lumen (dotLumen), care dezvoltă „ochelari” cu inteligență artificială pentru nevăzători, a câștigat Healthcare Innovation World Cup, la un eveniment din Düsseldorf, Germania.

Anunțul a fost făcut de Cornel Amariei pe pagina sa de LinkedIn, unde a scris că afacerea a câștigat atât primul loc al competiției, cât și premiul publicului, în baza voturilor.

„Am venit la Düsseldorf cu dotLumen pentru a întâlni distribuitorii și partenerii din domeniul sănătății care pot ajuta la aducerea Ochelarilor .lumen la mai mulți nevăzători. Câștigarea ambelor premii pe cea mai mare piață de tehnologie medicală din Europa pare un vot uriaș de încredere. Mulțumesc Innovation World Cup!”, a scris Amariei.

Premiile vin la o lună după ce .lumen a mai câștigat și competiția de pitching Startup Campus organizată de Glovo la Barcelona, așa cum am mai scris pe site.

Ce face .lumen

.lumen (dotLumen) este un startup deeptech fondat la Cluj-Napoca de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu.

Compania dezvoltă un dispozitiv purtabil destinat persoanelor nevăzătoare și celor cu deficiențe de vedere. Sistemul folosește camere, senzori și inteligență artificială pentru a identifica obstacolele și traseele sigure, iar utilizatorul este ghidat prin feedback haptic.

Tehnologia, denumită de companie Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI), încearcă practic să transfere o parte dintre principiile conducerii autonome către deplasarea pietonală. Sistemul detectează mediul din jur și transmite indicațiile de deplasare către utilizator fără să îi blocheze auzul.

Prima generație a ochelarilor .lumen a obținut marcajul CE ca dispozitiv medical, iar compania spune că tehnologia a fost testată de peste 1.000 de persoane nevăzătoare din mai mult de 40 de țări.

La începutul anului 2026, Cornel Amariei declara pentru StartupCafe.ro că firma lucra deja la cea de-a doua generație a produsului și pregătea lansarea acestuia pe mai multe piețe europene.

Urmărește un interviu StartupCafe.ro cu antreprenorul Cornel Amariei, co-fondator al dotLumen.