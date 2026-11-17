Dacă platforma ta trimite contracte, fișe sau acorduri, semnarea electronică devine o linie din costul fiecărei tranzacții. Cât de mare este acea linie depinde mai puțin de furnizor și mai mult de ce anume taxează el.

Semnarea ca parte din marjă

Un startup care vinde abonamente, închirieri, finanțări sau servicii pe bază de contract semnează câte un document cu fiecare client nou. Când semnarea este în produs, costul ei se înmulțește cu fiecare client câștigat. Trei întrebări decid dacă rămâne neglijabil: se taxează cererea sau fiecare semnătură, cine plătește pentru semnatarul din afara platformei și ce are de făcut acel semnatar.

Ce este o aplicație de semnare electronică

O aplicație de semnare electronică, numită și sistem electronic de semnare la distanță, este o platformă online prin care trimiți un document la semnat și îl primești înapoi semnat, sigilat și arhivat. Încarci contractul, indici cine trebuie să semneze și unde, iar fiecare semnatar primește un link pe e-mail sau SMS și semnează de pe telefon sau de pe calculator. La final, toate părțile primesc documentul sigilat, împreună cu un certificat care arată cine a semnat și când.

Nu este același lucru cu certificatul digital pe token, folosit de firme în relația cu ANAF. Acela semnează un fișier pe calculatorul celui care îl deține. Aplicația de semnare gestionează tot drumul documentului între mai multe persoane, fără ca semnatarii să instaleze ceva. Prin API, aceiași pași pornesc direct din produsul tău, fără ca utilizatorul să iasă din el.

Ce se taxează: cererea sau semnătura

La plata per semnătură, un contract cu patru părți costă de patru ori mai mult decât unul cu o singură parte. La prețurile publice din piață, de 1,34–1,50 lei pe semnătură (0,25–0,28 euro), un contract cu doi semnatari ajunge la circa 3 lei, iar unul cu patru semnatari la 5,35–6 lei.

La plata per cerere, contractul costă la fel oricâte părți îl semnează. API-ul de semnătură electronică eSemneaza.ro taxează 1 leu pe cerere de semnare, indiferent de numărul de semnatari sau de documente din plic, în limita a 10 documente. Semnăturile și sigilarea nu se facturează separat.

Calculul la 100 și la 500 de contracte pe lună

Pentru cheia de producție este nevoie de planul Pro, la 50 de lei pe lună. La 100 de cereri pe lună, totalul este 150 de lei, adică 1,50 lei pe contract. La 500 de cereri, totalul este 550 de lei, adică 1,10 lei pe contract. Primele 50 de cereri sunt gratuite, iar peste 500 pe lună se acordă reduceri de volum la cerere.

Pentru comparație, la plata per semnătură, cu doi semnatari pe contract, 100 de contracte înseamnă circa 270–300 de lei pe lună, iar 500 de contracte circa 1.340–1.500 de lei.

Ce vede clientul clientului tău

Utilizatorul final nu a ales furnizorul tău de semnătură și nu vrea să afle de el. Dacă trebuie să își facă un cont în altă parte sau să se identifice video înainte să semneze, fiecare pas în plus este un prilej de abandon.

Prin eSemneaza.ro, alternativa 100% românească la DocuSign, semnatarul nu are nevoie de cont. Primește un link pe e-mail sau SMS ori semnează direct în aplicația ta, într-o fereastră integrată. După semnare îl poți trimite înapoi în produs, la adresa pe care o alegi.

Cum arată integrarea

API-ul este de tip REST, cu JSON și o singură cheie trimisă în antetul cererii. Fluxul are patru pași: încarci fișierul, creezi cererea de semnare, aștepți notificarea automată și descarci documentul sigilat. Poți porni de la un PDF, de la un fișier Word sau de la un șablon salvat și poți alege semnarea în ordine sau în paralel.

Sunt disponibile două niveluri: semnarea simplă și semnarea avansată cu cod OTP prin SMS și WhatsApp.

Luca G., administratorul Fulfill Smartfil FBS SRL, spune că după conectarea API-ului la sistemul propriu de evidență munca manuală a scăzut cu aproximativ 80%.

Cinci motive să alegi eSemneaza.ro când semnarea face parte din produs

Cost previzibil. Un leu pe cerere, indiferent de numărul de semnatari. Știi costul semnării pentru fiecare client nou înainte să îl câștigi. Semnatarii nu plătesc și nu își fac cont. Semnează în mai puțin de un minut, de pe orice dispozitiv. Testezi gratuit. Contul de dezvoltator este gratuit, cu cereri de test nelimitate. Documentele de test poartă un filigran. Dovadă inclusă. Fiecare document este sigilat în format PAdES, cu un certificat recunoscut de Adobe și marcă temporală, și primește un certificat de semnare. Securitate certificată. Platforma este certificată ISO/IEC 27001:2022, este operată de INNOVORIS LABS IT, companie românească.

Ce acoperă semnătura electronică inclusă

Semnarea simplă și semnarea avansată cu cod OTP acoperă documentele comerciale pe care le semnează clienții unui produs digital: contracte, acorduri, formulare, procese-verbale. Potrivit Legii 214/2024, semnăturile care nu sunt calificate produc efectele semnăturii de mână atunci când documentul este recunoscut de cealaltă parte, inclusiv prin executarea lui.

Semnătura calificată rămâne necesară acolo unde o cere legea, de exemplu la ANAF, la Registrul Comerțului sau în achizițiile publice.

Primul pas

Deschide un cont de dezvoltator, trimite o cerere de test și semneaz-o de pe telefon. Dacă fluxul ți se pare suficient de scurt pentru clienții tăi, restul este o decizie de preț pe care o poți calcula dinainte.

Creează un cont gratuit de dezvoltator pe eSemneaza.ro și trimite prima cerere de test chiar azi.